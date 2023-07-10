Владимирцев приглашают на экскурсии на ретро-троллейбусе

Фото ВСМЗ.

Во Владимире разработали еще один любопытный туристический маршрут «Владимир из окна троллейбуса». Первая проба пера случилась в «Ночь музеев». Владимирцев так заинтересовала экскурсия на ретро-троллейбусе, что билеты разлетелись за первый день.

Видимо, поэтому Владимиро-Суздальский музей-заповедник совместно с муниципальным перевозчиком — компанией «Владимирпассажиртранс» решили внедрить новый туристический маршрут на постоянной основе.

Он проляжет по большому кольцу: стартовав с Вокзальной площади, ретро-троллейбус под номером 206 проследует по историческому ядру Владимира через Соборную площадь и Золотые ворота, достигнет улицы Чайковского и далее перед пассажирами предстанет более северная часть города - улицы Горького и Усти-на-Лабе, а завершится путешествие там же, где началось - у вокзалов.

Во время пути музейные экскурсоводы расскажут об истории Владимира, его достопримечательностях, знаменитых людях - словом, дадут любопытную информацию и для гостей города, и для местных жителей, желающих знать о родном крае больше.

Кроме того, в ретро-троллейбусе можно будет прочувствовать атмосферу детства, советского прошлого, того светлого и наивного времени, когда проезд составлял 4 копейки, а в салоне красовалась надпись: «Личная совесть - лучший контролер».

Пока экскурсионные поездки планируется проводить по субботам. Первый старт был дан уже 8 июля. В дальнейшем владимирцев будут ждать на Вокзальной площади в 10.30 и в 12.30 (пятью минутами позже можно подсесть на Соборной площади). Продолжительность экскурсии составит около 45 минут.

Цена — 450 рублей, для льготников — 300 рублей. Билеты можно купить на сайте ВСМЗ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Оке в Нижний Новгород

С 10 июля Муром и Нижний Новгород свяжут экскурсионные и регулярные рейсы «Валдая». Ходить они будут два раза в неделю, время в пути около 4 часов. Стоимость — 1300 рублей.

Туристам из Нижнего Новгорода приготовили экскурсионную программу. В ней запланированы костюмированная встреча на пристани, посещение Спасо-Преображенского и Свято-Троицкого монастырей, села Карачарово, являющегося родиной былинного героя Ильи Муромца, а также Муромского историко-художественного музея и смотровой площадки на Кремлевской горе. Цена — 3700 рублей.