Во Владимирской области 541 гектар обочин зарос борщевиком Сосновского

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Традиционная головная боль властей районных и региональных уровней последнего времени не обошла Владимирскую область и в 2023 году. К сожалению, пока нельзя сказать, что борщевика стало меньше, хотя борьба с ним ведется. В частности, страдают от него и дороги.

Согласно данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, в целом на территории Владимирской области борщевиком заросло почти 3100 гектаров земли.

- При этом 17,6 процентов из этого числа, или 541 гектар, это площадь полос отвода дорог, находящихся в разной степени поражения борщевиком или амброзией, - рассказал министр транспорта Владимирской области Николай Теняков.

При этом Теняков отметил, что дорожники получают по поводу борщевика массу сигналов. Часто люди жалуются им даже на то, что к дорогам вовсе не относится. Например, на заросшие сорняком поляны или заросшие поля.

Как бы то ни было, еще год назад удалось закупить необходимую технику, и теперь на борьбу с зеленым вредителем на территории Владимирской области выходят девять специальных звеньев.

- Первую обработку мы производим в мае-июне. Сейчас уже видим, какая часть после обработки оказалась поражена, какая восстанавливается. Повторная обработка состоится в августе, то есть за сезон проводим ее дважды, - уточнил Николай Теняков.

К сожалению, иногда возникают ситуации, когда усилия дорожников, направленные на борьбу с борщевиком, сводятся на нет. Всему виной банальная несогласованность, когда полосы отвода очистили, а земли, находящиеся в ведении муниципалитетов, остаются зарастать.

- Мы еще весной направляли письмо в муниципальные образования, чтобы синхронизировать работу в этой части, наши звенья могли бы проводить на возмездной основе обработку территорий за нашими границами, но отклика по этому поводу мы не получили, - заключил министр транспорта.

По словам Николая Тенякова, наиболее сильно от борщевика страдают Кольчугинский, Меленковский и Суздальский районы, так что работа по борьбе с ним будет продолжена.

Сейчас же, в ожидании второго этапа борьбы с вредителем, дорожники будут скашивать это опасное растение вручную.