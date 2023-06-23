Во Владимире троллейбусы попадают в «ловушку» на привокзальной площади

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Очередная транспортная проблема возникла там, где ее не ждали. Вот уже почти месяц водители владимирских троллейбусов вынуждены демонстрировать мастерство, лавируя между мешающими им выехать с привокзальной площади машинами, но иной раз выбраться все равно не выходит. Из-за этого происходят сбои с графиком движения на троллейбусных маршрутах №№ 5 и 10.

Помощь вазонов

На проблему обратили внимание горожане, которые несколько раз не смогли уехать с остановки «Вокзальная площадь».

- Просто возмутительно! Села в троллейбус №5, а перед ним понаставили легковушек. Водитель пытался объехать, но не получилось, так и встал. А нам пришлось с чемоданом идти в гору на улицу Большую Нижегородскую, - посетовала жительница Ленинского района Ирина.

Руководство «Владимирпассажиртранса» лично выезжало на место, чтобы выяснить, что происходит.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Троллейбусы вынуждены разворачиваться с предельным отклонением штанг из-за того, что на их полосе движения наставили автомобилей. При помощи областного Центра безопасности дорожного движения мы выставили дорожку из каменных вазонов, чтобы машины не парковались и давали возможность нашим троллейбусам развернуться, - рассказал главный инженер «Владимирпассажиртранса» Михаил Сонин, выезжавший на место. - После установки вазонов трудностей стало меньше, но они остаются.

И если сейчас троллейбусы худо-бедно проезжают, рискуя «слететь с проводов», то в начале июня, по словам Михаила Сонина, несколько раз действительно происходили задержки движения и срыв графиков.

- Троллейбусы не могли развернуться, а автобусам пришлось проезжать дальше остановки. Они вставали на дороге, и людям с чемоданами приходилось идти туда. Но троллейбус ведь себе не может такого позволить, - сокрушается главный инженер.

Запрета нет, значит можно

Во «Владимирпассажиртрансе» объяснили, что внезапная проблема вскрылась с началом дачного и отпускного сезона, когда владимирцы и гости города устремились в путешествия, а машины стали бросать, где попало. Зимой ничего подобного не наблюдалось.

Увы, но даже после установки вазонов, которые сами по себе не панацея, находятся умники, ставящие автомобили не за тумбами, а перед ними, аккурат на линии выезда троллейбусов. Очевидно, водители совершенно не задумываются, что оказываются там, где едут «рогатые». Одного незадачливого автолюбителя сотрудники «Владимирпассажиртранса» вежливо попросили отъехать, и тот возражать не стал, зато другая легковушка вольготно разместилась перед вазонами, а хозяина найти не удалось. Лишь опыт троллейбусных водителей помогал им выбраться из «ловушки», проезжая в сантиметрах от бока лековушки.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Нет знаков, нет нарушений, - возмущается Михаил Сонин. - А кроме знака «парковка для инвалидов» здесь ничего не имеется. Конечно, установка запретов могла бы повлиять на ситуацию, ведь когда парковка была платной, проблем не возникало. У нас имелись ключи от шлагбаумов, и троллейбусы спокойно проезжали.

В мэрии Владимира сообщили, что о проблеме тоже знают и ищут варианты ее решения, но пока никаких конкретных предложений нет, равно как нет и конкретных сроков.

Кстати, на привокзальной площади вообще творится полный бедлам — паркующиеся водители совершенно игнорируют запрещающие знаки. Вместе с тем, в отделе ГИБДД УМВД России по городу Владимиру уточнили, что специальных рейдов на вокзал пока не планируют, хотя тоже знают о незадаче с троллейбусами. Конечно, экипажи там появляются, но постоянно дежурить на месте не могут.

- Теоретически, мешающие на троллейбусном кольце машины требуют выезда и дежурства на месте отдельного наряда ДПС, но где его взять? - объяснил другой наш источник в Госавтоинспекции.

Так что пока остается надеяться лишь на сознание самих автолюбителей, которым стоит серьезно задумываться, паркуя своих «железных коней» у остановки. Площадь большая, и место найдется, а сотни людей, пользующихся общественным транспортом, не окажутся в затруднительном положении.