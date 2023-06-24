Холодное лето повышает риски техногенных пожаров во Владимирской области

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жители Владимирской области не понаслышке знают, что такое лесные пожары. В 2010 году в регионе горели не только леса, но и деревни из-за них. Потом еще несколько лет тема лесных пожаров звучала регулярно. Однако сейчас вроде бы все стало благополучно. Так ли это?

За огнем следят через камеры и из космоса

Буквально совсем недавно, в первой декаде июня во Владимирской области был установлен самый высокий, 4-й класс пожароопасности. Однако сейчас, благодаря погоде, ситуация стала намного спокойней.

- Сейчас у нас установлен класс 1,5, - сказал Алексей Кузнецов, заместитель министра лесного хозяйства 33 региона. – Всего с начала 2023 года в области было зарегистрировано всего 29 очагов лесных пожаров на общей площади 15,6 га. В частности, 25 очагов было зафиксировано на землях лесного фонда, 3 очага – на землях минобороны, одно – в нацпарке «Мещера». Средняя площадь пожара составляет 0,54 гектара. Однако это не значит, что такая хорошая погода будет всегда. Поэтому мы не расслабляемся.

В принципе, все соответствующие службы в регионе готовы к лесным пожарам. Наблюдение за лесами ведется всеми доступными средствами: на земле, с воздуха, с помощью высоких технологий.

- В частности у нас уже несколько лет работает система видеонаблюдения за лесами, в прошлом году мы добавили к ней еще 10 камер. И сейчас на территории области в лесах работает 60 камер, - сказал Алексей Кузнецов. – Наша система видеомониторинга является одной из лучших не только в ЦФО, но и в России.

Кроме того, в этом году во Владимирской области должна появиться новая насосная станция. На нее выделено уже 17 миллионов рублей. Станция эта является машиной с большой помпой, позволяющей прокачивать за короткий срок большое количество воды к месту пожара. Такие машины нужны при тушении крупных торфяных возгораний, когда от постоянной проливки зависит скорость ликвидации возгорания.

Еще область активно использует данные из космоса. В МЧС регулярно поступает информация о новых термоточках с российских спутников.

- Вот 22 июня с помощью них было зафиксировано 215 термоточек во Владимирской области, - рассказал Александр Гущенков, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области. – Дальше ближайший к месту термоточки экипаж проверяет, что там происходит.

Почти всегда виноват человек

Еще важный момент – из всех лесных пожаров, лишь один возник сам по себе. Из-за сухой грозы. В остальных же случаях всегда за пожаром стояли люди. При этом сознательных поджогов, к счастью у нас не было. Но вот неосторожное обращение с огнем фигурирует в сводках постоянно. А что за этим стоит? Непотушенный костер в лесу, бросок сигареты в сухую траву. Короче, безалаберность тех, кто приходит в лес на отдых или по грибы, по ягоды.

Но безалаберность вам не поможет, если лесники или МЧС сумеет доказать, что именно ваши действия привели к пожару в лесу. И грозит вам это минимум штрафом, а иногда и уголовной ответственностью. Штрафы для физических лиц в условиях действия особого противопожарного режима во Владимирской области немаленькие – от 40 до 60 тысяч рублей. И даже когда нет данного режима может грозить штраф в 15 тысяч рублей.

Что касается уголовной ответственности, то тут уже в дело вступают дознаватели МЧС. Именно они проводят проверку и решают, стоит ли заводить уголовное дело. Как правила, они возбуждаются при наличии ущерба природе свыше 10 тысяч рублей.

- В этом году у нас уже возбуждено уголовное дело по пожару в Гусь-Хрустальном районе, - рассказал Александр Гущенков. – Там ущерб составил более 120 тысяч рублей. И в ближайшее время будет еще два уголовных дела – в Гусь-Хрустальном и Ковровском районе. В последнем случае пострадал сосновый молодняк на землях лесного фонда.

. Фото: Алексей СУХОВ

Угроза московских дачников

Сейчас речь пойдет о ландшафтных пожарах. Или о палах травы. Кто-то может удивиться. Вроде они уже прошли весной. Но, опыт прошлых лет показывает, что в августе-сентябре нас ждет вторая волна сжигания травы и листвы. Первая как раз за лето высохнет. И у любителей чистоты на приусадебных участках возникнет желание почистить территорию.

В 2022 году, к примеру, было 113 ландшафтных пожаров в конце лета и начале осени. И происходили они в районах, где летом проживает много московских дачников.

В МЧС сразу оговорились, что никто не обвиняет москвичей в том, что они себя не умеют вести. Наоборот, чаще всего это культурные люди, знающие правила пожарной безопасности. Однако речь идет о том, что плотность населения в августе-сентябре крайне высока из-за дачников. И многие из них сжигают траву. А значит, риск возникновения крупного пожара из-за пала травы увеличивается многократно.

- В основном, палы травы приходились в прошлые годы на Петушинский, Киржачский и Собинский районы, - рассказал Александр Гущенков. – Будем просить органы местного самоуправления, чтобы они почистили территорию от сухой травы и поговорили с людьми, напомнили им правила поведения.

Неисправные печки

Но вернемся к холодному лету. Если леснику оно помогает, то вот пожарному не всегда. К примеру, этим летом число техногенных пожаров выросло на 16 процентов.

- Радует, что при этом все же снизилось практически на 30 процентов количество погибших на таких пожарах, - добавил Александр Гущенков.

Рост же пожаров связан с тем, что людям холодно. И они стараются согреться. Кто-то использует электрообогреватели, а на территории деревень и сел люди вспоминают про печки. И не всегда они исправны. В ГУ МЧС России по Владимирской области просят быть бдительными. И смотреть, чтобы обогреватели или печи были исправными. В частности, стоит проверить дымоходы, прежде чем разводить огонь в печке.