Во Владимирской области за полгода пропали без вести 1000 человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области уже вовсю идет грибной сезон. А любой поход в лес может закончиться тем, что человек заблудится в лесу. Поэтому сотрудники региональных главков МЧС и полиции, а также представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, какая сейчас ситуация с потерявшимися людьми во Владимирской области и что делать, если потерялся.

Ушел гулять с собакой

Нынешний год пока получается сравнительно спокойным относительно прошлых лет. Согласно сведениям полиции и поисковиков, практически все люди были благополучно найдены, хотя инциденты с пропавшими происходили почти во всех районах региона.

- За шесть месяцев текущего года в органы внутренних дел Владимирской области поступило около 1000 заявлений и сообщений о пропавших без вести, среди которых было 90 несовершеннолетних. Из этого числа не найденными остаются 19 человек, - рассказал начальник отделения уголовного розыска областного управления МВД Максим Журавлев.

При этом подполковник Журавлев отметил, что среди детей найдены абсолютно все.

Впрочем, эта статистика касается не только любителей природы, но и в целом всех случаев исчезновения людей. Что касается непосредственно лесов, то в них пока потерялось около 60 человек, причем одного гражданина так и не нашли.

- Пожилой мужчина в Ковровском районе ушел гулять с собакой. Собака вернулась, а хозяин нет. Проводились розыскные мероприятия, но пока безрезультатно, - уточнил Максим Журавлев.

А не так давно приехавшая в лес по грибы и ягоды семья потеряла своего малыша. К огромному счастью, ребенка нашли очень быстро, так что ничего плохого с ним не случилось. Еще одна 85-летняя бабушка еще 4 июня отправилась в Кольчугинском районе по грибы и заблудилась. Совместными усилиями ее нашли через день.

- Простой поход в лес может закончиться большим приключением, поэтому готовиться к нему нужно заранее. К сожалению, теряются люди круглый год. В обязательном порядке следует сообщать родным или друзьям, куда вы пошли, и быть на связи, - добавил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Зачастую именно эти простые советы могут спасти человеческую жизнь.

Грибников спасут стрелки

Сотрудники полиции отметили, что выделить район региона, в котором люди бы терялись особенно часто, нельзя. Однако наибольшее число сообщений поступает из Александровского, Петушинского и Киржачского районов, то есть с приграничных с Подмосковьем территорий. Точно такая же статистика и у представителей ПСО «Лиза Алерт».

Чаще всего «потеряшки» из упомянутых районов после благополучного нахождения рассказывают, что просто вышли погулять, но заплутали в незнакомых лесах. Дело в том, что подавляющее большинство теряющихся — дачники из Московской области.

- Чтобы помочь людям самостоятельно выбраться из леса, совместно с Центром поиска пропавших людей мы начали проект «Стрелки», - говорит куратор ПСО «Лиза Алерт» во Владимирской области Ирина Салтыковская. - Там, где теряются часто, ставим указатели с километражом и направлениями до ближайших дорог.

Места, где развешаны стрелки, известны единой дежурно-диспетчерской службе, лесничествам и другим экстренным службам, так что шансы выбраться из леса невредимыми у заплутавших граждан увеличиваются в разы.

А вот в более отдаленных районах Владимирской области другая проблема — теряются местные жители, которые слишком надеются на самих себя. Они уходят в лес, оставляя дома телефоны и никого не предупреждая, будучи уверенными, что легко найдут дорогу домой в изученных местах.

- Но лес имеет свойство меняться, и человек попадает в ловушку. Нельзя воспринимать поход в лес, как развлекательное мероприятие, - говорит Ирина Салтыковская.

Напоследок специалисты дали несколько простых советов. При выходе в лес всегда следует взять с собой запас еды и воды как минимум на сутки, обязательно захватить с собой спички или зажигалку, непременно положить в карман полностью заряженный мобильный телефон, надеть яркую одежду, взять с собой лекарства и, как уже упомянуто, предупредить родных и близких о том, куда вы идете и когда вернетесь.

- Если человек не явился домой в назначенный час, это уже повод бить тревогу. Чем быстрее вы обратитесь за помощью, тем больше шансов найти человека живым. Никаких «нормативов» в три дня ожидания никогда не существовало, и следует обращаться немедленно в любой ближайший отдел полиции, - заключил Максим Журавлев.