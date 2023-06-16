На «ПряхаФесте» в Суздале посоревнуются в прядении самой длинной нити

Фото организаторов.

На территории суздальского эко-отеля «Горячие ключи» состоится единственный в России международный фестиваль прядения, традиционного и современного текстиля «ПряхаФест». Это настоящий рай не только для тех, кто любит прясть, но и для ткачей и вязальщиц. Старинные и современные инструменты для прядения, ткачества, вязания, самые редкие волокна мира и необычная пряжа ждут любителей текстиля. Не будет скучно и другим гостям. Организаторы подготовили развлекательную программу как для детей, так и для их родителей.

Третий фестиваль посвятят современному прядению. В первую очередь, речь идет о нестандартной пряже - ярких оттенков, необычной текстуры, неожиданных добавках. Такая пряжа может быть не только материалом для творчества, но и отдельным объектом, произведением искусства, украшением.

По традиции самой масштабной частью фестиваля будет маркет, на котором встретятся не только традиционные для Пряха-Феста мастера прядения и фермеры, но и ремесленники разных направлений, художники и дизайнеры, производители материалов и оборудования для творчества.

Темами лектория в этом году станут взаимодействие ремесла и искусства, продвижение прядильных проектов, развитие мастерства, а также сохранение пород сельскохозяйственных животных и экология в текстильной сфере.

Кроме того, российские дизайнеры представят шесть коллекций одежды из пряжи, сделанной вручную. Елена Торопова покажет коллекцию из собачьего пуха, Яна Соловьева представит новое прочтение своей коллекции «Лесоповал» с использованием пряжи ручного прядения, домотканых и винтажных тканей под музыку ансамбля «Репей», Светлана Логинова и Татьяна Новикова расскажут своими работами историю традиционного оренбургского пуховязания, Тамара Азарова погрузит в атмосферу Русского Севера, Екатерина Горж и Ирен Мусина продемонстрируют небольшую коллекцию украшений из пряжи ручной работы, а Женя Кудрявцева представит коллекцию «Царевна» в соавторстве с Мариной Прибельской. Показ будет проходить под живую музыку композитора Дмитрия Ленского в исполнении автора.

Конкурс на самую длинную нить. Фото организаторов.

Изюминкой фестиваля снова станет конкурс по прядению самой длинной нити. В этом году три разных номинации: свое подвесное веретено, у всех одинаковое веретено и своя самопрялка. Длительность прядения — три минуты. В прошлом году за это время победителю удалось связать 10-метровую нить. Кто знает, может в этом году на фестивале установят новый рекорд.

А еще на фестиваль с собой можно захватить пряжу любых составов - 100-процентная шерсть пойдет на вещи для недоношенных детей, а смесовые пряжи для пожилых и оказавшихся в трудной жизненной ситуации людей.

Для детей и взрослых, любителей и профессионалов пройдут творческие мастер-классы по прядению с нуля, сухому валянию, росписи пряников, плетению из бумажной лозы, набойке по ткани и другие. Также обещают представления на текстильную тематику и анимационную программу для детей.

Для гостей фестиваля выступят певица, участница шоу «Голос» Анна Варфоломеева, Ольга Глазова сыграет на гуслях, русский фолк исполнит Таисия Краснопевцева, а балканская и восточная музыка прозвучит в исполнении группы «Неизвестный композитор».

Вход на фестиваль свободный.

КОНКРЕТНО

Подробную программу фестиваля можно посмотреть в группе Вконтакте.