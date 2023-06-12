Летние проекты во Владимире 2023: танцы под открытым небом, антикафе и мастер-классы

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето — это маленькая жизнь, и прожить его нужно максимально интересно. В этом владимирцам помогут проекты, которые начали свою работу в июне.

Кино на Никитском бульваре

Традиционный и уже полюбившийся проект — открытие кинопоказы на Никитском бульваре. Каждый год посмотреть фильмы на свежем воздухе приходят сотни горожан. В этом году уже показали мультфильм «Большое путешествие» и семейный фильм «Про Лелю и Миньку».

Организаторы просят приносить на кинопоказы пледы, согревающие неалкогольные напитки, складные стулья, аэрозоли от комаров и мошек, а главное — хорошее настроение! Напоминаем, что дети до 17 лет могут находиться на кинопоказе только в сопровождении родителей. Пенки и пледы выдаются в аренду под залог (наличными). Вход на кинопоказы бесплатный.

Следить за расписанием можно в группе открытых кинопоказов.

Фото из группы Открытые кинопоказы в ВК. Автор - Сергей Лакеев.

Концерты на улице Георгиевской

В выходные владимирцы станут зрителями на концертах лучших профессиональных коллективов нашего города, где смогут насладиться музыкой различных направлений и жанров. На смотровой площадке улицы Георгиевской своими выступлениями порадуют Ансамбль народной музыки «Вишенка», Музыкальный театр «Разгуляй», Камерный хор «Распев», а также Городской духовой оркестр.

25 июня 17.00 — Камерный хор «Распев», в 18.00 — Музыкальный театр «Разгуляй».

1 июля 17.00 — Камерный хор «Распев»

2 июля 18.00 — Музыкальный театр «Разгуляй»

8 июля 17.00 — Ансамбль народной музыки «Вишенка»

20 августа 17.00 — Ансамбль народной музыки «Вишенка»

27 августа 18.00 — Музыкальный театр «Разгуляй»

Загородная мастерская

Каждую субботу этого лета в 12 часов парк «Загородный» приглашает всех желающих принять участие в бесплатных мастер-классах, творческих уроках и пленэрах. Под руководством мастериц и профессионального художника гости парка смогут «сотворить» свое произведение искусства, совместив это с прогулкой по сосновому лесу, литературным чаепитием или прослушиванием аудио-сказок.

В загородной мастерской владимирцы могут стать участниками всевозможных творческих мероприятий, таких как: тематические мастер-классы, посвященные календарным праздникам, уроки рисования и живописи, арт-терапия, пленэры, экологические акции, творческие субботники, семейные дни творчества.

При хорошей погоде мастер-классы проходят на свежем воздухе, в прохладные и дождливые дни принимают гостей в мастерской на 1 этаже здания администрации.

Антикафе

10 июня в Загородном парке открылось антикафе «Время отдыхать». Антикафе — это пространство, в котором собраны разнообразные развлечения для отдыха в компании друзей или семьи. Какой выбрать вид отдыха - решаете только вы. Для творческих натур подготовлена «зона творчества», где расположены все необходимые материалы для мастер-классов и свободного творчества. Любителей размеренного отдыха, ждет «зона спокойствия», с занимательной литературой, игрушками, антистресс-подушками и мягкими пуфиками. Для самых любознательных гостей подготовили «интеллектуальную зону» с головоломками, ребусами и интересными настольными играми.

Антикафе будет работать каждую субботу с 12 до 15 часов. Вход свободный.

«Умный бобер»

И еще один проект от Загородного парка - «Умный бобер». Это интеллектуальные игры на свежем воздухе, где можно совместить приятный отдых на природе с полезным приобретением в виде новых знаний в области экологии и природоведения.

Принять участие в играх могут и дети, и взрослые - в командных состязаниях и одиночных поединках, в семейных и корпоративных турнирах. Можно заказать интеллектуальную игру на свой праздник или прийти в выходной день в парк и принять участие в сборной игре.

Все лето интеллектуальные игры будут проходить в парке каждое нечетное воскресенье, а также в сентябре можно будет забронировать местечко на специальные игры для школьных групп.

«Центральный -2023»

Большой проект подготовил Центральный парк. Проект разделен на четыре тематических направления. Первый - «Центральный — танцевальный». Всех, кто влюблен в уличные танцы, ждет насыщенная программа: открытые тренировки, живые и яркие мастер-классы, показательные выступления, ретро-дискотеки, танцы под открытым небом.

На фонтанной площади преподаватели танцевального клуба «SunSha» будут проводить мастер-классы по танцам, после которых все желающие смогут принять участие в танцевальной вечеринке в ритме «латина». 24 июня - кизомба, 8 июля — бачата-леди, 22 июля - линди хоп, 5 августа — сальса, 19 августа — летняя милонга. Начало в 19 часов. Открытые мастер-классы: зумба — 17 июня, 15 июля, 12 августа, хастл — 1 июля, 26 августа. Начало в 19 часов. Социальные танцы от клуба «Радуга вальсов» - 18 июня, 2, 16 и 30 июля, 13 и 27 августа. Начало в 17 часов. Танцы от клуба «Ретро-стиль» проходят каждый четверг в 18 часов. А ретро-танцы «Для тех, кто молод душой» - каждую субботу в 17 часов.

Второе направление - «Центральный — спортивный». Будут организованы занятия по йоге с профессиональным инструктором, мастер-классы по скандинавской ходьбе, а также еженедельные субботние пробежки на дистанцию 5 километров по парку. Социальный проект «5 вёрст» проходит на главной площади каждую субботу в 9 часов. Любителей скандинавской ходьбы ждут на фонтанной площади каждые понедельник, среду и пятницу в 10.30 (стоимость 200 рублей). Занятия по йоге будут проходить на спортивной площадке у «Поляриса» 17 июня, 15,29 июля, 12,26 августа в 9 часов.

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Третье направление - «Центральный — творческий». Любители творческого времяпровождения смогут познакомиться с различными направлениями в музыке от талантливых владимирских музыкантов, послушать стихи в исполнении любителей поэзии и авторов, а также принять участие в мастер-классах по различным видам изобразительного творчества. Музыкальные вечера (фонтанная площадь) — 30 июня, 7 июля, 4 августа в 18 часов. Поэтические вечера (фонтанная площадь) – 16 июня, 14 июля, 11 августа в 17.00 Вечера изобразительного творчества (фонтанная площадь) – 23 июня, 21, 29 июля; 19, 26 августа в 18.00 (стоимость 300 рублей).

И, наконец, четвертое направление - «Центральный детский». Здесь можно сыграть в самые популярные настольные игры - от шашек и лото, до дженги и монополии, посидеть на зеленой травке вместе с детьми и послушать самые любимые детские произведения, принять участие в веселых музыкальных и танцевальных играх, прогуляться с ростовыми куклами по парку и сделать фотографии на память. Настольные игры (фонтанная площадь) каждую среду с 17.00 до 19.00. Книжная лужайка (фонтанная площадь) будет работать каждый четверг в 16.00. Развлекательная программа «Мультяшки» (детская площадка) открыта каждую пятницу в 16.00. Все мероприятия проходят на свежем воздухе только при хорошей погоде.

Лето в парке «Дружба»

Интересно провести время можно и в парке «Дружба». Каждую среду в 11.30 юные посетители могут принять участие в интерактивных программах в формате квеста. В течение часа ребята будут узнавать что-то новое и увлекательное про свою Родину, Владимирский край и его флору и фауну.

Каждое воскресенье в 12.00 любителей творить своими руками ждут мастер-классы различных тематических направлений.

Традиционная танцевальная программа проходит каждое воскресенье в 17 часов на площадке катка.

Также в парке можно заняться скандинавской ходьбой. Оздоровительная группа занимается каждые вторник и четверг в 10.30 (стоимость 200 рублей), группа выходного дня — каждое воскресенье в 10 часов (стоимость 100 рублей).