Во Владимире спорная автостоянка на улице Спасской стала бесплатной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вот уже почти пять лет не утихают споры вокруг парковки, находящейся между улицами Спасская и Георгиевская. Суть спора заключалась в том, что город сдал эту стоянку частникам в аренду, а прокуратура усмотрела в сделке притворность (когда под видом одной сделки заключается на самом деле другая). Суды шли очень долго, но победу одержало надзорное ведомство.

Асфальт со столбиками

Итак, в 2018 году фирма «Паркинг» арендовала гараж-стояку открытого типа у муниципального учреждения «Центральный парк культуры и отдыха города Владимира». По сути, арендовала она ее у мэрии. В аренду попали 5300 квадратных метров площади.

Недовольство владимирских автомобилистов, которое затем поддержал депутат Заксобрания Владимирской области Антон Сидорко, заключалось в том, что новые владельцы стоянки поставили на въезде КПП со шлагбаумом и стали собирать плату за парковку автомобилей, включая выходные дни. При этом в мэрии на вопросы о законности таких сборов заявили, что частники получили в аренду не землю, а лишь саму стоянку — де-факто это асфальтовое покрытие со столбиками.

Депутаты и общественники обратились в прокуратуру, которая провела проверку и подтвердила нарушения при заключении договора аренды, который в 2020 году власти города продлили еще на 5 лет.

Прокуратура после проверки заявила, что на самом деле в аренду ООО «Паркинг» передана и земля. Ведь без нее стоянку организовать невозможно. Нюанс заключается в том, что распоряжение земельными участками должно осуществляться в соответствии с земельным законодательством. То есть участки должны выставляться на торги, а этого сделано не было.

Посчитав вышеназванный договор аренды противоречащим требованиям гражданского и земельного законодательства, заместитель прокурора региона обратился в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании указанного выше договора недействительным.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В декабре 2022 года арбитражный суд Владимирской области признал сделку притворной и расторг договор, но впоследствии мэрия и «Паркинг» оспаривали это решение в Первом арбитражном апелляционном суде, а затем — в Арбитражном суде Волго-Вятского округа уже в порядке кассации. Всякий раз суд вставал на сторону прокуратуры, и 1 июня кассация в очередной раз подтвердила обоснованность ее доводов, постановив договор расторгнуть, а парковку вернуть из частных рук городу.

Ценник сняли

Некоторое время после решения кассационной инстанции въезд на стоянку оставался платным, но буквально накануне наши читатели сообщили, что деньги за проезд брать перестали.

- Удивительно, но охраны нет, автоматика не работает, шлагбаум поднят. Проезжаем бесплатно, без препятствий, - поделился автолюбитель из Владимира Антон.

Действительно, хотя КПП пока остается на месте, но вахтера в будке уже нет, а шлагбаумы как на въезд, так и на выезд подняты. Автолюбители по старой привычке еще тормозят на въезде, причем некоторые даже ждут дежурного сотрудника парковки, но в итоге проезжают дальше.

При этом стоянка оказалась почти полностью забита, парковочное место найти теперь непросто, и некоторые машины вынуждены нарезать круги в ожидании, когда кто-то уедет. Впрочем, такая ситуация характерна для многих городских стоянок.

Любопытно, что все ценники и прочие объявления тоже сняли. Единственное, что смутило владимирцев — справа от въезда появился другой шлагбаум, который ведет на огороженный блоками кусочек паркинга. Создается впечатление, что кто-то забрал кусок парковки себе, однако ведет этот участок к воротам пожарной части, так что можно предположить, что это выезд для расчетов МЧС.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В мэрии Владимира не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с открытием парковки, в том числе ответить на вопрос, будет ли она бесплатной всегда, и что за кусок огородили у пожарной части. Также нет ясности, станут ли впоследствии передавать эту землю в аренду заново. Мы направили в администрацию столицы региона официальный запрос.

Впрочем, наш анонимный источник в мэрии обрисовал вкратце позицию чиновников по поводу ситуации.

- Пусть радуются те, кто добился этого и лишил город нормальной парковки, - заявил собеседник.