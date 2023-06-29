На проведение выборов во Владимирской области выделено 195 миллионов рублей

. Фото: Олег ЗОЛОТО

В первой декаде сентября жители Владимирской области выберут депутатов областного Законодательного собрания, а также тех, кто составит местные городские и сельсоветы. Всего будет 20 местных кампаний.

- Пять региональных отделений политических партий уже провели свои мероприятия по выдвижению кандидатов, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. – Четыре партии выдвинули списки по единому округу и кандидатов по одномандатным избирательным округам. Это КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты Россия» и «Единая Россия». А вот «Яблоко» выдвинуло лишь одного кандидата по одномандатному округу.

30 июня выдвинуть кандидатов планируют представители регионального отделения партии «Пенсионеров за социальную справедливость», а на следующий день это сделают в «Справедливой России».

16 кандидатов уже представили свои документы в избирательные комиссии: 1 самовыдвиженец, 12 представителей ЛДПР, 1 представитель «Яблока» и двое от «Коммунистов России». Трое из них даже уже подали документы на регистрацию (все ЛДПР). Однако ни одного кандидата еще не зарегистрировали. Напомним, что этап выдвижения кандидатов заканчивается в 18.00 10 июля, а этап регистрации (да, они идут почти одновременно) – в 18.00 26 июля.

При этом пока избирательная кампания проходит очень тихо. За последние несколько недель в облизбирком пожаловались ровно один раз. Сделали это представители КПРФ.

- Они просят разъяснить ситуацию в Собинском районе, - уточнил Вадим Минаев. – Там один из членов ТИК заявил коммунистам, что их не будут регистрировать из-за того, что они не уведомили окружные комиссии о проведении компании. Сейчас будем разбираться, кто дал ему полномочия, делать такие заявления. И вообще в связи с чем они были сделаны. Но вопрос этот штатный, все будет решено.

28 июня было окончательно утверждено решение о проведении на территории Владимирской области дистанционного электронного голосования. Только один член облизбиркома проголосовал против данного решения, все остальные были за. А это значит, что впервые в 33 регионе можно будет проголосовать за своего кандидата в интернете.

- Сделать это можно будет с 8.00 8 сентября и до 20.00 10 сентября, - заявил Вадим Минаев. – Правда, у человека должен быть доступ к сети интернет. И данные о гражданине на портале Госуслуг должны совпадать с данными в системе ГАС-выборы.

Облизбиркому выделили на организацию выборов 195 миллионов рублей. 180 из них ушло в территориальные избиркомы. Традиционно большая часть средств пойдет на информационные стенды к выборам, печать бюллетеней и так далее.

Так, по области должно появиться 120 больших баннеров о дате выборов. Но определенную сумму заложили на покупку тифломаркеры для голосования. Они себя очень хорошо зарекомендовали во Владимире при голосовании слепых. Поэтому в избиркоме решили, что неплохо бы их приобрести и на других участках, где это необходимо.

СПРАВКА «КП»

Кто работает в избирательной комиссии

84 процента членов участковых комиссий составляют женщины. На мужчин приходится всего лишь 16 процентов.

8 процентов из них моложе 30 лет. 20 процентов членов избирательных комиссий имеют возраст от 30 до 40 лет, от 40 до 50 лет – 28 процентов, старше 50 лет – 44 процента.

Больше 50 процентов из них имеют высшее образование, но только 5 процентов людей с высшим образованием могут похвастаться дипломом юриста.