Во Владимирской области повысили штрафы за мусор в неположенных местах

. Фото: Алексей СУХОВ

Каждый из нас чуть ли не ежедневно видит, как после обрезки деревьев ветки валяются на тротуарах, детских площадках вместо того, чтобы сразу вывезти их. Та же беда и во дворах многоквартирных домов и в частном секторе.

Конечно, региональный закон устанавливает общий размер штрафа за нарушение правил благоустройства: для граждан от 800 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 50 тысяч рублей. Однако перечень возможных нарушений довольно обширен и разнообразен. Поэтому за некоторые конкретные деяния штрафы устанавливают отдельно.

Напомним, что в декабре прошлого года депутатами областного парламента была введена отдельная статья за парковку на газонах. Теперь, чтобы выписать штраф, будет достаточно одной фотографии, сделанной с помощью автоматической камеры, установленной во дворах. Постановление будет выноситься автоматически, без участия правонарушителя и без протокола, а в виде электронного документа.

На этот раз народные избранники решили внести изменения в областной кодекс административных правонарушениях, тем самым ужесточив ответственность за складирование веток деревьев и кустарников, ремонтного и прочего мусора там, где это запрещено. Автором стал вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

- И мне, и моим коллегам-депутатам на приемах не раз доводилось слышать жалобы на то, что тот или иной «несознательный гражданин» завалил ветками обочину дороги в сады, или делал ремонт и весь сопутствующий мусор побросал, где придется. Особенно люди жалуются на магазины, кафе. Вот для урегулирования этого вопроса и нужны более высокие штрафы. Для граждан – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 30 тысяч, для юридических лиц – от 40 до 100 тысяч рублей, - отметил Роман Кавинов.

Документ сначала был поддержан на профильном комитете, а затем и на заседании областного парламента.

- Правила благоустройства определяют муниципалитеты. Они отличаются. Но в каждом есть запрет на выброс мусора в неположенных местах. И в каждом городе находятся те, кто этот запрет нарушает. Для физических лиц штраф начинался с 800 рублей. И есть такие, которые прямо в глаза говорят: «Да мне дешевле штраф заплатить, чем нанимать «лодочку» и вывозить все с помощью мусорного регоператора». Теперь эта правовая лакуна устраняется, – подчеркнул председатель комитета по государственному устройству Законодательного Собрания Александр Нефедов.