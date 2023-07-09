Во Владимирской области сформирован первый «детский пожарный отряд»

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Необычный проект запустило Главное управление МЧС России по Владимирской области: они набрали первую группу детей, которых близко познакомят с работой пожарного и даже научат навыкам первой медицинской помощи и пожаротушения. Назвали эту группу «Детским пожарным отрядом».

Проект носит образовательный характер и направлен на передачу ребятам полезных знаний. Было решено, что в первый такой отряд войдут дети подписчиков группы регионального главка МЧС «Вконтакте». Впрочем, следующих станут набирать там же.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства уточнили, что существовать этот отряд будет до конца лета, а его участники станут меняться. В течение двух недель с ребятами проведут несколько занятий, каждое из которых посвящено определенной тематике.

Например, на первом занятии пожарные познакомили ребят с работой настоящей пожарно-спасательной части — подружили с диспетчером, рассказали о своей экипировке и, конечно же, показали малышам и подросткам настоящую пожарную машину, которую маленькие «сотрудники» смогли осмотреть изнутри лично.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Второе занятие состоялось 5 июля и было уже серьезнее — детям дали занятия по оказанию первой медицинской помощи.

- Занятие состояло из теории и практики. Сперва детям показали, как проводится сердечно-легочная реанимация, как делаются перевязки и другие приемы, а потом они попробовали сделать это сами, - объяснил представитель 2-й пожарно-спасательной части Артем Ратников.

Затем с детьми 10 и 13 июля проведут еще два занятия. Сначала состоится экскурсия в музей пожарной охраны Владимирской области, находящийся в ПСЧ №3 в Добром, а заключительным этапом станет пожарная эстафета, во время которой детям предстоит надевать боевую одежду и тушить условный пожар.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В первый «детский пожарный отряд» вошли 30 ребят в возрасте от 6 до 13 лет.

- Записаться можно через наш аккаунт «Вконтакте», для этого достаточно послать нам личное сообщение. Записаться могут дети из любых городов и районов, - рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Пока доподлинно неизвестно, сколько именно групп получится набрать в течение лета, но пожарные рассказывают, что идея оказалась очень популярной. В первый набор намеревались взять 20 детей, но по итогам отряд увеличили до 30 человек, а еще 15 желающих уже поставили в лист ожидания.

- Каких-то особых критериев отбора нет, кроме возраста. При этом родителям стоит помнить, что одна часть занятий у нас больше интересна малышам, а другая — более старшим детям. Понятно, что малышу интереснее пожарная машина, а не история из музея. В остальном никаких ограничений нет, если вы готовы, - объяснил Артем Ратников.

Так что желающим принять участие в «детском пожарном отряде» стоит поторопиться с записью. По итогам работы отряда каких-то особых значков или дипломов для детей не предусмотрено, зато они точно получат очень полезные знания и памятные фотографии.