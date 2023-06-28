Во Владимире на маршрут №11С вместо «ПАЗов» пустят большие автобусы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В компании-перевозчике «ОКТО», обслуживающей ряд крупных городских маршрутов, раскрыли некоторые детали своей работы. Больше всего владимирцев интересовала судьба ярославских «ПАЗов», появившихся на «одиннадцатом» маршруте, и обещанные китайские автобусы.

Предпочтение газомоторам

Белые «Пазики» без кондукторов внезапно заменили зеленые «МАЗы», курсировавшие на маршрутах №11С и №28. Многие пассажиры нашли, что они неудобны, а в мэрии Владимира только развели руками, мол, перевозчик сам решает, на чем ему работать. Впрочем, в «ОКТО» заверили, что решение с «ПАЗами» временное, и теперь снова это подтвердили.

- Сейчас мы приобретаем новый подвижной состав и высвобождаем старый. Часть «МАЗов» действительно списали, поэтому «ПАЗы» - это временное решение. На эти маршруты мы собираемся пускать машины большого класса, - рассказал представитель руководства компании «ОКТО» Андрей Ручьев.

Водители на малых автобусах работают ярославские, во Владимире им предоставляют жилье. Впрочем, жилье дают вообще всем иногородним водителям, которые в нем нуждаются. Приезд иногородних шоферов объясняется банальной нехваткой людей в самом областном центре. Это же касается и кондукторов.

- Но когда пустим на линию машины большого класса, конечно же, они будут работать с кондукторами, - заверил Андрей Ручьев.

Уже в течение этого лета перевозчик обещает перевести маршрут №11С на большие автобусы. Что касается конкретных марок будущих машин, то компания рассматривает варианты с китайской техникой «Чжунтонг», либо с отечественными «НЕФАЗами». А вот покупку «Волгабасов» в «ОКТО» отмели.

Китайские автобусы работают на автобусах седьмого маршрута. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- По маркам это будут в основном газомоторы, но «Волгабасы» покупать не собираемся, так как эти машины не зарекомендовали себя положительно, - объяснил перевозчик.

Два перевозчика под одной крышей

Второй момент, который интересовал горожан — где же обещанные китайские автобусы, которые «ОКТО» обещала выпустить на линию. Но в компании объяснили, что эти машины уже курсируют, просто пока не все их заметили.

- Мы обклеили эти автобусы согласно цветам, указанным в контракте, и уже выпустили на маршрут №7С. Всего работает 13 единиц, - рассказал Андрей Ручьев.

И действительно, любой желающий может лично протестировать новенькие красно-белые «Чжунтонги». Изнутри они отчасти напоминают нелюбимые владимирцами «Волгабасы», имея слишком высокую заднюю площадку с крутой ступенькой, на которую нужно карабкаться. Зато на площадке в центре достаточно просторно, но тут же, вдоль окна, установлены раскладные сиденья, которыми вовсю пользуются пожилые пассажиры. С одной стороны это хорошо, с другой, количество свободного места сразу же сокращается, что не совсем удобно в час пик.

Зато эти «китайцы» обладают действительно огромными форточками, через которые неплохо обдувается салон. Впрочем, в дождь это будет, скорее, помехой. Что до ходовых качеств, то идет машина достаточно плавно, без резких рывков и толчков. В целом эти машины заслуживают твердой «четверки», но до отличной оценки им далековато. Еще один «минус» - пока что «Чжунтонги» не отображаются на электронных картах города, так что отследить передвижение «семерок» трудно.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, кое-кто из жителей Владимира высказал опасения, что вся эта техника не задержится в городе надолго. Прошел слух, что компанию «ОКТО» вовсе могут убрать с линий областного центра. Косвенным подтверждением тому послужило намерение городских властей разместить новые автобусы, поступающие в город для муниципального «Владимирпассажиртранса», на территории троллейбусного депо №2 на улице Гастелло. Как известно, именно здесь базируется «ОКТО». Но сам перевозчик смотрит на эту ситуацию спокойно.

- Мы частично арендуем это депо с ремонтной зоной и площадями сроком на 5 лет. Будем стараться разместиться вместе с «Владимирпассажиртрансом», а если площадей не хватит, станем просчитывать другие варианты. Пока же остаемся на месте, - резюмировал Андрей Ручьев.

Причем перевозчик заверил, что не только не собирается уходить из города, но даже напротив, желает в будущем приобрести новые маршруты. Получится ли это сделать — покажет время.