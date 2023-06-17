Спортивные выходные во Владимире: «Богатырские игры» и бои на бабуках

Фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области.

Одно из самых зрелищных соревнований для любителей спорта «Богатырские игры» пройдет 17 июня на Соборной площади Владимира. В спортивную программу проведения фестиваля входят соревнования по самбо, гиревому спорту, мас-рестлингу, армрестлингу, регби.

Центральное место программы занимает шоу рекордов по силовому экстриму. Всего в фестивале примет участие более 300 спортсменов из различных регионов России. Планируется также выступление творческих народных коллективов, а все желающие могут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО на площадке Центра спортивной подготовки. Начнется фестиваль в 12 часов.

Фото Министерства физкультуры и спорта Владимирской области.

Свои спортивные праздники подготовили в парках. 18 июня в Центральном парке пройдет фестиваль «Большие игры». В полдень его откроет концертная программа эстрадной вокальной студии «Merry Brave», а затем фитнес-инструкторы проведут для гостей парка разминку. Главным событием программы станут спортивные забеги «Гонка героев», которые представляют собой прохождение полосы препятствий различного уровня сложности на время и не требующей специальной спортивной подготовки. Соревнования пройдут в четырех возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет, 18+. Регистрация участников начнется с 12.00, а первый старт будет дан в 12.30. Победителей забегов ждут призы.

На Центральной аллее будет организованна зона настольных игр. В 15 часов для юных гостей парка пройдет спортивно-развлекательная программа «Идем на рекорд!» с эстафетами в «мега-кедах», боями на бабуках и соревнованиями по твистеру. А в 16 часов самые смелые и активные приглашаются на аттракцион «Сумо», где в шуточной форме можно побороться с соперником, показать свои силу, ловкость и получить вкусные подарки. Завершится фестиваль дискотекой с конкурсами, танцевальными играми и флешмобами.

Соревнования в мега-кедах. Фото Центрального парка.

Одновременно «Летние парковые игры» будут проходить в Загородном парке. В программе: «Большие гонки» - спортивные эстафеты для всей семьи на призы парка, соревнование по стрельбе из пневматического ружья в тире, турниры по мини-футболу, пляжному теннису и волейболу, игра в лазертаг, манки-квест в веревочном парке.

На сцене парка выступят спортивные команды с творческими номерами, а также фитнес-инструкторы с открытыми тренировками для всех. На центральной поляне состоятся весёлые шуточные состязания: командная эстафета на пневмотрубе, испытания «Гусеница», гонки в поролоновых лодках и многое другое. Команды будут формироваться прямо на площадках. Также для гостей парка будут организованы площадки для свободных игр: мега-шахматы, мини-боулинг и турнир по настольному футболу для детей.