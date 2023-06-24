Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2023 22:00

Холодное лето повышает риски техногенных пожаров во Владимирской области

Но есть и хорошая новость – дожди и прохлада спасли наш регион от горящих лесов
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жители Владимирской области не понаслышке знают, что такое лесные пожары. В 2010 году в регионе горели не только леса, но и деревни из-за них. Потом еще несколько лет тема лесных пожаров звучала регулярно. Однако сейчас вроде бы все стало благополучно. Так ли это?

За огнем следят через камеры и из космоса

Буквально совсем недавно, в первой декаде июня во Владимирской области был установлен самый высокий, 4-й класс пожароопасности. Однако сейчас, благодаря погоде, ситуация стала намного спокойней.

- Сейчас у нас установлен класс 1,5, - сказал Алексей Кузнецов, заместитель министра лесного хозяйства 33 региона. – Всего с начала 2023 года в области было зарегистрировано всего 29 очагов лесных пожаров на общей площади 15,6 га. В частности, 25 очагов было зафиксировано на землях лесного фонда, 3 очага – на землях минобороны, одно – в нацпарке «Мещера». Средняя площадь пожара составляет 0,54 гектара. Однако это не значит, что такая хорошая погода будет всегда. Поэтому мы не расслабляемся.

В принципе, все соответствующие службы в регионе готовы к лесным пожарам. Наблюдение за лесами ведется всеми доступными средствами: на земле, с воздуха, с помощью высоких технологий.

- В частности у нас уже несколько лет работает система видеонаблюдения за лесами, в прошлом году мы добавили к ней еще 10 камер. И сейчас на территории области в лесах работает 60 камер, - сказал Алексей Кузнецов. – Наша система видеомониторинга является одной из лучших не только в ЦФО, но и в России.

Кроме того, в этом году во Владимирской области должна появиться новая насосная станция. На нее выделено уже 17 миллионов рублей. Станция эта является машиной с большой помпой, позволяющей прокачивать за короткий срок большое количество воды к месту пожара. Такие машины нужны при тушении крупных торфяных возгораний, когда от постоянной проливки зависит скорость ликвидации возгорания.

Еще область активно использует данные из космоса. В МЧС регулярно поступает информация о новых термоточках с российских спутников.

- Вот 22 июня с помощью них было зафиксировано 215 термоточек во Владимирской области, - рассказал Александр Гущенков, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области. – Дальше ближайший к месту термоточки экипаж проверяет, что там происходит.

Почти всегда виноват человек

Еще важный момент – из всех лесных пожаров, лишь один возник сам по себе. Из-за сухой грозы. В остальных же случаях всегда за пожаром стояли люди. При этом сознательных поджогов, к счастью у нас не было. Но вот неосторожное обращение с огнем фигурирует в сводках постоянно. А что за этим стоит? Непотушенный костер в лесу, бросок сигареты в сухую траву. Короче, безалаберность тех, кто приходит в лес на отдых или по грибы, по ягоды.

Но безалаберность вам не поможет, если лесники или МЧС сумеет доказать, что именно ваши действия привели к пожару в лесу. И грозит вам это минимум штрафом, а иногда и уголовной ответственностью. Штрафы для физических лиц в условиях действия особого противопожарного режима во Владимирской области немаленькие – от 40 до 60 тысяч рублей. И даже когда нет данного режима может грозить штраф в 15 тысяч рублей.

Что касается уголовной ответственности, то тут уже в дело вступают дознаватели МЧС. Именно они проводят проверку и решают, стоит ли заводить уголовное дело. Как правила, они возбуждаются при наличии ущерба природе свыше 10 тысяч рублей.

- В этом году у нас уже возбуждено уголовное дело по пожару в Гусь-Хрустальном районе, - рассказал Александр Гущенков. – Там ущерб составил более 120 тысяч рублей. И в ближайшее время будет еще два уголовных дела – в Гусь-Хрустальном и Ковровском районе. В последнем случае пострадал сосновый молодняк на землях лесного фонда.

.

.

Фото: Алексей СУХОВ

Угроза московских дачников

Сейчас речь пойдет о ландшафтных пожарах. Или о палах травы. Кто-то может удивиться. Вроде они уже прошли весной. Но, опыт прошлых лет показывает, что в августе-сентябре нас ждет вторая волна сжигания травы и листвы. Первая как раз за лето высохнет. И у любителей чистоты на приусадебных участках возникнет желание почистить территорию.

В 2022 году, к примеру, было 113 ландшафтных пожаров в конце лета и начале осени. И происходили они в районах, где летом проживает много московских дачников.

В МЧС сразу оговорились, что никто не обвиняет москвичей в том, что они себя не умеют вести. Наоборот, чаще всего это культурные люди, знающие правила пожарной безопасности. Однако речь идет о том, что плотность населения в августе-сентябре крайне высока из-за дачников. И многие из них сжигают траву. А значит, риск возникновения крупного пожара из-за пала травы увеличивается многократно.

- В основном, палы травы приходились в прошлые годы на Петушинский, Киржачский и Собинский районы, - рассказал Александр Гущенков. – Будем просить органы местного самоуправления, чтобы они почистили территорию от сухой травы и поговорили с людьми, напомнили им правила поведения.

Неисправные печки

Но вернемся к холодному лету. Если леснику оно помогает, то вот пожарному не всегда. К примеру, этим летом число техногенных пожаров выросло на 16 процентов.

- Радует, что при этом все же снизилось практически на 30 процентов количество погибших на таких пожарах, - добавил Александр Гущенков.

Рост же пожаров связан с тем, что людям холодно. И они стараются согреться. Кто-то использует электрообогреватели, а на территории деревень и сел люди вспоминают про печки. И не всегда они исправны. В ГУ МЧС России по Владимирской области просят быть бдительными. И смотреть, чтобы обогреватели или печи были исправными. В частности, стоит проверить дымоходы, прежде чем разводить огонь в печке.

Интересное