Во Владимирской области ЕГЭ по русскому на 100 балов написали 17 выпускников

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Во Владимирской области подвели предварительные итоги сдачи единого государственного экзамена по двум основным предметам — русскому языку и математике. Как отмечают в региональном министерстве образования, «результаты демонстрируют положительные тенденции качества подготовки учащихся».

Хорошо с русским в Кольчугинском районе

Средний тестовый балл выпускников региона - 69,5, что выше результатов прошлого года (69) и соответствует федеральному уровню. Максимальные значения среднего балла - в Кольчугинском (74,08 процента), Юрьев-Польском (73,14 процента) и Собинском (72,78 процента) районах.

Выросло число выпускников, набравших от 81 до 99 баллов. В этом году этот показатель составил 28,1 процента (в 2022 году – 22,4 процента), что выше федерального показателя этого года (26 процентов). Работы 17 ребят оценены высшим баллом. Это 11 школьников из Владимира, 3 – из Гусь-Хрустального и 1 – из Коврова.

Что касается результатов ЕГЭ по математике (профильного и базового уровней), то наиболее успешно общеобразовательную программу освоили ученики во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, в Вязниковском и Кольчугинском районах. Основная часть выпускников в этих городах и районах преодолела минимальный порог. Отличные знания предмета на базовом и профильном уровнях продемонстрировали учащиеся Гусь-Хрустального, Радужного, Коврова, Владимира, Юрьев-Польского, Ковровского и Муромского районов. Работы двух выпускников из Владимира и Кольчугинского района оценены в 100 баллов.

Неплохие результаты показали и по основному государственному экзамену в девятых классах. Увеличилось количество учеников, получивших отличные оценки. Самые высокие результаты показали девятиклассники школ Владимира, Коврова, Кольчугино и Гусь-Хрустального. В сравнении с итоговой аттестацией по русскому языку 2021-2022 учебного года в этом году с 1,9 процента до 1,4 процента снизилась доля учащихся, не освоивших стандарты основной школы.

Предварительные результаты итоговой аттестации по математике в 2023 году в сравнении с предыдущим годом также улучшились. Количество выпускников, качественно выполнивших задания по математике, увеличилось с 31,8 процента до 40,6 процента, а выполнивших с высоким качеством выросло почти в два раза: с 3,6 процента до 6,6 процента. Больше всего выпускников, успешно сдавших экзамен, – в Александровском, Селивановском, Муромском, Кольчугинском районах и в Коврове. Количество участников, не преодолевших минимальный порог ОГЭ по математике, снизилось с 22 процентов в 2022 году до 19 процентов в 2023 году.

Для 100 баллов нужно трудолюбие и удача

Высший балл владимирские выпускники набрали не только по основным предметам, но и по истории, обществознанию, химии, литературе. В один голос выпускники говорят, что подготовка к экзаменам была сложной и даже изнурительной. Но все-таки она того стоила.

Выпускница промышленно-коммерческого лицея Мария Хорева получила заветные 100 баллов по русском языку. Говорит, что когда узнала результат — не поверила: «Все происходило, как будто в сказке. Конечно, за этим последовали слезы и крики радости, несмотря на позднее время. Я благодарна моему учителю Наталье Анатольевне Константиновой за такую качественную подготовку к ЕГЭ. Репетитора у меня не было, я ходила на лицейские курсы. Наталья Анатольевна рассказывала там разные случаи с экзаменов, делилась полезными советами, благодаря которым я получила заветные 100!»

Еще один стобалльник по русскому - Артем Либенсон, выпускник 11 профильного естественнонаучного класса школы №25 Владимира. Молодой человек увлекается химией и биологией, русским языком, любит читать, мечтает стать врачом и помогать людям. В средней школе занимался биатлоном, лыжными гонками, становился победителем городских соревнований среди юниоров. В старшей школе увлекался боксом, но в соревнованиях участия не принимал, так как все свободное время уходило на тщательную подготовку к экзаменам.

- В течение двух лет я вел подготовку к ЕГЭ, ежедневно повторял теорию, отрабатывал практику, начиная с 11 класса прорешивал варианты ЕГЭ прошлых лет, - рассказывает Артем. - Свою дальнейшую жизнь хочу связать с медициной (инфекционным направлением). Русский язык мне точно пригодится, поскольку врач должен грамотно и четко выражать свои мысли и уметь анализировать информацию, текст медицинской литературы, вычленять из него ключевые моменты.

Помимо русского языка будущий врач готовился к химии и биологии и сдал их весьма успешно, набрав более 90 баллов.

Выпускница школы №31 Вероника Пронина набрала 100 баллов по истории. Она признается, предмет ей был интересен с детства и подготовка хоть и далась ей нелегко, но была в удовольствие. Огромный вклад в ее результат сделала учитель Татьяна Юрьевна Тарасова.