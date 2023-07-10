Во Владимирской области за полгода родилась 31 двойня

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области подвели «семейную» статистику первого полугодия 2023 года. Получилась она любопытной.

Не всех родили в роддоме

Так, во Владимирской области на свет за полгода появилось 4146 малышей. По крайней мере, именно столько их было зарегистрировано в загсах. Из данного количества 2145 оказались мальчиками, а 2001 ребенок - девочками.

В подавляющем большинстве мамы рожали детей традиционно — в роддомах или перинатальных центрах, но восемь малышей появились на свет вне стен медицинских учреждений. То есть дома, или в любом другом месте.

Согласно данным министерства, в первом полугодии 2023 года во Владимире родилось 12 двойняшек. Еще пять двоен появились на свет в Гусь-Хрустальном. Третье место по этому показателю досталось Коврову, в котором двойни появились на свет четырежды.

Муром и Александровский район отметились каждый тремя двойнями, Кольчугинский район - двумя, а в Вязниковском и Гороховецком районе лишь по одной маме родили двоих детей за раз. О тройняшках и более в статистике ничего не говорится.

Кстати, первым ребенком обзавелась 1471 семья, в то время как вторые дети родились у 1462 семейств. Третий малыш появился у 789 родителей, а вот четвертый только у 246.

Стоит отметить, что немало мам родили пятого малыша — таковых оказалось 99, а вот шестой появился на свет у 42 мам. Еще 17 женщин решились родить седьмого, и только девять воспроизвели восьмого малыша. Что до девятого и десятого, то ими смогли похвастать по две мамы в обеих категориях.

Отцы и дети

Не менее интересна статистика в разрезе личности самих родителей. Интересно, что во Владимирской области за первые шесть месяцев 2023 года 40 юных мам родили в несовершеннолетнем возрасте. А вот между 18 и 24 годами на подвиг материнства решились уже 829 молодых дам.

И все же наиболее популярным возрастом для родов стал промежуток между 25 и 29 годами – 1079 мам. На втором месте идут женщины от 30 до 34 лет, которые рожали 1160 раз. Чуть меньше родили между 35 и 39 годами — таковых мам обнаружилось 845.

Однако это не предел — между 40 и 49 годами во Владимирской области за полгода родили 193 женщины. А вот между 50 и 70 годами ни одной мамы уже не зарегистрировано.

При этом в министерстве отмечают, что впервые мамами становились чаще всего в 25 лет, а отцами - в 27. Вторые дети рождались у 33-летних пар, а вот многодетными женщины оказывались в 34 года, в то время как их избранники — в 36 лет.

Еще интереснее статистика по отцам. Данные показывают, что папами стали трое несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, а их старшие товарищи от 18 до 24 лет становились отцами 324 раза. Между 25 и 29 годами зарегистрировано 808 пап, а самым популярным возрастом для родов, как и у женщин, стал возраст от 30 до 34 лет — таковых отцов насчитали 1089 человек. Далее статистика идет по ниспадающей: между 35 и 39 годами отцами стали 911 мужчин, между 40 и 49 уже 472 человека. Зато, в отличие от женщин, 56 мужчин оказались отцами в возрасте от 50 до 59 лет, а трое перешагнули планку, став папами между 60 и 70 годами.

Во Владимире рожают иностранцы

Третьим блоком главное ведомство региональной юстиции выделило место рождения детей и территориальную принадлежность их родителей.

Так, из всех зарегистрированных в областных загсах малышей непосредственно во Владимирской области появилось на свет 4006 детей, а 140 родилось за пределами региона.

Официально 3762 матери и 3200 отцов имеют место жительства на владимирской земле, в то время как 210 женщин и 220 мужчин оказались гостями региона из других субъектов России. Еще 18 женщин и 19 мужчин вовсе оказались жителями других государств.

Впрочем, не все указали территориальную принадлежность при получении документов. Такими «бездомными» стали 156 матерей и 707 отцов.

Что до гражданства, то 3911 мам и 3418 пап были русскими, по 90 представителей каждого пола оказались по паспорту иностранцами, а еще 96 женщин и 595 мужчин эту графу пропустило, так что их гражданскую принадлежность не установили.