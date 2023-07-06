Во Владимире из-за Рпенского проезда на месяц встанет Доброе

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Через пять дней в Добром закроют для проезда перекресток улиц Жуковского и Юбилейной, в связи с чем окажется отрезан выезд на Добросельскую через улицу Погодина. Жители микрорайона, узнав об этом были очень раздосадованы, так как теперь у них нет вариантов объезда пробок на улице Добросельской. Правда, понять мэрию тоже можно. Перекрытие делается из благих побуждений.

Объезд дворами

Как рассказали в горадминистрации Владимира, постановление о перекрытии было подписано еще 3 июля главой города Дмитрием Наумовым. И сделано оно в связи с проведением строительно-монтажных работ на одном из участков будущего Рпенского проезда с 10 июля по 15 августа. Для движения будет закрыт участок в районе дома №2 по улице Юбилейная.

Получилось, что проезд, который строит, чтобы избежать пробок, своим строительством порождает еще большие заторы. Во всяком случае¸ так говорят жители Доброго, обсуждающие перекрытие в социальных сетях.

- Добросельская встанет точно, - полагает автолюбитель из Фрунзенского района Александр Павлов. - Конечно, можно проехать дворами, но туда устремится целый район, а это тысячи автомобилей. Так что лучше никому не станет, да и жители дворов наверняка понаставят заграждений.

Оптимисты предлагают просто в течение месяца вставать пораньше и выезжать до часа пик, а кое-кто вообще советует водителям из Доброго на время строительных работ взять отпуск. Однако местным жителям не до смеха — всем известно, что даже с учетом массового проезда автомобилей через улицы Жуковского и Погодина участок улицы Добросельской от Суздальского проспекта по утрам и вечерам весьма напряженный. Теперь же легковушкам придется втискиваться на полную транспорта улицу задолго до пересечения с улицей Погодина.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Хотя пострадают от перекрытия не только автомобилисты, но и частично пешеходы. Дело в том, что единственный курсирующий по улице Погодина автобус №32 тоже вынужден будет поменять маршрут. Неудобство по большей части коснется людей, привыкших добираться на нем в центр города, в особенности пенсионеров. Теперь им придется ходить значительно дальше на другие остановки.

Препятствие на пути магистрали

На месте будущего перекрытия почти все готово к присоединению Рпенского проезда к улице Юбилейной. Часть строящейся магистрали отделена от дороги только красно-белыми блоками. Некие работы на участке уже ведутся, однако пока не совсем понятно, относятся ли они к большому строительству — небольших размеров экскаватор копает котлован на другой стороне перекрестка, а несколько рабочих разместились неподалеку.

Впрочем, есть один важный нюанс, на который уже обратили внимание жители Доброго. Заключается он в неожиданной помехе, оказавшейся на пути Рпенского проезда в виде дома №41 по улице Воронина. Этот симпатичный двухэтажный коттедж, как и другие его соседи, планировался строителями к сносу, но хозяева отдавать дом за предложенную выкупную стоимость отказались. Сейчас мэрия ведет судебные тяжбы, но факт остается фактом: здание остается прямо на пути будущей магистрали.

Этот дом, что прячется за кучей щебня, остался единственным, из-за которого пока не получается достроить Рпенский проезд. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Если мэрия проиграет суд, получится, что зря вообще затевали стройку и все эти перекрытия, - смеются жители Доброго.

Однако шансы на проигрыш у горадминистрации невелики, так что Рпенский проезд, вероятнее всего, действительно запустят уже в ноябре 2023 года.

Пока в мэрии не дают конкретики по путям объезда перекрываемого перекрестка, а также не рассказывают, как поедут автобусы маршрута №32 на время строительных работ. В горадминистрации обещали уточнить эти моменты в ближайшее время.