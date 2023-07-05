Владимирская область в рейтинге качества дорог заняла 64 место

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Как известно, в России всегда было две беды – дураки и дороги. И если с первой бедой сделать ничего нельзя, то вторую у нас регулярно чинят. Вот только все равно в целом по стране лишь 52,6 процента автомобильных дорог регионального и местного значения отвечают нормативным требованиям. А во Владимирской области ситуация и того хуже.

Как показало исследование РИА «Новости», в 44 субъектах РФ доля таких дорог ниже общероссийского уровня, и лишь в 41 регионе ситуация с дорогами лучше среднероссийских.

Места в рейтинге распределялись достаточно просто. Эксперты сравнили регионы по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2022 года. Также учитывался километраж дорог с твердым покрытием на 1000 километров общей территории субъекта.

Собственно в лидерах рейтинга оказались те, от кого это можно было ждать. Первое место заняла столица нашей Родины Москва, где 97,6 процента дорог соответствует нормативам. А оставшиеся места в тройке лидеров поделили между собой север и юг России – Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край (86,5 и 84,9 процента соответственно). Хуже всего ситуация с дорогами в Архангельской области, там нормативным требованиям отвечает только 13,3% региональных и местных дорог.

А что Владимирская область? Нам далеко даже до середины рейтинга. 33 регион оказался лишь на 64 месте среди всех субъектов РФ. Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, у нас составила всего 41, 3 процента. При этом у нас на 1000 километров территории приходится 378,4 километра дорог с твердым покрытием.

Что удивило в расположении мест в рейтинге, так это распределение регионов, входящих в ЦФО. Понятно, что соперничать по качеству дорог с Московской и Нижегородской областями Владимиру было бы трудно. Но даже тут отставание от того же Нижнего составило всего два места. У наших волжских соседей всего 42,2 процента дорог соответствуют нормативам.

Зато, как выяснилось, нереально хорошие дороги в Ивановской области. По данным составителей рейтинга, доля нормативных дорог в регионе составила 56,4 процента. Как итог, 32 место в стране. Брянская и Костромская области тоже выше Владимирской в рейтинге (48,7 и 44,6 процента соответственно).

В итоге в ЦФО хуже чем у нас дороги лишь в Ярославской и Рязанской областях. У первых 78-е место, у вторых – 74-е. В обоих регионах только чуть более трети дорог являются качественными.

Составители рейтинга считают, что в ближайшие годы доля дорог, соответствующих нормативным показателям, вырастет. Это станет возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (в нем участвуют 84 региона).