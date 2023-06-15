Председатель избиркома Владимирской области пояснил, почему выборы в ЗС пройдут 3 дня

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Стартовал он 10 июня. Теперь у всех партий есть месяц на то, чтобы уведомить избирком о своем участии в выборах. 10 июля после 18.00 документы принимать больше не будут.

- Раньше предельный срок подачи документов был в самом конце дня – в 23.59, - сказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. – Однако теперь решено, что это избыточно, так как рабочий день, в общем-то, заканчивается в 18.00.До этого момента мы примем документы от каждого!

Ну, а после выдвижения кандидатов начинается процесс регистрации кандидатов. Здесь крайний срок подачи документов – 26 июля. Очевидно, что в течение месяца документы в избирательную комиссию региона подадут все «парламентские партии» («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые Люди»), а также имеющие «льготы» непосредственно во Владимирской области - РПСС и «Партия Пенсионеров». Дело в том, что все эти партии не обязаны собирать подписи для выдвижения. А значит, им проще будет подать документы на регистрацию кандидатов.

А вот остальным без подписей не обойтись. Причем половину из них можно собрать через Госуслуги. Эти подписи, кстати, будут иметь преимущество, так как они будут автоматически считаться действительными. А вот остальные будут еще проверять.

Что касается самих выборов, то в области их дата запланирована на 10 сентября. В этот день пройдут выборы не только в Заксобрание, но и еще 20 избирательных кампаний в муниципальные органы власти.

При этом важный нюанс заключается в том, что хоть выборы и назначены на 10 сентября, по факту они будут трехдневными и стартуют уже 8-го числа. Кто-то может удивиться, ведь изначально голосование в несколько дней было введено из-за пандемии. Однако коронавирус уже давно сошел на нет, а в один день мы все еще не голосуем. Как пояснил Вадим Минаев, сделано это для безопасности. Просто теперь причины другие.

- Понимаете, изначально трехдневное голосование делалось не столько из-за коронавируса, сколько из-за безопасности людей на участках в период пандемии, - сказал Вадим Минаев. – Да, сейчас коронавируса нет, однако проблема безопасности людей на избирательных участках по-прежнему актуальна. И трехдневное голосование позволит минимизировать наличие людей на избирательных участках. В 2021 году у нас возникали очереди во время голосования. Вот чтобы уйти от этих очередей, и решено было провести выборы в течение трех дней.

Также Вадим Минаев считает, что три дня на выборы позволят повысить явку, так как за это время может проголосовать большее число людей, чем за один.

Кстати, из-за трехдневного голосования, в области не будет дня тишины. 7 сентября еще можно будет агитировать, а уже 8-го числа сразу начнется голосование.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На выборах в ЗС будет использоваться Дистанционное Электронное Голосование (или ДЭГ). ДЭГ дает избирателям возможность проголосовать на выборах без посещения участков, используя цифровое устройство с доступом в интернет. Для этого необходима верифицированная учетная запись на портале Госуслуг, данные которой сопоставлены с регистром избирателей ГАС (государственной автоматизированной системы) «Выборы». Граждане должны подать заявление о голосовании посредством ДЭГ в свою избирательную комиссию.