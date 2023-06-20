Обрабатывать леса Владимирской области от непарного шелкопряда начнут не раньше 2024 года

Фото из группы "Подслушанов Гусе" в ВК.

С начала июня гусеницы непарного шелкопряда ворвались в топы новостей Владимирской области. Особенно в Гусь-Хрустальном районе, где их нашествие вызвало шок и ужас у местного населения. В соцсетях выкладывали снимки деревьев без листьев, могилы на кладбище, усыпанные этими насекомыми, а также видеосюжеты, где гусеницы лежали ковром на земле и других поверхностях.

Коренная владимирская гусеница

Проблему признали даже в Правительстве Владимирской области, обсудив ее на оперативном совещании совместно с руководством Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области, региональным Министерством лесного хозяйства, главами городов и районов.

Оказалось, что сильнее всего от роста популяции шелкопряда пострадал Гусь-Хрустальный район. Также рост числа насекомых заметили в Собинском районе. А вот в остальных районах Владимирской области гусениц обычное количество.

- Нужно понять, что непарный шелкопряд для нас не карантинный вид, - рассказал Евгений Малышев, министр лесного хозяйства Владимирской области. – Он часть нашей биосистемы. И всегда жил и будет жить в нашем регионе. Популяция шелкопряда всегда регулировалась естественным путем. Но вот сейчас под воздействием благоприятных факторов – теплой погоды, снижение числа естественных врагов – мы получили резкий всплеск их численности. В том числе и из соседних регионов.

. Фото: Алексей СУХОВ

Предварительный анализ ситуации показал, что площадь активного распространения непарного шелкопряда в регионе составила около 40 тысяч гектаров. В частности, около 10 тысяч гектаров пострадали в национальном парке «Мещера». Кроме того, шелкопряд замечен на землях лесного фонда и торфяных болотах.

Однако прямо сейчас обрабатывать эти территории власти не планируют. Сразу по нескольким причинам.

- Во-первых, рост числа гусениц – естественный процесс, который рано или поздно сойдет на нет, - уточнил Евгений Малышев. – Рост их числа мы наблюдаем с прошлого года. Активнее всего они поедают листья березы. Но мы видим, что страдают от них в основном молодые жизнестойкие деревья, которые вполне способны восстановиться. Просто замедляется их рост.

Химикаты уничтожат всех

Другими словами, чиновники надеются, что уже в следующем году популяция насекомого уменьшится. Но не только поэтому в минлесхозе не хотят опрыскивать леса химикатами прямо сейчас.

Фото из группы "Подслушанов Гусе" в ВК.

- Мы сразу же определили методы и способы борьбы с вредителем, препарат, который надо использовать (биологический инсектицид «Лепидоцид» - авт.), и стоимость работ, - рассказал Евгений Малышев. – Только на землях лесфонда нужно обработать очаг в 3325 гектаров, что составляет 10 процентов от земель лесного фонда. Нужно на это около 6,7 миллиона рублей. Проводить эти работы надо было в мае-начале июня.

В этом году не стали выполнять опрыскивание лесов, потому что ряд структур не успевали быстро включиться в процесс. Тот же нацпарк «Мещера» все работы с опрыскиванием лесов пестицидами и химикатами обязан согласовывать в Москве. А земли госземзапаса относятся к ведению муниципальных властей, и там тоже долго все согласовывается.

Осенью же уничтожать личинки шелкопряда можно только одним способом – залить все бензином. А это означает самую настоящую экологическую катастрофу, так как вся земля будет заражена.

В итоге было решено, что если будет необходимо, то обработают леса весной 2024 года. Но даже так в минлесхозе и нацпарке «Мещера» не горят желанием использовать пестициды и химикаты.

- Любое химическое воздействие – это палка о двух концах, так как мы можем уничтожить вместе с гусеницами непарного шелкопряда и их естественных врагов, а также какие-нибудь краснокнижные виды насекомых и бабочек, - рассказал Сергей Теплухов, директор нацпарка «Мещера». – Так что всегда лучше, когда убыль вида происходит естественно – от болезней и естественных врагов вида.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что делать дачникам?

Как говорят специалисты, бороться на своих приусадебных участках с гусеницами непарного шелкопряда, можно и сейчас. Но делать это нужно осторожно и без фанатизма. Во-первых, их можно собирать как колорадского жука. Во-вторых, деревья можно обрабатывать пестицидами и биопрепаратами типа того же «Лепидоцида». Но нужно соблюдать дозировку и строго следовать инструкциям.