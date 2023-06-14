ФК «Муром» вышел в дивизион «А», а владимирское «Торпедо» будет выступать дивизионом ниже

Фото со страницы ФК "Муром" в ВК.

Соревнования во второй лиге чемпионата России по футболу для человека, не следящего за этими соревнованиями на постоянной основе, выглядят крайне запутанно. Куча групп, несколько этапов, странная система подсчета и пересчета очков между этапами. Но на самом деле не все так страшно.

А для владимирцев следить за этими соревнованиями стоит – ведь там выступают сразу две команды из 33 региона. И в минувшие выходные закончился второй этап в нашей подгруппе Первенства России по футболу.

Напомним, что команды из Владимирской области сумели по осени пробиться в верхнюю часть соревнований. Начали финальный этап они не с нулем очков, а с теми, что заработали в прошлом году на первом этапе в матчах с командами из шестерки сильнейших. Таким образом, владимирское «Торпедо» стартовало с предпоследнего, одиннадцатого места, а «Муром» - с третьего.

Успех муромского футбола

Муромские футболисты смотрелись весьма неплохо, болельщики в один голос говорят, что это был лучший сезон в профессиональной истории команды. На счету у команды 18 побед (11 домашних и 7 на выезде), 7 ничьих и 7 поражений (2 дома и 5 в гостях).

Последнюю игру сезона муромские футболисты провели на домашнем стадионе. Их соперником стал «Ленинградец», задолго до финального тура обеспечивший себе первое место и путевку в первую лигу. Но, даже несмотря на это, лидер турнира показал, что приехал играть, а не просто бегать по полю. Уже на 12-й минуте матча они открыли счет и долгое время не давали хозяевам отыграться. Лишь на 67-й минуте муромляне смогли вырвать ничью. Благодаря заработанному очку и поражению костромского «Спартака» и ивановского «Текстильщика» ФК «Муром» сохранил второе место, став вице-чемпионом сезона. В раздевалке футболистов поздравил глава округа Евгений Рычков.

ФК "Муром". Фото со страницы клуба в ВК.

- Такой результат наша общая заслуга: и болельщиков, которые поддерживали нас даже на выездных матчах, и руководства, тренерского, административного, медицинского составов, работников стадиона, ну и, конечно, игроков, которые были профессиональны и целеустремленны, - подчеркнул главный тренер Евгений Перевертайло. - Конечно, мы понимаем сейчас, что совершали ошибки, но также не хватало длины скамейки — было много травм, дисквалификаций. Это надо учесть на будущее, состав должен быть более конкурентоспособный. Сейчас отдохнем и проанализируем, как все это выстроить. В любом случае костяк команд будет сохранен.

Следующий сезон «Муром» проведет в дивизионе «А» (теперь вторая лига будет поделена на два дивизиона – «А» и «Б», в первом будут разыгрываться путевки в первую лигу, во втором – путевки в дивизион «А»). Соперниками команды станут: «Велес», «Уфа», «Волга» (Ульяновск), «Краснодар-2», «Иртыш» (Омск), «Динамо-Брянск», «Чайка», «Ротор» и «Спартак» (Кострома).

«Добавить свежей крови»

Несмотря на то, что владимирское «Торпедо» не вошло в тройку лидеров, команда заметно улучшила свой результат, переместившись с 11-го места на 6-е.

Черно-белые одержали 15 побед (8 - дома и 7 - в гостях), 7 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли (4 дома и 6 на выезде).

Свой последний матч в этом сезоне владимирские футболисты провели также на домашней арене. Соперником стала «Звезда» из Санкт-Петербурга. К слову, игра уже не имела для команд принципиального значения, так как обе не смогли бы подняться выше в турнирной таблице.

В середине первого тайма счет открыл капитан владимирского «Торпедо» Мурад Омаров. Второй мяч в ворота соперников отправил Дени Далиев. Футболисты «Звезды» так и не смогли отыграться.

Фото со страницы министра спорта Алексея Сипача в ВК.

Поздравить с победным завершением сезона торпедовцев пришел министр физкультуры и спорта области Алексей Сипач. Он сообщил, что контракт с наставников черно-белых Александром Горбачевым будет продлен.

- Работаю с командой полтора года. За это время удалось стабилизировать результат. Команда боеспособная, и для этого состава мы выступили достойно. Но, конечно, хочется большего, - признался наставник «Торпедо» Александр Горбачев. - В любом случае костяк команды сохраняется, коллектив хороший и с ним хочется добиваться более серьезных результатов. Для этого у нас есть все условия.

За создание благоприятных условий тренер поблагодарил учредителей, губернатора, Алексея Сипача, работников клуба и стадиона и, конечно, болельщиков.

Александр Горбачев отметил, что нужно «добавить свежей крови», пригласить играть молодых атакующих игроков, чтобы ускорить действия в нападении.

Отпуск у владимирских футболистов будет короткий. Уже 21 июня команда соберется вместе, чтобы начать подготовку к новому сезону. Черно-белые продолжат играть в дивизионе «Б».