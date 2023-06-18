В Петушинском районе начался ремонт объездов федеральной трассы М-7

Фото ГБУ Владупрадор.

На одном из самых напряженных в транспортном плане участков региона начали приводить в порядок пути, по которым многие водители объезжают пробки на дороге М-7 «Волга». Средства на эти цели выделил областной бюджет.

В администрации Петушинского района сообщили, что из казны Владимирской области району выделено почти 39 миллионов рублей. Райсовет выделил еще около 9,5 миллионов рублей на софинансирование этих работ.

Ремонты проведут в общей сложности на десяти участках. Так, непосредственно в Покрове починят на улицах Проезд №5 и Проезд №9. На улице Пролетарская приведут в порядок дороги от дома №43 до дома №104 и от дома №10 по Пролетарской до улицы Молодежная. Не оставят без внимания Райтоповский проезд, который починят от трассы М-7 до улицы III Интернационала.

Несколько адресов в плане дорожников стоят и в поселке Городищи. Здесь ремонт затронет дорогу от дома №63 по улице Советская до дома №42 по улице Ленина, а также от дома №26 до дома №18 по Советской. Кроме того, дорожная техника приедет на участок между домами №8 и 13 по улице Моисеенко. Проведут ремонт на улице Ленина от дома№9 до дома №1 по улице Соловьева, а на самой улице Соловьева дорожное полотно починят от дома №1 до дома №49.

Последним в списке адресов оказался поселок Вольгинский, где отремонтируют улицу Северная.

Тем временем еще одна дорога местного значения приводится в порядок. Речь идет о трассе «Покров — Новоселово — Киржач». О работах на этом шоссе рассказали во «Владупрадоре». Специалисты ведомства отметили, что в общей сложности здесь починят два кусочка трассы.

- На одном участке протяженностью 4,4 километра в нормативное состояние привели свыше 31 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. В настоящее время подрядчик выполняет работы по укреплению обочин щебнем с расклинцовкой асфальтобетонным гранулятом, - сообщили во ГБУ «Владупрадор».

Второй участок окажется несколько меньше, его протяженность составляет 1,3 километра.

Эта трасса примечательна тем, что проходит не только в Петушинском, но и в Киржачском районе, имея общую длину почти в 34 километра. Она является основным маршрутом к целому ряду сел и деревень, включая деревни Бухолово, где расположен конный клуб, деревню Знаменское с действующей церковью Иконы Божией Матери, деревни Тельвяково, деревни Новоселово и другим.

Также дорожники пообещали починить в нынешнем году на территории Киржачского района 12 километров на трех автодорогах и отремонтировать один мост.