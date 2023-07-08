Владимирцы отметят День семьи и попробуют национальные угощения

Фото администрации города Владимира.

8 июля в стране отмечают День семьи, любви и верности. Масштабного празднования в областном центре не будет, однако во всех парках пройдут тематические мероприятия.

Ромашки на мастер-классах

В парке «Дружба» в 11.30 начнется программа «Ромашки нежный лепесток». На сцену выйдут певица Валентина Варакина, хор русской песни «Новляночка», арт-проект «ИванОльга» и семья Бусыгиных от студии бального танца «Эдем». На сцене прозвучат русские песни, композиции о любви и будут представлены красивые бальные танцы. В 13 часов юных гостей ждет «Дино вечеринка». Попав на остров, искателям приключений предстоит разбить походный лагерь и пройти настоящую школу выживания.

Фото Евгении Гусевой.

В полдень семейный праздник «Дарите ромашки любимым» состоится в Центральном парке. На фонтанной площади пройдет спортивно-развлекательная программа «Семейные старты» с конкурсами, играми, викторинами и сладкими призами. На тематических мастер-классах с 12 до 14 часов все желающие смогут самостоятельно изготовить всевозможного вида ромашки - символ Дня семьи, любви и верности. В 13.30 свои творческие поздравления гостям парка подарят ребята из театра эстрадной песни «Алфавит» и солистка Валентина Варакина. На «Ромашковой фотозоне» в течение праздника можно будет сделать фотографии. В 17.00 зазвучат песни и ретро-хиты 80-90-хх годов. В 19.00 танцы продолжатся мастер-классом по «Бачата леди», плавно перетекающим в вечеринку под открытым небом в ритмах сальсы, кизомбы и аргентинского танго. Завершением праздника в 21.00 станет кинопоказ семейной комедии «Грозный папа».

Кадр из фильма Грозный папа.

А вот в Загородном парке праздничное мероприятие «Моя семья — моя крепость» пройдет 9 июля в 12 часов.

Национальный колорит

Попробовать национальные блюда можно будет 9 июля. В этот день на территории Армянского культурного центра (ул. Погодина, 10) пройдет фестиваль «Абрикосовый джем». На фестивале расскажут о возникновении и традициях праздника, посвященного абрикосу. Также в программе концерт творческих коллективов и исполнителей национальных общин Владимира и области, дегустация блюд национальной армянской кухни, мастер-классы, выставки, фотозона и, конечно, много абрикосов. Начало — в 12 часов.

В полдень в Загородном парке пройдет другой национальный праздник - «Сабантуй». В программе: праздничный концерт мастеров искусств Республики Татарстан, народные игры и конкурсы для всей семьи, «Восточный базар», конкурс костюмов. Одной из главных составляющих праздника станет турнир по национальной борьбе Куреш. Традиционно широко на фестивале будут представлены блюда татарской кухни. Гости смогут не только попробовать токмач, кыстыбый, коймак, чак-чак и многие другие татарские и башкирские угощения, но и увидеть процесс приготовления блюд.

Куреш на Сабантуе. Фото мэрии Владимира.

Сладкий праздник

9 июля в Центральном парке в 12, 13, 15 и 16 часов состоится интерактивная программа «Шоколандия».

А в парке «Добросельский» в полдень начнется фестиваль сладостей «День вкусных подарков». Юные гости парка вместе с клоуном Чупиком отправятся на поиски пропавших конфет на квесте «Карамельное приключение». Затем для всех ребят пройдут шуточные состязания и тематические соревнования. Самые активные получат в награду сладкие угощения и призовые жетоны для участия в беспроигрышной лотерее. В течение мероприятия можно будет отведать «Ролл-мороженое», расписать имбирный пряник на творческом мастер-классе и сделать фотографии на «Конфетной фотозоне». В 13.30 владимирцев ждет веселый аттракцион «Сладкий дартс», после которого начнется «Вкусная лотерея», с розыгрышем подарков. Праздничная программа завершится дискотекой.