Во Владимирской области депутаты ЗС решили поддержать семейный бизнес

Фото ЗС Владимирской области.

29 июня состоялось очередное заседание Заксобрания. На нем обсуждали закон о поддержке семейного предпринимательства, разработчиками которого стали депутаты от партии «Единая Россия» Роман Кавинов и Алексей Русаковский.

Основная цель закона — закрепить понятие «семейное предпринимательство» в законодательстве, выделить его в отдельную категорию малого и среднего бизнеса по специальным критериям. В частности, если фирма больше чем наполовину принадлежит одной семье и коллектив тоже наполовину составляют родственники, то она будет считаться семейной. Численность такой компании – не больше 15 человек.

Как пояснил президент Торгово-промышленной палаты региона Иван Аксенов, сегодня семейные предприятия не имеют адресной государственной поддержки, так как это понятие не закреплено законом. А между тем это могло бы стать хорошим подспорьем для семей. Кроме того, Иван Аксенов считает, что это могло бы помочь повысить рождаемость.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков отметил, что инициатива интересная и поинтересовался, а много ли в регионе таких семейных предприятий. Однако оказалось, что авторы законопроекта не могут назвать точную цифру.

- Одна из целей закона — понять, сколько у нас семейных предприятий. Мы совместно с Министерством предпринимательства будем вести их реестр, - отметил Иван Аксенов. - Сейчас такая работа ведется в Башкортостане, где такой закон был принят в феврале этого года.

Депутат от КПРФ Лариса Емельянова поделилась своими опасениями, напомнив, что в слове «семейственность» заложена как позитивная, так и негативная коннотация, а также видна коррупционная составляющая.

- Если семья имеет какой-то магазин, какая тут коррупция? - возразил спикер областного парламента Владимир Киселев. - Наоборот, это своего рода знак качества.

Часть депутатов волновали вопрос меры поддержки — какой она будет: информационной или финансовой?

- Я считаю, что этот закон рамочный, он имеет слабые стороны. Непонятно, какая поддержка будет оказана. Консультационная или информационная помощь проблемы не решит. А если будут реальные меры поддержки, нет ли опасений, что обычный бизнес вдруг станет семейным? - задался вопросом лидер фракции КПРФ Антон Сидорко, однако внятного ответа на него таки не получил.

Надо отметить, что на федеральном уровне такой закон до сих пор не принят, хотя его рассматривали. Но все опять-таки уперлось в непонимании мер поддержки.

- Россия сильна регионами, а в регионах есть такое понятие, как опережающее нормотворчество. Давайте сначала мы примем наш закон о поддержке семейного предпринимательства, по аналогии с Днем семьи, любви и верности, который был сначала исключительно региональным праздником, а стал федеральным, - призывал коллег Роман Кавинов.

Некоторые депутаты на это ответили, что, не проработав закон, не поняв, скольким семьям он принесет пользу, принимать его не стоит. Тем не менее, в итоге закон был принят. 27 депутатов проголосовали «за» и 6 воздержались.

Чтобы проработать закон, у депутатов есть полгода. С 1 января 2024 года закон о семейных предприятиях вступит в силу.