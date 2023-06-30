Во Владимире водители пожарных машин просят легковушки «не лезть под дверь»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К сожалению, далеко не все автомобилисты соблюдают правило, по которому машинам экстренной службы с включенными синими маячками и сиреной следует предоставлять преимущество. Поэтому время от времени полицейские и пожарные проводят специальные учебные рейды и проверяют добросовестность водителей.

ДТП на улице Куйбышева

Очередной такой рейд состоялся на улицах Владимира днем 29 июня. Из пожарной части на улице Спасской выехал пожарный «КамАЗ»-автоцистерна, за которым следовал, особенно не скрываясь, экипаж ГИБДД.

- К сожалению, не все водители осознают важность нашей поездки, - рассказал начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области Дмитрий Сироткин. - В результате нашим машинам приходится экстренно тормозить и отступать от правил, дабы избежать аварийных ситуаций.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Подполковник Сироткин в качестве живого примера привел случай, который произошел 12 июня. Пожарные спешили на вызов в СНТ «Сновицы», и на пересечении улиц Горького и Куйбышева их ударила легковушка, не уступившая дорогу. В результате красно-белая машина вынуждена была остановиться. К счастью, из-за этого никто не погиб, но ситуации бывают разные. Именно поэтому раз в квартал и приходится устраивать подобные рейды.

Чудеса солидарности

Один из сотрудников ДПС садится рядом с водителем-пожарным Вячеславом Фроловым, чтобы фиксировать на видео автомобили, которые не пожелают уступить дорогу. Двумя машинами выезжаем на улицу Большую Московскую. Включаются сирены, и автомобили мчатся мимо Золотых Ворот по Студеной горе на проспект Ленина.

Час пик миновал, так что дорога почти свободна. Попадающиеся на пути легковушки и микроавтобусы перестраивались и жались к обочинам, так что некоторые время нарушителей не было.

Через какое-то время «КамАЗ» под вой сирен сделал разворот у «Крейсера» и поехал назад, свернув на улицу Чайковского и выехав на проспект Строителей. Пара автомобилей замешкалась, но едва инспектор настроил камеру, как водители включили поворотники и уступили нам путь. Тем не менее, было видно, насколько сложно приходится водителю «КамАЗа», который совершает чудеса мастерства, лавируя между жмущимися к нему со всех сторон легковушками. Невольно вместе с ним начинаешь ощущать габариты большой пожарной машины, вписывающейся в очередной поворот.

Настоящий же пример солидарности удалось увидеть на улице Мира. После Центрального парка у стоматологической поликлиники №1 стоящие на светофоре водители все, как один, из крайней левой полосы втиснулись в крайнюю правую, причем уже стоявшие там машины дали им пространство.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В итоге, то ли все водители оказались примерными, то ли машину ДПС за крупной «пожаркой» оказалось видно, но ни одного нарушителя за всю поездку не обнаружилось. Решено даже было выехать на Пекинку и отправиться в сторону выезда на Москву, так как поток здесь более плотный. И недалеко от поворота на Веризино пожарный «КамАЗ» все же «уткнулся» в черный «Киа»-универсал, который хотя и уступил дорогу, но отнюдь не быстро. Тут вступила в действие машина ДПС, которая заставила нарушителя прижаться к обочине. За рулем оказался водитель по имени Владимир.

- Услышал сирену не сразу, но как только заметил, тут же начал перестраиваться, - объяснил тот.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Однако инспекторы непреклонны – факт нарушения был, на видеозаписи все видно, так что на месте составили административный протокол. Автолюбитель пообещал больше не нарушать и отправился дальше.

Поездка с адреналином

Заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по городу Владимиру Олег Лапшин уточнил, что подобные нарушения на самом деле массового характера не носят.

- В минувшем году было привлечено к ответственности 14 водителей, в нынешнем году пять. Если взять статистику, у нас уже 400 тысяч нарушений ПДД с начала года, так что цифра не значительная. Тем не менее, даже из-за одного неправильно припаркованного автомобиля кто-то может лишиться шанса на спасение, - говорит подполковник Лапшин.

После оформления протокола наш заезд с сиренами продолжился, но до самых ворот пожарной части на улице Спасской никаких происшествий больше не случилось.

Пожарный-водитель Вячеслав Фролов уже после рейда объяснил, что на дороге действительно приходится предугадывать действия других машин, и на грузовике маневрировать непросто.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Такое вождение вызывает адреналин, который мысленно приходится гасить, - рассказывает Вячеслав. - В день у нас бывает по два-три выезда, и каждый раз находится хотя бы один водитель, который не уступает дорогу.

Напоследок водитель объяснил одну важную вещь, которую стоит помнить простым автолюбителям: человек, управляющий пожарной машиной, видит в зеркала только находящиеся за ним отсеки и сторону пассажира, а вот то, что находится прямо под шоферской дверью, у колеса, остается в «мертвой зоне». Зазевавшуюся легковушку, попавшую в такую зону, спешащий грузовик может просто смять. Так что следует быть внимательными и не прижиматься к пожарным, спешащим на очередной вызов.