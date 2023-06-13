Во время диспансеризации у владимирцев стали чаще выявлять онкологию

. Фото: Виктория СУХОВА

В этом году запланировано проверить здоровье 87 миллионам гражданам России. Что касается Владимирской области, то диспансеризацией должны охватить 513 783 человека. В частности, профосмотры должны пройти 127 739 человек, взрослую диспансеризацию — 321 054 человека, углубленную — 64 990 человек.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, с собой необходимо иметь паспорт и полис. На время прохождения врачей работодатель обязан предоставить сотруднику внеплановый выходной по заявлению. Место и средняя зарплата при этом за человеком сохраняются.

«Молодые взрослые 18-39 лет»

Сегодня заболевания сильно помолодели. Эта тенденция захватывает почти все отрасли — кардиологию, пульмонологию, эндокринологию. В молодом возрасте многие не обращают внимание на первые признаки болезни, игнорируют риск развития хронических заболеваний. Но есть и позитивные тенденции.

- Ранее молодежь неохотно шла на обследования. Сегодня в этом вопросе наметилась четкая положительная динамика. Молодые люди стали более активно интересоваться своим здоровьем. Начальные признаки заболеваний и факторы риска мы выявляем уже на стадии анкетирования. В молодом возрасте для большинства наших пациентов все является в новинку. Ведь в целом они чувствуют себя хорошо и даже не подозревают, что болезнь подкрадывается незаметно. Пусть и не часто, но в рамках обследований выявляем и сахарный диабет, и артериальную гипертензию, - говорит терапевт отделения медицинской профилактики Городской клинической больницы №5 города Владимира Изабелла Ивкова.

В этом возрасте положены следующие исследования: определение уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография легких, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, осмотр на выявление онкологических заболеваний.

«Сударь и сударыня 40-59 лет»

Люди в 40-60 лет — это работающее население, у которых остается мало времени на здоровье. В этом возрасте диспансеризация важна, поскольку вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии увеличивается в разы.

- Именно у этой категории граждан мы находим огромное количество не только факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а уже серьезных патологий. Сахарный диабет, глаукома, изменения по ЭКГ и ишемическая болезнь сердца, гипертония, проблемы ЖКТ и желчного пузыря, полипы кишечника, мастопатии и гинекологические отклонения у женщин, заболевания простаты у мужчин. Очень тщательно изучаем анкеты. Только по ним выявляем множество заболеваний. С теми, которые найдены впервые, но которые не беспокоят пациента, направляем на дообследование или к профильному специалисту. Узкий специалист в 50 процентах случаев диагностирует заболевание в зачаточном состоянии. Таких пациентов мы берем на учет и наблюдаем, - объясняет Изабелла Ивкова. - Кроме того, в разы чаще мы стали выявлять онкологические заболевания. Не так давно женщине удалось выявить рак молочной железы на ранней стадии - излечимо, а значит, она будет жить счастливо долгие годы.

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре онкопатологии выявили в Городской поликлинике №2. В одном случае рак поразил кишечник, в трех других — молочную железу.

В исследование мужчин входят: определение уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография легких, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, осмотр на выявление онкологических заболеваний, скрининг на выявление злокачественных новообразований (предстательной железы, кишечника, желудка).

В исследование женщин входят: определение уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорография легких, ЭКГ, измерение внутриглазного давления, осмотр на выявление онкологических заболеваний, скрининг на выявление злокачественных новообразований (кишечника, желудка, молочных желез, шейки матки).

«Самые мудрые 60+»

Такую диспансеризацию в обязательном порядке должны пройти люди, страдающие артериальной гипертонией.

- При артериальной гипертензии врач даст направление на общий анализ и биохимию крови, общий анализ мочи. По результатам этих исследований можно понять, как работают почки, есть ли проблемы по крови, посмотреть уровень сахара, холестерина и так далее. Обязательна также запись электрокардиограммы. Она очень информативна при повышенных цифрах артериального давления. Врач может назначить УЗИ сердца. Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы знать о себе больше, контролировать свое состояние, и конечно, не пополнять ряды пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, - подчеркивает главный внештатный кардиолог регионального Минздрава Елена Кулибаба.

В исследование входят: измерение артериального давления, измерение частоты сердечных сокращений, анализ крови на скорость клубочковой фильтрации, холестерин-липопротеины низкой плотности, альбуминурия в разовой порции мочи, ЭКГ и эхокардиограмма.

КОНКРЕТНО

Диспансеризация включает в себя как плановый медицинский осмотр, так и ряд дополнительных методов обследования. С их помощью врачи оценивают общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе могут выявить возможные проблемы (например, хронические заболевания, которые еще не успели явно проявить себя характерными симптомами).

С 18 до 39 лет включительно диспансеризацию нужно проходить каждые три года. А после 40 лет - каждый год. В этом году проверить свое здоровье могут родившиеся в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах. Кроме того, ежегодная диспансеризация, так называемая углубленная, положена тем, кто переболел коронавирусом. В данном случае осмотр у врачей и комплекс исследований помогают выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции.