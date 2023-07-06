Владимирских студентов будут не только учить, но и воспитывать

Фото пресс-службы ВлГУ.

Университеты в России не являются закрытыми системами, и их представители регулярно встречаются между собой для обмена опытом. Одна из таких встреч состоялась 28 июня. Во Владимирском государственном университете прошло заседание Ассоциации вузов Центра России.

Будущее за фундаментальностью

Его участники обсудили работу университетов по выполнению задач, поставленных в Послании Президента России Федеральному Собранию в феврале 2023 года, в частности вопросы совершенствования системы высшего образования и подготовки кадров высшей квалификации.

Заседание Ассоциации вузов Центра России на площадке ВлГУ провел его председатель – ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий. Модератором выступил и.о. ректора ВлГУ Анзор Саралидзе.

Однако вначале перед всеми участниками заседания выступил ректор МГУ Виктор Садовничий, который озвучил базу, с которой надо начинать работу по обсуждению перспектив отечественного высшего образования.

- Всех нас объединяет общий подход, общий взгляд на перспективу развития высшего образования. Его и сформулировал в своем послании Президент России, сказав, что нам, цитирую, «необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий». Мы исходим из того, что главное конкурентное преимущество отечественной системы образования, ее основополагающий принцип – фундаментальность, – подчеркнул Виктор Садовничий.

А вот губернатор Владимирской области, который отправил свое приветствие участникам заседания, расставил чуть иные акценты при формировании будущего высшего образования в России:

- Будущее – за нашей собственной, уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента, – заявил глава региона.

Ответственность за моральный облик

После огромного количества выступлений ректоров вузов центра России (Курский госуниверситет, Брянский государственный инженерно-технологический университет, Тамбовский государственный технический университет, Воронежский госуниверситет, Тверской госуниверситет и Орловский госуниверситет) Ассоциация подготовила постановление.

Фото пресс-службы ВлГУ.

- Назревшие изменения системы образования связаны не с тем, что один подход лучше другого, а с тем, что новые вызовы требуют принципиального изменения в подготовке современного инженера. Это синтез (объединение) фундаментальных знаний, типичных для советской школы, гибких навыков, необходимых для успешной работы в коллективе, и практических знаний, получаемых совместно с индустриальными партнерами. Именно такой подход мы развиваем сейчас в нашем университете, – прокомментировал его и.о. ректора ВлГУ Анзор Саралидзе.

Но Ассоциация считает, что современное высшее образование само по себе недостаточно. Одной из приоритетных задач университетов станет повышение эффективности и качества патриотического воспитания студентов.

- В современных реалиях нам мало подготовить грамотного выпускника, владеющего профессиональными знаниями в своей области. На университетах лежит ответственность и по его моральному, патриотическому воспитанию, – поделился председатель Ассоциации, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

А это значит, что как в советское время студентов ждут «все формы массовой, групповой и индивидуальной работы». Кроме того, ректоры уверены, что следует обратить внимание на необходимость противодействия недостоверной информации, распространяемой в интернете.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перед началом заседания Ассоциации состоялась церемония чествования митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, который стал почетным профессором ВлГУ. Почетного звания митрополит удостоен по решению ученого совета вуза – за большой вклад в реализацию совместных научно-просветительских проектов, помощь в подготовке высококвалифицированных кадров, плодотворную деятельность по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому образованию и воспитанию студентов. Напомним, что Тихон также является ректором Свято-Феофановской духовной семинарии.