В 33 регионе появится пункт весогабаритного контроля, но не во Владимире

Пункт контроля. Фото ЦБДД Владимирской области.

Данный пункт станет вторым в регионе. По статистике они оказываются в разы эффективнее по отношению к водителям грузовиков, норовящих нарушить правила проезда.

Крупногабаритный штраф

Взвешивать и замерять габариты грузовиков будут на 8 километре шоссе «Струнино-Площево» в Александровском районе. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, а также проводится подключение электросетей и сетей связи. Если все пойдет по плану, в сентябре текущего года пункт весогабаритного контроля начнет работу. Кстати, первый такой пункт открылся в декабре 2021 года на 127 километре автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики».

Как оказалось, в Александровском районе установку пункта весогабаритного контроля просили сами жители и местные власти.

- В данном районе находится большое количество карьеров, соответственно, увеличено число большегрузов. В связи с этим постоянно шли обращения от граждан и депутатов об установке таких пунктов, чтобы грузовики не разбивали дороги, - объяснил начальник отдела ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области» Валерий Антонов.

При этом очень много жалоб сыпалось именно на трассу «Струнино — Площево». Местные жители объясняли, что шоссе капитально отремонтировали, но почти сразу все разбили грузовики. Так что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выделили средства на второй пункт.

Принцип его действия прост — грузовик проезжает через датчики, которые фиксируют параметры и затем на табло, установленном на расстоянии в 300 метров, показывают конкретные данные грузовой машины. Если водитель видит нарушение, он обязан остановиться и устранить его. Если же просто проедет дальше, получит штраф. Проскочить тут не получится, так как пункт фиксирует в автоматическом режиме абсолютно весь транспорт, никуда специально загонять большегрузы не требуется.

Кстати, первый в регионе контроль действует весьма плодотворно. В ЦБДД уточнили, что только в текущем году они 1276 раз заявляли о нарушениях весогабаритных параметров в Центр автоматической фиксации правонарушений Ространснадзора Тверской области (туда направляют такие акты все в ЦФО). Нерадивых водителей штрафуют. Причем штрафы по этим статьям КоАП РФ немалые — для юридических лиц, коими являются компании-владельцы грузовиков, они составляют от 100 до 400 тысяч рублей.

Так что не удивительно, что с началом работы первого пункта весогабаритного контроля специалисты зафиксировали на том участке, что число нарушений снизилось на две трети.

Отпугнуть грузовик

Казалось бы, вот выход из ситуации для Владимира, где мост через Клязьму очень страдает от грузовиков, нарушающих запрет проезда. Мелкий штраф в 500 рублей водителей не останавливает. Сами шоферы признаются, что дешевле заплатить эту сумму, нежели тратить топливо на долгий объезд.

Но пока такой пункт вряд ли будет создан в областном центре.

- К 2025 году планируется построить еще один пункт весогабаритного контроля во Владимирской области, но не на территории Владимира, - уточнили в региональном ЦБДД.

В ведомстве добавили, что стоимость пункта составляет около 50 миллионов рублей.

Кстати, в конце минувшей весны мэр города Дмитрий Наумов обещал «подумать», однако признался, что не видит в весогабаритном контроле смысла, так как запрещающие знаки на мосту уже установлены. Но что решил мэр города, пока не известно. В администрации города Владимира сказали, что ответят позднее и только по официальному запросу.

Между тем, сами водители уверены, что отпугнуть от моста грузовики может только старый-добрый экипаж ДПС. Сейчас такой выставили на въезде в город у поворота на Радужный, это сделано на время перекрытия М-7 на время ремонта.

- Грузовики разворачивают и направляют назад на Южный обход, чтобы те ехали в объезд. Сотрудники находятся на посту почти постоянно, - уточнил старший инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Впрочем, вряд ли пост задержится там надолго, так как людей в ДПС не хватает. А вот к идее установки поста на въезде сами инспекторы ГИБДД относятся с осторожностью. По их словам, непосредственно на дамбе поставить его не получится, так как необходимо место для стоянки нарушителей, чтобы те смогли устранить недочеты. Единственное место, где можно поставить такой контроль, это район Загородного парка.