Во Владимирской области единая регистратура заработает уже в июле

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Одной из самых острых проблем в регионе до сих пор остается запись к врачу. И это несмотря на то, что сейчас можно записаться и по телефону горячей линии, и через различные порталы, и просто придя в регистратуру. Как правило, запись появляется рано утром, и попасть к специалисту успевают самые быстрые. Остальным приходится ждать следующей возможности или идти в частные клиники.

Чтобы упростить эту процедуру, регион стал участником федерального проекта «Инцидент-38». Все регистратуры региона будут объединены как бы в единое целое — у них окажется один номер телефона на всех, а регистраторы будут иметь перед глазами расписание приемов абсолютно всех врачей Владимирской области, а не только своей поликлиники.

Запустить проект должны были еще в марте, однако жители до сих пор записываются по старинке. В Минздраве Владимирской области обещают окончательно настроить систему в июле, если, конечно, не подведет разработчик программы.

- В настоящее время мы вместе с разработчиком дорабатываем настройки, которые позволят выстроить более гармоничную маршрутизацию пациентов. У нас есть поликлиники с приписным населением, отдельные стоматологические поликлиники и отдельные женские консультации. В настройках по записи к врачу на текущий момент есть два варианта. В первом случае мы соблюдаем приписной принцип, и тогда жители самостоятельно не смогут попасть в стоматологию и женскую консультацию, чего мы не можем позволить. Во втором варианте есть запись ко всем специалистам в области. Те обновления, которые у нас запланированы на июль, предполагают, что будет найдена золотая середина между самостоятельной записью к врачу и моментом, когда доктора имеют опцию направлять на консультацию друг к другу, - рассказал в прямом эфире ЦУРа региональный министр здравоохранения Артем Осипов.

На федеральном уровне определены 14 узких специалистов, к которому пациенты всегда могут записаться самостоятельно. В первую очередь, речь идет о терапевте, педиатре, хирурге, офтальмологе, отоларингологе и других самых распространенных специалистах. А вот к кардиологу, неврологу или эндокринологу просто так, без направления, попасть нельзя. Однако во Владимирской области решили расширить список узких специалистов до 22.

- У нас появится более адекватная возможность выкладывания слотов (свободных окошек для записи — авт.) и пациенты будут более грамотно пользоваться этими правилами. Время ожидания для записи к врачу должно сократиться, - подчеркнул Артем Осипов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В региональном минздраве отмечают, что педиатры лучше освоили новую систему, поэтому у них не возникает проблем записать ребенка к узкому специалисту. Количество слотов практически соответствует нормативам. Это связывают с тем, что родители детей чаще пользуются интернетом, нежели пациенты, которые приходят на прием к терапевту.