Новые люди пришли в избирком Владимирской области

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Предваряло подачу документов общее собрание регионального отделения, на котором рассматривались вопросы выдвижения списка кандидатов по единому округу и кандидатов по одномандатным округам на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва. Оно прошло 7 июля.

В соответствии с законодательством на мероприятии присутствовал заместитель председателя Избирательной комиссии Владимирской области Илья Наумов и представитель областного Министерства юстиции Екатерина Зотова. Голосование было тайным, как и предусматривает определенная законом процедура.

Партийный список в итоге возглавил руководитель Владимирского регионального отделения партии Данил Котлер. Кроме него в тройке – заместитель РО партии, инженер-конструктор Илья Серегин и предприниматель Александр Субботин. Всего по единому списку кандидатов партия выдвинула 72 человека, по одномандатным округам – 21.

- У нас сильная команда, – убежден Данил Котлер. – Все они состоялись как профессионалы и сегодня делают многое для области и её жителей. В Законодательное Собрание мы идем для того, чтобы сделать еще больше.

Также руководитель регионального отделения «Новых людей» во Владимирской области Данил Котлер заявил, что партия объединила разных людей, но все они преследуют общую цель — работать на благо жителей области.

Среди проблем, которые, прежде всего, беспокоят жителей области, и сосредоточиться на которых планируют представители партии «Новые люди», – отток кадров из региона, неполный штат сотрудников почти во всех сферах. Кроме того, «Новые люди» хотят решить экологические проблемы, проблему угасания туристической индустрии, вопросы ненадлежащей работы ЖКХ и аварийных домов, которые годами стоят в очереди на расселение.

- Думаю, на решение этих и ряда других проблем повлияет именно приход во власть людей с новым мышлением, которые будут развивать регион и решать проблемы жителей области, - резюмировал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Данил Котлер.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области пройдут 10 сентября 2023 года. Ранее документы на выдвижение списков кандидатов в комиссию представили региональные отделения партий ЛДПР, «Коммунисты России», КПРФ, Партия пенсионеров, «Единая Россия».