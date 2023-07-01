Владимирской области нужно 5 миллиардов рублей на восстановление дорог после строительства М-12

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Если все пойдет по плану, уже в сентябре строительство платного автобана М-12 на всей территории Владимирской области будет завершено. При этом уже сейчас назрел вопрос по восстановлению разбитой строительной техникой местной дорожной сети.

Дороги из двух очередей

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков, все чаще жители обращаются к властям с вопросами восстановления дорог. Касается это по большей части Петушинского, Собинского, Судогодского и Муромского районов, где проходили и происходят основные работы.

В целом при возведении платного автобана задействовали почти 471 километр региональных шоссе, причем из этого числа 142 километра уже входили в проект и деньги на их восстановление заложили сразу же. Это дороги первой группы. Оставшиеся 329 километров вошли во вторую группу, которые «разбивали» вне проекта.

- Порядок их восстановления был определен меморандумом, подписанным тремя сторонами. Сейчас он находится в Федеральном дорожном агентстве. Стоимость этих работ составляет около 4,5-5 миллиардов рублей, эта цифра будет уточняться, - объяснил Николай Теняков.

Как известно, строительство разбито на этапы, и с первого по четвертый затрагивают Владимирскую область. Среди дорог первой группы, которая уже была включена в проект, на сегодняшний день восстановили трассу Пекша-Лаврово-Караваево в Петушинском районе. Пока починили 7 километров на первом этапе, остается починить еще 35 километров.

На втором этапе, затрагивающем Собинский и Судогодский районы на протяжении почти 14 километров, починили три трассы, включая шоссе «Собинка – Лакинск — Ставрово» «Колокша – Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» и «М-7 — Одерихино – Юрино».

На третьем и четвертом этапах протяженностью 86 километров, проходящих через Судогодский, Селивановский и Муромский районы от развязки на Гусь-Хрустальный до моста через Оку, ситуация сложнее.

- Там идет активная работа, и срок восстановления пока не определен по просьбе подрядных организаций, так как они еще могут быть задействованы, - объяснил Николай Теняков, заверив, что ситуация держится на контроле.

Зигзаги после автобана

Что до тех самых пресловутых дорог «второй группы», то сейчас по ним тоже нет никаких сроков восстановления. Ремонтировать их начнут точно не в этом году.

- Во всех регионах, где идет строительство М-12, ситуация аналогичная. Нами готовится повторное обращение в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина об оказании финансовой помощи, что нам было обещано, и об уточнении сроков выделения этих средств. Естественно, никто эту сумму сразу не даст, надеемся, в течение 2025-2026 года эти дороги восстановить, - заявил Николай Теняков.

В первую очередь чинить будут трассы, которые окажутся полностью разрушенными, но говорить определенно, что это за шоссе, пока невозможно, так как стройка продолжается. В любом случае, деньги на текущее содержание дорог муниципалитетам выделяются, и просто так эти шоссе не бросят.

- Все участки дорог в нашем поле зрения, - успокоил министр транспорта.

Кстати, жители Муромского района удивлялись, почему прямую дорогу «М-7 — Муром» в районе села Чаадаево из-за трассы М-12 сделали полной зигзагов. Однако Николай Теняков затруднился сказать, будут ли ее спрямлять после окончания работ.