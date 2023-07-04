Самому старому автобусу «Владимирпассажиртранса» исполнилось 47 лет

Самый старый "МАН" "Владимирпассажиртранса" мог достаться перевозчику в наследие от "Бигавтотранса". Фото: Александр УТКИН

Несмотря на солидные вливания из городского бюджета, прибыльным работу крупнейшего городского перевозчика назвать пока нельзя. Во «Владимирпассажиртрансе» видят тому несколько причин.

Ретро-машины

Согласно официальным данным, в 2022 году автопарк «ВПТ» составляли 65 троллейбусов и 93 автобуса. Причем 98,5 процента троллейбусов отслужили от 14 до 32 лет. Самой молодой машиной оказался новенький «Авангард», который купили год назад, а самыми старыми стали машины марки «ЗиУ-682 Г-012». Всего их на предприятии пять штук, а возраст этих троллейбусов колеблется в пределах от 16 до 32 лет.

Самым же популярным моделям - «ЗиУ-682 Г-016-04», коих здесь 35 штук, исполнилось по 14 лет. Приблизительно того же возраста еще 15 машин той же марки, но модели «Г-016-02» - им от 14 до 15 лет.

Что до автобусов, которые стали появляться в здешних гаражах лишь с 2015 года, то их возраст еще более солидный.

«Срок службы 84 процентов автобусов составляет от 12 до 47 лет», сообщает совет директоров «Владимирпассажиртранса» в своем отчете.

И действительно, самыми «юными» здесь стали «ЛиАЗы-5292.67» - 12 штук поступили в прошлом году. Еще 15 таких же машин прислали на днях, но в годовой отчет они не вошли.

Также из автобусной «молодежи» можно выделить три «ПАЗа-3204», которые купили тоже в минувшем году. Наиболее популярными автобусами оказались, опять же, «ЛиАЗы», которые прибыли из Москвы. Таковых здесь 49 штук, возраст их варьируется от 7 до 12 лет. Остальные модели претендуют на роль ретро-машин. Так, в автопарке «ВПТ» стоит 27-летний «ГолАЗ-5225», четыре «Мерседес Бенц O405» в возрасте от 32 до 44 лет, еще 22 похожих «Мерседеса» 24-45-летней давности и один 38-летний «МАН». Самым старым автобусом оказался другой «МАН», которому исполнилось 47 лет.

- Большая часть парка подвижного состава физически и морально устарели, это отрицательно влияет на качество выполнения предприятием городских пассажирских перевозок, - говорится в отчете предприятия.

Заслуга автобусов

Силами всех этих машин в 2022 году «Владимирпассажиртрансу» удалось перевезти 28,4 миллиона человек, из которых 19,1 миллиона поездок было совершено с покупкой бумажных билетов.

8,5 миллионов поездок по бумажным билетам совершено на троллейбусах, а почти 10,6 миллионов — на автобусах. В целом по сравнению с 2021 годом владимирцы проехали автобусами муниципального перевозчика на 1,5 миллиона раз больше, а число пассажиров «рогатых», наоборот, снизилось на 593 тысячи человек.

Социальными проездными за год воспользовалось более 4,1 миллиона человек на троллейбусах и почти 3,7 миллиона на автобусах. Это немного выше позапрошлого года - рост составил 2,1 процента.

Если же не обращать внимания на способ оплаты, то в целом на троллейбусах Владимира за год прокатились более 13,5 миллиона человек, а на автобусах муниципального перевозчика 14,9 миллиона пассажиров.

- С июня 2022 года «Владимирпассажиртранс» обслуживает маршрут 13С, на конец года семь троллейбусных и 13 автобусных маршрутов, - резюмировали в компании, добавив, что за последние 10 лет показатели перевозки оказались самыми высокими. Во многом это заслуга автобусов, в то время как троллейбусные перевозки, напротив, сократились в два раза.

«Причина сокращения выпуска троллейбусов — старение подвижного состава», гласит отчет.

Плюса не вышло

Что до экономических показателей, то доходы предприятия подросли на 3,7 процента и составили 713 миллионов 684 тысячи рублей. Правда, и расходы увеличились до 856 миллионов 237 тысяч.

Во многом это обусловлено серьезным скачком цен на запчасти и шины. В целом на шины потратили 8 миллионов 750 тысяч рублей, что почти вдвое больше прежнего, а на запчасти — 45 миллионов 600 тысяч рублей. Еще почти 25 миллионов рублей у компании ушло на оплату услуг «Владикард» - автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

- Услуги оператора АСОП оплачиваются в процентах от доходов за перевозку, с увеличением тарифов увеличиваются и затраты на услуги оператора, - объяснили в «ВПТ».

В итоге город перечислил «Владимирпассажиртрансу» 156 миллионов 860 тысяч рублей на покрытие разницы между расходами и доходами. Эта сумма выше прошлогодней более чем на 86 миллионов рублей. В целом же финансовый результат общества за 2022 год до налогообложения даже оказался в плюсе. Прибыль составила 14 миллионов 307 тысяч рублей.

Впрочем, с учетом всех долгов плюса все равно не вышло, и чистые активы оказались ниже уставного капитала. Так что на 2023 год мэрия выделила еще 100 миллионов рублей на возмещение затрат перевозчика.

Всему виной проездные

Финансовые затруднения во «Владимирпасспажиртрансе» связывают с целым рядом факторов. Во-первых, подорожали энергоресурсы. Так, дизельное топливо подскочило на 14,3 процента, газ для автобусов на 10,3 процента, а электричество на 4,7 процента. Это и повлияло на рост стоимости проезда.

И хотя доходы от продажи бумажных билетов выросли, но всевозможные проездные изрядно портят картину. Так, доходы от продажи школьных и студенческих проездных сократились на 400 тысяч рублей, от гражданских проездных — на 4,1 миллиона.

- Введение ограничений до 100 поездок по гражданскому проездному билету способствовало сокращению их продаж, - признали в компании.

Еще одна причина по версии «ВПТ» - цена льготных социальных проездных экономически необоснованна. Всему виной отсутствие ограничений на число поездок, в то время как областные власти еще в 2010 году постановили платить субсидию из расчета в 35 поездок на человека. Таким образом, перевозчик подсчитал, что теряет с каждого социального пассажира по 4,79 рубля за поездку, или в целом 37,4 миллионов рублей в год.

- Рост выручки зависит от состояния рынка перевозок, существующая маршрутная сеть не позволяет троллейбусам реализовать возможности и значительно ограничивает рост выручки от продажи проездных, - уверены во «Владимирпассажиртрансе». - Это связано с тем, что существует множество дублирующих автобусных маршрутов.

В качестве мер по сокращению расходов в компании предлагают оптимизировать маршрутную сеть города, что должна сделать мэрия, а также оптимизировать сеть троллейбусных маршрутов и график их работы. Тут планируется построить новые контактные сети, но где именно — пока непонятно. Наконец, в «ВПТ» обещают внедрить систему климат-контроля в троллейбусах, чтобы сэкономить на электричестве для отопления салонов и заменить лампы накаливания на энергосберегающие, причем как в производственных помещениях, так и в троллейбусах.

- Расход электричества на освещение снизится примерно в 10 раз, также снизится нагрузка на низковольтную сеть троллейбуса и его аккумуляторных батарей, что продлит их срок службы, - заключили в компании.