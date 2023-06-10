Владимирским рыбакам ввели ограничения по весу улова за одну рыбалку

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Рыбаки с нетерпением ждут окончания нерестового периода, который на водоемах Владимирской области официально истекает с 10 июня. Уже со следующего дня можно вздохнуть свободнее – ряд ограничений окажется снят. Однако минувшей весной в правила любительской рыбалки внесли новшества.

Помните о крючках

В Правилах рыболовства для нашей территории прописано, что в период нереста, который для Владимирской области установлен с 1 апреля по 10 июня, запрещается ловить на спиннинг и вообще любой другой снастью, кроме поплавочной удочки и донки. При этом число крючков на одного рыбака не может быть больше двух.

С 11 июня этот запрет снимается, и рыболовы могут закидывать спиннинг с блесной или джигом, и спокойно рыбачить на снасти, не запрещенные законом. Пожалуй, многие видели, как один рыбак выставляет на берегу сразу несколько фидеров или удочек, причем у некоторых любителей их количество достигало семи-восьми штук по два крючка на снасть. Увы, но теперь столь вольготно порыбачить не получится.

- Согласно изменениям, с 1 марта текущего года на одного рыболова допускается не более 10 крючков, - рассказала руководитель Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Владимирской области Марина Платова.

То есть вы сможете закинуть, например, пять фидеров по два крючка на каждом, или десять поплавочных удочек по одному крючку. Одиннадцатый крючок сделает вас нарушителем, и инспекторы Рыбоохраны могут составить протокол.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Кстати, одновременно с крючками ограничили и количество жерлиц на одного рыбака — теперь их может быть не более пяти штук на брата. Однако жерлицы актуальны для зимы. По «летним» снастям никаких других ограничений не вводилось.

Сколько увезем домой

Еще одна «фишка» нового рыболовного сезона, о которой обязательно следует знать – новые весовые ограничения по улову. Если раньше за одни сутки честный рыбак мог выудить не более 5 килограммов рыбы (или один трофей больше этого веса), то теперь к этому добавились новые нюансы.

Как уточнили в Рыбоохране Владимирской области, если вы собрались порыбачить, например, не один день, а остаться на водоеме денька на три-четыре, то помните, что поймать в таком случае можно не больше 10 килограммов рыбы — до пяти кило в первый день, а во все последующие — еще максимум пять килограммов. Попадись вы проверяющим с большим весом на третий или любой последующий день рыбалки, те опять же могут выписать штраф.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Другое новшество, вступившее в силу в новом сезоне, напрямую касается любителей таскать с собой на рыбалку сети, которые к использованию запрещены. Если раньше вас не могли наказать за то, что сеть лежит где-то на берегу, то теперь это ушло в прошлое. Приближаться с сетью к водоему запрещается ближе, чем на 500 метров.

Что касается вида запрещенных к вылову рыб на водоемах Владимирской области, то он остался неизменным — у нас нельзя выуживать каким бы то ни было способом осетровых, то есть стерлядку, а также подуста. Новые изменения ввели только запрет на вылов налима в период нереста, но он приходится на зиму.

Все эти изменения направлены на сохранение рыбных запасов, которых из-за браконьеров в последние годы стало существенно меньше.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области за одни сутки можно поймать не более трех судаков, пяти щук, трех жерехов и трех налимов. Кроме того, за это же время разрешено выловить не более одного пресноводного сома, 50 мальков и 30 раков. Мотыля можно добыть не более 200 граммов. В любом случае, общий вес вашего улова за сутки не может выходить за пределы 5 килограммов. Исключение составляет так называемый трофей — крупная рыба. Если вам посчастливится такую поймать, и вес улова резко превысит пределы, паниковать не нужно. Правила гласят, что рыбалка на этом просто заканчивается до следующего дня.

В Рыбоохране Владимирской области отметили, что рейды на реках и озерах региона активно продолжаются. Впрочем, инспекторы не только штрафуют нарушителей, но и просто беседуют с честными рыбаками, объясняя им изменения в правилах.