В Суздале может появиться дождевой сад, а в Муроме - эконабережная

Проект сада в Суздале.

В этом году в 33 регионе воплотят в жизнь сразу шесть проектов, которые стали победителями двух прошлых конкурсов. Но власти не намерены останавливаться, поэтому подали на новый конкурс еще 6 проектов.

На этот раз за победу в категории «исторические поселения» поборется проект парка имени 950-летия Суздаля. Его ориентировочная стоимость составляет 84,95 миллиона рублей.

В категории «малые города с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек включительно» представлено два проекта от региона - «Пешеходный маршрут от вокзала до историко-мемориального парка в Коврове» (примерная стоимость - 117,28 миллиона) и «Набережная реки Оки с Окским парком и прилегающей территорией в Муроме» (ориентировочная стоимость — 227,7 миллиона рублей).

В категории «малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек включительно» в конкурсе участвует проект «Пешеходная зона по улице Ленина и улице Советская — от вокзала до Александровской слободы в Александрове». На его реализацию понадобится около 99,9 миллиона рублей.

В категории «малые города численностью населения от 20 тысяч включительно» представлено два проекта. Первый - «Советская площадь в городе Петушки» с ориентировочной стоимостью в 90,27 миллиона рублей. Второй - «Торговая площадь в Радужном» стоимостью 94,74 миллиона рублей.

Общий планируемый объем финансирования для реализации этих проектов составляет 714,8 миллиона рублей. Все заявки от 33 региона приняты на рассмотрение. Победители конкурса будут определены до 1 сентября.

Пирс в Суздале

Суздаль.

Парк имени 950-летия Суздаля хотят разделить на несколько зон: входная аллея и площадь со сценой, детская площадка, главная прогулочная аллея, велодорожка по всей территории, пруд с зоной пляжа и пирса с навесами, различные зоны тихого отдыха, рассредоточенные по всему парку, грушевый и дождевой сады.

Одна из главных идей проекта - сохранение атмосферы провинциального, уютного города с многовековой историей. По парку можно будет пройти по разным маршрутам в зависимости от того, какой тип отдыха нужен гостям.

Для спокойной прогулки подойдут широкие аллеи или узкая тропинка в окружении молодых деревьев, также можно будет спрятаться в грушевом саду или осиновой роще. Для длительного пребывания в парке установят детскую площадку для ребят разного возраста. Она будет деревянной, идентичной существующей площадке-крепости.

Также при входе в парк появится пространство для тихого отдыха рядом с голубыми елями и сценой. В северо-восточной части территории размещены зоны лавочек и качелей вокруг цветочных клумб. В самой северной точке будет пруд, на котором размещаются деревянные постройки навесов с настилами, которые позволяют отдохнуть около водоема и позагорать.

В восточной части территории, ближе к существующей спортивной зоне парка, хотят сделать дождевой сад, который создает интересный акцент, позволяет использовать новые идеи в решении дренажных систем, но при этом сохраняет идентичность всего парка.

Изюминкой проекта является дождевой сад. Там будет создана зона подтопления, в которой посадят иву, ольху, бузину и другие растения. Растения, собранные в дождевом саду, будут украшать пространство, расположенное рядом со спортивной зоной и новой жилой застройкой.

Уличная библиотека в Коврове

Ковров.

В Коврове хотят создать пешеходную улицу от вокзала до историко-мемориального парка. Территорию поделят на несколько тематических зон. Зона арок-навесов является «входными воротами» от вокзала на пешеходный маршрут до историко-мемориального парка. Проектом предполагается создание шести арок-навесов, представляющих собой металлические конструкции двух типов: с перфорацией в виде текста – основных тезисов о городе, а также с круглой перфорацией. При этом предусмотрено место для отдыха и размещения исторической информации о Коврове.

Кроме того, предлагают создать торговую зону с навесом и комплексом для отдыха и приема пищи. Зона для выступлений предназначена для проведения небольших мероприятий с выступлениями учеников музыкальной школы, располагающейся рядом, уличных музыкантов, поэтических вечеров.

Детская площадка по проекту представляет собой небольшую зону для игр. Там будет лабиринт и орнамент в покрытии в виде подвижных игр, а также нескольких музыкальных элементов и качелей.

Также планируется, что у памятника Дегтяреву сохранится свободное пространство для проведения городских мероприятий. Здесь предлагают восстановить по историческим фото фонтан и разбить цветники, около которых предусмотрены зоны тихого отдыха.

Выставочная зона представляет собой несколько выставочных стендов, объединенных в композиции. К тому же проектом предполагается создание зоны уличной библиотеки с размещением книжного шкафа для обмена книгами. Помимо этого здесь сохранят памятник ветеранам боевых действий, заменят покрытие и установят павильон общественного туалета в северной части пешеходного маршрута.

Мини-водопады в Муроме

Муром.

Территория проекта в Муроме охватывает Окский парк, часть Окской набережной и Николо-Зарядский овраг. Оставляя развлечения (аттракционы и смотровую площадку), проект возвращает то, что было здесь раньше: всесезонный каток, шахматную площадку, летнюю эстраду с амфитеатром, фонтаны.

Сам овраг, переходящий в набережную, обладает особыми климатическими условиями, которые решено сохранить и использовать как биоэкспериментариум. Эконабережная с родниками и мини-водопадами дополняется как пешеходными дорожками и терренкурами для пробежек и скандинавской ходьбы летом, так и для лыжных прогулок зимой. Проект также включает озеленение и санацию зараженных деревьев. Особое внимание будет уделено освещению.

Арт-объект в виде телевизора в Александрове

Александров.

Пешеходная зона от вокзала до Александровской слободы может появиться и в Александрове. Проект предполагает развитие территории для создания отдельных локаций для отдыха. Пешеходку поделят на мемориальную зону Комсомольской площади, зону ожидания с многофункциональным павильоном, появится информационная и выставочная зоны со стендами для проведения тематических выставок, зона отдыха, прогулочная зона с организованными карманами со скамейками, игровая детская зона, фотозоны с арт-объектами: телевизор «Рекорд» и почтальон.

Проектом предусматривается также установка уличных светильников, столбиков освещения и прожекторов.

Зона отдыха в Петушках

Петушки.

Проект благоустройства Советской площади предполагает создание там полноценного общественного пространства для отдыха. Для этого необходимо создать там сцену, торговую зону со стендами для проведения тематических выставок, обустроить мемориальную зону с существующими памятниками, организовать зону отдыха с навесом и качелями, прогулочную зону с организованными карманами со скамейками.

Многофункциональная площадка в Радужном

Радужный.

Основными зонами Торговой площади в Радужном станут: площадь с «Фонариками», площадь с фонтаном и памятником, торговая зона, спортивная зона, детская зона, выставочная зона, зоны тихого отдыха, автомобильные парковки.

Необходимо создать Памятник торговле, «фонарики», скамьи и подпорные стенки. Планируется воссоздать по историческим фотографиям зоны с фонтаном и понижением уровня площади у Торгового центра, использовать характерные для города формы и образы советской архитектуры, создать торговую зону с различными модульными павильонами в единой стилистике, которые могут комбинироваться между собой в зависимости от цели.

Проектом предусматривается создание многофункциональной детской площадки, состоящей из различных зон: большой песочницы с навесами и оборудованием для маленьких детей, ландшафтного холма с канатами, горками и тоннелем, зоны с нанесенным в покрытии орнаментом в виде детских подвижных игр (классики, твистер, лабиринты и др.), качелей, бизибордов, качалок-балансиров. Также проектом предусмотрена зона с интерактивным морским боем. Для более взрослых детей и молодежи планируют сделать разноуровневую многофункциональную площадку для подвижных игр и общения с друзьями.