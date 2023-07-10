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Общество9 июля 2023 22:00

Владимирцев приглашают на экскурсии на ретро-троллейбусе

«Рогатый» транспорт проедет по историческому ядру областного центра
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Во Владимире разработали еще один любопытный туристический маршрут «Владимир из окна троллейбуса». Первая проба пера случилась в «Ночь музеев». Владимирцев так заинтересовала экскурсия на ретро-троллейбусе, что билеты разлетелись за первый день.

Видимо, поэтому Владимиро-Суздальский музей-заповедник совместно с муниципальным перевозчиком — компанией «Владимирпассажиртранс» решили внедрить новый туристический маршрут на постоянной основе.

Он проляжет по большому кольцу: стартовав с Вокзальной площади, ретро-троллейбус под номером 206 проследует по историческому ядру Владимира через Соборную площадь и Золотые ворота, достигнет улицы Чайковского и далее перед пассажирами предстанет более северная часть города - улицы Горького и Усти-на-Лабе, а завершится путешествие там же, где началось - у вокзалов.

Во время пути музейные экскурсоводы расскажут об истории Владимира, его достопримечательностях, знаменитых людях - словом, дадут любопытную информацию и для гостей города, и для местных жителей, желающих знать о родном крае больше.

Кроме того, в ретро-троллейбусе можно будет прочувствовать атмосферу детства, советского прошлого, того светлого и наивного времени, когда проезд составлял 4 копейки, а в салоне красовалась надпись: «Личная совесть - лучший контролер».

Пока экскурсионные поездки планируется проводить по субботам. Первый старт был дан уже 8 июля. В дальнейшем владимирцев будут ждать на Вокзальной площади в 10.30 и в 12.30 (пятью минутами позже можно подсесть на Соборной площади). Продолжительность экскурсии составит около 45 минут.

Цена — 450 рублей, для льготников — 300 рублей. Билеты можно купить на сайте ВСМЗ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Оке в Нижний Новгород

С 10 июля Муром и Нижний Новгород свяжут экскурсионные и регулярные рейсы «Валдая». Ходить они будут два раза в неделю, время в пути около 4 часов. Стоимость — 1300 рублей.

Туристам из Нижнего Новгорода приготовили экскурсионную программу. В ней запланированы костюмированная встреча на пристани, посещение Спасо-Преображенского и Свято-Троицкого монастырей, села Карачарово, являющегося родиной былинного героя Ильи Муромца, а также Муромского историко-художественного музея и смотровой площадки на Кремлевской горе. Цена — 3700 рублей.

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