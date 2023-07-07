Ксения Собчак обвинила лагерь «Олимп» в отсутствии горячей воды и нехватке полдников

Лагерь "Олимп" принял первую смену "Движения первых". Фото из группы в ВК "Движение Первых Владимирская область".

6 июля известная российская журналистка и медийная персона Ксения Собчак у себя в телеграм-канале сообщила, что к ней обратились с жалобами родители детей, отдыхавших во владимирском лагере «Олимп».

«Во Владимире родители жалуются на директрису летнего лагеря «Олимп», который сделали областной базой «Движения первых» (это наши современные пионеры, если кто забыл). На базе протекает крыша ангара, в корпусах нет горячей воды и куча поломок, которые вовремя не ремонтируются. Также дети, по словам одной из матерей, регулярно сталкиваются с мышами и цепляют клещей», написала Собчак.

Также журналистка привела слова матери, не указав при этом ни ее имени, ни ее фамилии:

«Я узнала, что в отряде регулярно не хватало полдников, например. Вот вообще-вообще всегда — даже когда дети уезжали среди смены домой, на кухне потом давали на пару порций меньше. Не было горячей воды в корпусах, один ребёнок еще мог как-то помыться, а потом шла ледяная, но директор Ольга Казурова говорила, что все отлично, все в порядке», привела слова женщины Ксения Собчак.

Среди прочих жалоб упоминается, что администрация лагеря на жалобы родителей и педагогического состава не реагирует, либо реагирует с огромным опозданием; что «замки на дверях не работают, открывай, кто хочешь»; что детям навязывают платные услуги (кислородные коктейли, шоколад, мороженое) и не выдают бутылки для питья.

Под конец Собчак упоминает, что лагерь стал областной базой для федерального проекта «Движение Первых» и обвинила в показухе почти всех: руководство лагеря, региональное министерство образования и высшее руководство области.

Масла в огонь подлил ответ директора лагеря «Олимп» Ольги Казуровой другому федеральному телеграмм-каналу «Подъем». Она обвинила Ксению Собчак в том, что та распространила фейк. А вся эта информация появилась только из-за того, что лагерь вышел на федеральный уровень.

«У нас 26-го (июля – ред.) была проверка Роспотребнадзора по Владимирской области – ни одного нарушения нет. Наша сфера контролируется очень хорошо, существует довольно жёсткое законодательство, так что такого просто не может быть. У нас круглогодичный лагерь, своя котельная, свои очистные. Не может быть, чтобы не хватило полдника, потому что полдник – это сок и печенька. Это не то, что не дадут ребёнку. Это вообще не то, что персонал где-то ворует. Мы просто выходим на федеральный уровень. По-другому как скажешь? Может, потому что у нас «Движение первых»? Может, потому что всё хорошо? Москва же обычно за МКАДом ничего не видит. Ну, значит, мы и правда выходим на федеральный уровень», заявила Ольга Казурова.

После этого Ксения Собчак заявила, что директор «Олимпа» «бессовестная лгунья, которая, видимо, прикрывает большой политикой собственную некомпетенцию и косяки». А потом журналиста пообещала контролировать каждую смену в лагере.

В итоге, горячая переписка в телеграмме привлекла внимание региональных властей. Практически в тот же день о проверке лагеря сообщило министерство образования и молодежной политики.

«Как раз сегодня завершилась смена «Движение первых», которая проходила на базе этого лагеря. Ребята выехали, а лагерь закрыли на обработку до приёма следующей смены. Завтра (7 июля – Ред.) комиссия Министерства ещё раз выезжает на эту площадку, осмотрит помещения, состояние корпусов, жилой зоны, пищеблока, ещё раз проверим все обращения, которые поступали на горячую линию по организации и обеспечении детского летнего отдыха и оздоровления – на предмет своевременных ответов заявителям, и всех обращений, что касались лагеря Олимп», заявили в министерстве.

Чуть больше подробностей о случившемся нам в телефонном разговоре поведала заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области Елена Янина:

- Министр Светлана Болтунова лично выезжает в «Олимп», чтобы пройти по ключевым объектам, в том числе по жилым зонам и пищеблоку. Мы пригласили представителей общественности и совет «Олимпа», чтобы не получилось так, будто проверили сами себя и сказали, что мы молодцы. В целом лагерь к оздоровительному сезону был готов, все организационные и технические мероприятия были проведены, все заключения, включая санитарно-эпидемиологические, в порядке. 7 июля утром мы мониторили нашу «горячую линию», но никаких обращений во время смены не поступало. В лагере организовано пятиразовое питание, меню подобрано исходя из рекомендаций по детскому и подростковому питанию, в рацион входят и молочная продукция и фрукты, все в наличии. Поставщики проверенные, проблем с питанием никаких не было. По поводу душа также претензий никаких не поступало. Я лично выезжала каждую неделю в «Олимп», общалась с ребятами, спрашивала их о питании, о том, моются ли они в душе. Ребята отвечали, что кушают, моются, все в порядке. Тем не менее, если замечания появятся, будем их исправлять. Поверьте, мы заинтересованы в том, чтобы «Олимп» был местом отдыха детей, откуда они привозили бы самые лучшие эмоции, воспоминания и впечатления. И мы намерены проводить здесь и другие наши проекты.