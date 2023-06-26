Во Владимирской области альфа-самка зубра завела свою группу в видеоловушку

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зубры – звери, старающиеся не попадаться на глаза человеку. Однако сотрудникам Дирекции особо охраняемых природных территорий повезло: целое стадо попало в их объективы в Вязниковском районе.

Животное-домосед

На записях, сделанных скрытыми камерами, установленными на заповедной территории, можно было увидеть несколько взрослых зубров и их детенышей, мирно пощипывающих травку и время от времени бодающихся между собой.

Сотрудники Дирекции ООПТ объясняют, что на кадрах изображена небольшая группа зубров, а в целом их живет в Клязьминско-Лухском заказнике около сотни. «Руководителями» групп являются так называемые альфа-самки, выполняющие у зубров роль вожака, и водящие стада по округе. На этих самок специалисты закрепили GPS-датчики, благодаря которым отследили маршрут всего поголовья и пришли к выводу, что с апреля по ноябрь во время переходов зубры практически не покидали заказник.

Дело в том, что принадлежат они к числу немногих видов животных, которые всю жизнь остаются практически на одном месте. Питаются зубры 50 видами трав и растений, предпочитая бобовые, папоротниковые, розовоцветные и губоцветные, а также 3 видами древесно-кустарниковых растений, больше всего любя осину и дуб. В сутки один взрослый зубр съедает по 35-40 килограммов корма и даже больше.

При этом встретить зубра в лесу – это невиданная редкость.

- Они настолько осторожны, что ни грибники, ни туристы летом ни разу не встречали их в нашем Клязьминско-Лухском заказнике, - рассказывает ведущий специалист Дирекции ООПТ Владимирской области Лев Турышкин. - Как только они слухом улавливают на большом расстоянии человека, сразу стараются быстрее скрыться на безопасное, с их точки зрения, расстояние.

Кадр из видео.

Популяция зубров во Владимирской области растет. В Дирекции ООПТ объясняют, что каждый год стадо прибавляет около 14 голов. Причем в нашем регионе зубры живут не только в Вязниковском районе на территории Клязьминско-Лухского заказника, но и в федеральных заказниках — Муромском, Клязьменском на севере Ковровского района и в национальном парке «Мещера», которому последние два подчиняются.

Воспользовались свободой

Кстати, два года назад жители Гусь-Хрустального района попали в небывалую ситуацию — они рассказывали, как зубры выходили на глазах людей из леса и, едва ли не гуляя по деревням, кушали картошку с огородов.

Специалисты Дирекции ООПТ поспешили успокоить — для зубра такое поведение настолько нехарактерно, что эту ситуацию можно назвать единичным случаем. Объяснялось же все просто — пару животных, обитающих в вольерах «Мещеры» и не привычных к вольной жизни, выпустили на свободу, но воспользоваться они ей не сумели. На других территориях Владимирской области ничего подобного не происходило и не происходит.

- Сейчас все наши зубры находятся в вольере, - подтвердил директор Национального парка «Мещера» Сергей Теплухов. - В целом у нас живет около 120 голов. Недавно мы открыли на территории Гусь-Хрустального новый вольерный комплекс, а в свое время часть зубров даже отправляли в Мордовию.

В «Мещере» рассказывают, что сейчас популяции зубров ничто не угрожает. Их учет ведут настолько строго, что для этого ежегодно создается специальная комиссия, которая при помощи квадрокоптеров, либо выходов непосредственно в лес, подсчитывает каждого зубра.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несколько дней назад сотрудникам Дирекции ООПТ и специалистам Владимирского и Нижегородского отделений Союза охраны птиц России удалось увидеть и другое редкое для наших мест животное, которое почти никогда не попадается на глаза человеку.

Орнитолог Юлия Буянова рассказала, что после проверки дуплонов мелких сов они, уже двигаясь на машине, заметили бегущего со всех ног зайца. Специалисты поняли, что кто-то его гонит, а вскоре увидели и зверя, напугавшего косого.

Слева от автомобиля предстала настоящая рысь, которая сама не ожидала встретить машину с людьми и напугалась не меньше зайца, так что резко прыгнула и помчалась прятаться, поднимая клубы пыли. Убежав подальше, рысь продолжила спокойную прогулку. Все наблюдавшие это люди видели рысь своими глазами впервые.

По словам специалистов Дирекции ООПТ, на территории Клязьминско-Лухского заказника обитает всего около шести рысей. Охотятся они обычно по ночам.