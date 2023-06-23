Во Владимирской области обнаружили два очага кори

Вакцина против кори. Фото регионального Минздрава.

О возможной вспышке кори во Владимирской области заговорили еще в феврале после роста числа заболевших в Новосибирске и Москве. Тогда же в регионе началась подчищающая иммунизация. В рамках федеральной квоты в область поставили 3600 доз вакцины против кори для вакцинации взрослых — 600 доз поступили в феврале и 3 тысячи — в мае.

В первую очередь, прививки делали медикам, учителям, воспитателям, работникам торговли, общественного транспорта и питания, школьникам и детсадовцам.

Однако корь все равно проявилась. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день официально подтверждено 7 случаев заболевания — три человека из Коврова и четыре из Александрова. Пик заболевания уже пройден, сейчас все идут на поправку.

- Хочется обратить внимание на то, что в Коврове корью заболело двое непривитых детей. В соответствии с национальным календарем прививок каждый ребенок должен получить две прививки — в год и в шесть лет. Они должны обеспечить защиту от кори на протяжении всей жизни. Именно поэтому в рамках «подчищающей» иммунизации люди, имеющие одну прививку, подлежат однократному введению вакцины, а не привитым ранее или не имеющим сведений о прививках может быть рекомендовано введение двух прививок, - подчеркнула официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

Под особым контролем Минздрава находятся западные районы области — Александров, Киржач. Это связано с тем, что люди из тех территорий ездят работать в Москву и Московскую область. Еженедельно в Александрове фиксируют по одному новому случаю заболевания корью. Из-за этого даже пришлось полностью закрыть инфекционное отделение больницы под прием больных с корью.

- С грустью могу сказать, что взрослый пациент, который заболел корью и которого убедительно просили лечь в инфекционное отделение больницы, от госпитализации отказался. После этого он заразил свою сестру, которая находится в положении, и ее пришлось в экстренном порядке увозить в Москву, - рассказал в прямом эфире ЦУРа региональный министр здравоохранения Артем Осипов. - У нас была напряженная ситуация в Коврове, но мы ее «загасили», в последние две недели новых случаев там не выявлено.

В связи с этим необходимо отдельно сказать о вакцинации тех, кто был в очаге. Например, если заболел ребенок дома, то всему окружению необходимо в течение 72 часов сделать вакцинацию в любом возрасте (если не прививались ранее). Если заболел кто-то в коллективе, тогда в больнице должны сделать прививку в течение 7 дней. Ревакцинация против кори проводится по индивидуальным показаниям.

К слову, в последний раз вспышка кори во Владимирской области была зафиксирована в 2019 году. Ей заболели больше 50 человек. До 2018 года наша область была в числе регионов, «свободных» от кори — заболевание не фиксировалось многие годы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Менингококковая инфекция в Муроме

Кроме того, в Минздраве внимательно следят за очагом менингококковой инфекции в Муроме. Были выявлены контактные лица, проводится «подчищающая» иммунизация. Жителей просят быть осторожнее и обращать внимание на свое состояние.

- В прошлом году случаи заболевания менингококковой инфекции были выявлены у рабочих, занятых на строительстве трассы в Петушках. К сожалению, от этой инфекции скончался ребенок. Надеюсь, в этом году таких случаев не будет, - подчеркнул Артем Осипов.