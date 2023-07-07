День семьи, любви и верности отпразднуют за пять часов

8 июля ромашки можно встретить повсюду. Фото: Оксана КОТОВА

8 июля вся страна будет отмечать день семьи, любви и верности. Всероссийский праздник тесно связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра и Февронии. Эта супружеская чета жила в Муроме в XII-XIII веках.

20 тысяч подписей

История любви благоверных князей началась с настоящего чуда. Благоверный князь Петр, вступивший на Муромский престол, болел проказой. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что исцелить его сможет дева Феврония - дочь древолаза из деревни Ласково, что в Рязанской земле. Дева исцелила князя Петра, за это он взял ее в жены. По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, упокоенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Мощи князей хранятся в Свято-Троицком монастыре в Муроме.

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена муромлянами в 90-х годах прошлого века, когда День города был объединен с Днем семейных ценностей и стал отмечаться 8 июля. В 2002 году молодежь Муром выступила с предложением возродить историческую традицию празднования Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всех уголках России. В 2006 году было собрано около 20 тысяч подписей. В 2008 году проект поддержали многие общественные объединения и деятели, Русская Православная Церковь. Инициатива учреждения нового государственного праздника была единодушно одобрена Советом Федерации и Государственной Думой РФ.

Оргкомитет празднования возглавила Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. 28 июня 2022 года Президентом России был подписан указ, согласно которому День семьи, любви и верности признан официальным всероссийским праздником.

Без концерта и звезд

Из года в год география празднования Дня семьи, любви и верности расширяется, и сегодня практически в каждом населенном пункте России праздник отмечается по-своему. Праздничные мероприятия проходят в этот день от Калининграда до Камчатки, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

Но главные события Дня семьи, любви и верности традиционно проходят на исторической родине праздника - в городе Муроме. В прошлом году празднование было по-настоящему грандиозным, а все из-за двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

В город на Оке туристы приезжали целыми автобусами. Утром 8 июля в монастырях и церквях прошли службы, а уже в обед центр города перекрыли и начали работать городские площадки. В 2022 году их было 15 — по числу лет праздника. Площадки были самыми разными. Самые интересные были посвящены исторической реконструкции и временам, в которых жили Петр и Феврония. Также гостей ждали театральные постановки, площадка, посвященная символу праздника — ромашке, где работала цветочная фотозона и были представлены украшения и даже блюда из этого цветка.

Еще одной точкой притяжения стали ремесленные ряды. В Муроме собралось больше тысячи мастеров — от Архангельска до Астрахани, от Калининграда до Владивостока.

Самой зрелищной частью праздника, по традиции, стал вечерний концерт на набережной Оки. Там в течение 2,5 часов выступали звезды российской эстрады: Игорь Николаев, Зара, Сергей Волчков, Наталья Подольская, Александр Панайотов, Жасмин, Анастасия Спиридонова, Игорь Саруханов, Родион Газманов, Диана Гурцкая, Глеб Матвейчук, Аглая Шиловская, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Ирина Дубцова, Таисия Повалий, Валентина Бирюкова и другие. Вести мероприятие доверили Дмитрию Харатьяну и Марине Майко.

Надежда Бабкина становится частой гостьей праздника. Фото: Виктория СУХОВА

Однако в этом году концерта не будет. Причины отмены концерта не называются, однако очевидно, что это во многом связано с внешнеполитическими событиями. В итоге, афиша праздника сократилась до пяти часов. 8 июля все мероприятия запланированы с 10 до 15 часов.

Согласно расписанию, основной площадкой праздничных гуляний станет площадь 1100-летия Мурома, где гостей праздника ждут интерактивные программы, концерты и мастер-классы. Также муромляне и жители Владимирской области смогут посетить ярмарку «Город мастеров» на улицах Ленина и Советская, аттракционный городок на площади Победы, летние кафе на улицах Московская и Ленина.

КСТАТИ

В Муроме распишут 30 пар

В этом году 8 июля выпадает на субботу, это значит, что в ЗАГСах будет настоящий свадебный бум. В регионе 7 и 8 июля распишут 300 пар!

А вот родину Петра и Февронии для росписи выбрали 30 будущих семей. Причем муромских пар всего 13, остальные приедут из Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Костромской, Московской областей, Краснодарского края, Ижевска, Новороссийска, Тамбова, Йошкар-Олы. Первую свадебную церемонию проведут уже в 9 часов, а последняя завершится в 20 часов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Их связала профессия

Во Владимирской области немало пар, которых связала работа. Наших героев Артема и Юлию Авдеевых, а также Алексея и Марию Логуновых объединила служба в МЧС.

Артем и Юлия Авдеевы. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 2008 году Артем и Юлия решили связать свою жизнь с пожарной охраной и поступили в тогда еще Ивановский пожарно-спасательный институт, где и встретили друга друга. Загвоздка была лишь в том, что сама Юля родом из Ивановской области, а Артем приехал учиться из Владимира. Закончив учебу 2013 году, когда Артем уже получил распределение на службу в областной центр, перед ребятами встал вопрос об их будущем. И Юлия, практически не раздумывая, отправилась за Артемом во Владимир, где через некоторое время пара поженилась. Юлия поступила на службу в группу профилактики пожаров, и сегодня она - начальник отделения профилактики пожаров 1-го пожарно-спасательного отряда. А Артем служит в управлении надзорной деятельности Главного управления МЧС России. А еще в их счастливой семье подрастает сын.

Первая встреча Алексея и Марии Логуновых состоялась в 2020 году, когда Маша приехала во Владимир после окончания учебы в Ивановской пожарно-спасательной академии на стажировку, а Алексей был помощником начальника дежурной смены службы пожаротушения.

Алексей и Мария Логуновы. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

- Алексей был очень отзывчивым. Сразу предложил мне помощь, если будут какие-то вопросы или затруднения в чем-либо. Наверное, его настойчивые ухаживания и покорили мое сердце,— рассказала старший инспектор управления организации пожаротушения регионального управления МЧС Мария Логунова.

Служба в пожарной охране и помощь попавшим в беду людям — сплотила пару. Через год они поженились. Алексей и Мария говорят: служба для них — не просто работа, а любимое и ответственное дело.

- Для меня Мария стала незаменимым и самым дорогим человеком. К тому же мне всегда хотелось найти спутницу жизни, которая будет работать в той же структуре, что и я. Здесь мы и соединились, в одной структуре и одной линией жизни,— подчеркнул старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения регионального управления МЧС Алексей Логунов.