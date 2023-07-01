Соседи о маме муромской девочки, подавшей сигнал о помощи: «Мужей она меняет постоянно»

Кадр из шоу "Мужское и женское".

Когда в эфире шоу «Мужское и женское» на первом канале восьмилетняя девочка показала международный сигнал о помощи, почти все задались вопросом, откуда она может знать такой жест. Оказалось, это лишь верхушка айсберга, на который налетел их семейный корабль.

«Четвертый папа»

Маму двоих девочек Кристину Боржову соседи по дому характеризуют по-разному. Кто-то утверждает, что она сам пример для подражания, а кто-то называет ее не иначе, как «местной звездой». Как бы то ни было, о сложностях в семействе известно практически всей округе.

- В прошлом году ее младшая девочка плакала и кричала не своим голосом, на улице было очень хорошо слышно. Едва успокоится, как Кристина на нее громко орет, - рассказали соседи, пожелавшие остаться неизвестными. - Мы не стали сообщать в опеку, но позвонили их бабушке Галине, объяснили ситуацию. Думали, неужели избивают девочку? После звонка Гале все как-то успокоилось.

По словам местных жителей, которые здесь друг друга хорошо знают, они спрашивали о детях Кристины у сотрудников местного детского сада. Те ответили, что малышки ухоженные и чистые, имеют игрушки, никаких синяков у них нет, так что об избиениях говорить невозможно.

- Но мужей она меняет постоянно. Были два отца девочек, а теперь другой мужчина. Сама старшая девочка говорила, что у них уже «четвертый папа», - объясняют соседи.

По их же словам, в разговоре с детьми им стало известно и о драке, случившейся между Кристиной и ее новым сожителем с одной стороны, и ее мамой Галиной и ее супругом (дедушкой) с другой.

- Драка весной была, и с тех пор ни матери, ни отчима здесь нет. Вообще они хорошие люди, девочки их бабушкой и дедушкой звали, они тут теплицы обихаживали, огородом занимались, - говорит одна из соседок.

В целом слободские жители характеризуют Кристину как неплохую девушку, но «борзую». По их словам, они даже думали, что Кристина работает юристом, потому что та постоянно по телефону давала кому-то юридические советы, а иной раз поздно забирала детей из детского сада, ссылаясь на какие-то судебные тяжбы. Впрочем, некоторые соседи вспоминают, как участвовали в качестве понятых в походах к Кристине судебных приставов.

Младшая дочка, из-за которой ругаются Кристина и Карен. Фото: СОЦСЕТИ.

- Они за дочкой приходили, но не знаем к какому именно папе передавать хотели. Стучали, стучали, Кристина не открыла, на том и разошлись, только бумагу составили, - рассказывают жители Слободы.

Семейная свара

Саму Кристину Боржову дома застать не удалось. Во всяком случае, дверь так никто и не открыл. Зато удалось еще раз поговорить с бабушкой девочек Галиной Сафоновой. И та чуть подробнее рассказала о происходящем в семье. Напомним, ранее она уже рассказала нам о том, откуда девочка знает международный сигнал о помощи.

Тот самый жест о помощи. Кадр из эфира "Мужское и женское".

Что касается ситуации с уходом из дома, женщина подтвердила, что некоторое время назад между ними с мужем и дочкой с сожителем действительно случилась свара, в ходе которой дедушке сломали нос и руку. Галине и ее супругу пришлось перебраться к родителям мужа, но назад их уже не впустили.

- Ее сожитель избил моего супруга, душил его. У старшего ребенка была страшная истерика, ведь это на глазах детей произошло, которых Кристина якобы впустила позавтракать. Мы ушли, и с тех пор они считают себя полноправными хозяевами дома, нас не пускают. Сидят запершись, ключ в двери оставляют, так что даже войти не можем. А если и войдем, старшая девочка будет в истерике, она боится, что опять драка будет. Чтобы дети были спокойны, мы и не приходим, хотя я в этом доме 51 год прожила, - сокрушается Галина Сафонова.

Дом, из которого уехала бабушка девочек Галина Сафонова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сами избаловали

По словам бабушки, прозвучавшие на ток-шоу обвинения в пьянстве и якобы попытке изнасилования Кристины со стороны отчима — клевета. Заявление по данному факту уже написано.

- Это страшная клевета. Об изнасиловании она заявила, когда ей было уже 24 года. Она почему-то об этом не помнит, а я хорошо помню. Потому что нас всех в Следком вызывали. Но в итоге дело не замяли, как она утверждает, а отказали в возбуждении уголовного дела, потому что никаких доказательств не нашлось, были только ее путанные показания. Надо было еще тогда ее наказать за такое деяние, но ей много чего сходило с рук, много чего мы проглатываем, в том числе ее агрессивное поведение. Сколько ее спонсировали, ведь она красивая, зачем ей работать, - возмущается мама Кристины.

Женщина говорит, что дочь действительно работала продавцом около 10 лет назад в местном ТЦ, но через несколько месяцев уволилась. Якобы в первом случае к ней приставал хозяин отдела, во втором просто не заплатили.

Что до позиции Карена Тутяна, то его бабушка поддерживает. Если отец старшей дочери не стремится с ней видеться, то Карен пытается быть с ребенком, но Кристина не позволяет.

- Он бьется за ребенка, он любит его. Они брали ее в Москву, и три недели жили. Кристина говорила, что она избалованная приезжает оттуда, но у нее там бабушка, дедушка, тетя. Почему бы им не побаловать ребенка? И если бы Кристина давала Карену видеться с дочкой, он бы не требовал ее забрать к себе на постоянное место жительства, - уверена Галина Сафонова.

На вопрос, почему, по ее мнению, дочь так себя ведет, Галина признается, что в детстве, по ее мнению, дочку просто избаловали.

- Я разошлась с первым мужем, а второй супруг не наказывал ее, боялся лишний раз прикрикнуть. Наверное, она и впитала это — топнула ножкой и купили то, топнула еще — купили это. Наверное, здесь есть и наша вина, но если бы мы были плохие родители, у нас второй ребенок тоже был бы плохим, а он полная противоположность, - вздыхает Галина.

Оказывается, сводный брат Кристины на днях возвращается из армии, но пока ничего не знает о семейной дрязге, и не в курсе, что в собственный дом уже не вернуться.

Как бы то ни было, Галина Сафонова уверена, что Кристина детей не бьет, хотя допускает, что она их шлепает и нецензурно ругает.

- К сожалению, Кристина переваливает на дочек свои взрослые проблемы, а у детей должно быть детство. Поэтому с детьми, особенно со старшей девочкой, нужно работать грамотному психологу, объяснить ей, что никто не желает ей зла. Сейчас это очень важно, ведь это эмоциональное состояние ребенка, - заключила Галина.

Ну а тем временем, этой историей уже занимаются в Следкоме Владимирской области, которые объявили о проверке ситуации в семье.