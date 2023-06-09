Во Владимирской области начался сезон кольцевания сов

Фото Юлии Буяновой.

Первого июня сотрудники ГБУ ВО «Дирекция ООПТ», специалисты Владимирского отделения Союза охраны птиц России и волонтеры окольцовали первую сову во Владимирской области. Первым окольцованным стал птенец длиннохвостой неясыти, родившийся в одном из установленных ранее искусственных гнездовий.

Совенок весом 398 граммов

Как нам пояснила орнитолог, секретарь Владимирского отделения Союза охраны птиц России и автор фотоблога «Гнездо Натуралиста» Юлия Буянова, изначально в этом гнезде было 2 яйца, но после вылупления первого, мама перестала насиживать кладку и занялась поиском корма наравне с отцом семейства, поэтому второе яйцо так и не проклюнулось.

Совенок получил себе «модный аксессуар» на лапку в виде зелено-белого с черными надписями кольца и после всех необходимых процедур возвращен обратно в гнездовой ящик. Вес совенка составил 398 граммов.

Не обошелся процесс кольцевания и без приключений. Длиннохвостые неясыти отличаются особой агрессивностью, когда дело касается защиты гнезда и птенцов, поэтому работать с крупными совами можно лишь в каске и желательно - с защитой спины.

- Для птиц все прошло благополучно. Мы же отделались легкими царапинами, - сказала Юлия Буянова. – Стоит помнить, что не стоит подходить к совятам, которые, как может показаться, выпали из гнезда. Гнезда они покидают еще пуховичками, а рядом летает мама. И при невнимательности вы рискуете получить от мамы удар по голове, а это очень болезненно.

При атаке, совы разгоняются и пикируют на потенциального обидчика когтями вперед, делают резкий удар лапами, а потом добивают всем телом и летят дальше. Так по несколько раз.

Специалистам Клязьминско-Лухского заказника при кольцевании совенка попалась особо воинственная сова. Обычно она нападает лишь на одного человека, того, кто непосредственно участвует в кольцевании, но в этот раз от обеспокоенной мамы тумаки достались большинству участников мероприятия.

Зима ударила по совам

В дальнейшем сотрудники заказника и дирекции особо охраняемых природных территорий будут следить не только за совенком, но и проведут анализ питания этой семьи. Дело в том, что зима сильно ударила по вроде наметившейся тенденции роста популяции сов в регионе.

- В прошлом году был очень удачный для сов год по гнездованию. Было огромное количество мышевидных грызунов - основного источника корма. Совы выкармливали сразу по 3-7 детей, но весь результат прошлого сезона гнездования был буквально стерт этой зимой. В ноябре был сильный ледяной дождь на севере области, самый его сильный удар пришелся на Вязниковский и Гороховецкий районы, - вспоминает Юлия Буянова.

Тогда две недели все стояло во льду. Это было самое сложное время для сов, а потом еще и снега насыпало много, и совам совсем стало трудно охотиться. Многие отправились в поисках корма в города. Там они бились об окна, их сбивали машины, ловили люди. Другие тихо погибали в лесу.

- Вероятнее всего, за эту зиму погибло подавляющее большинство прошлогодних выводков, поэтому в этом году сов довольно мало даже по результатам весенних учетов по токованию, - сетует орнитолог. - Но это все естественный процесс популяционных волн. Хищников в природе не должно быть много, они строго лимитируются количеством пищи.

Сейчас в условиях недостатка мышевидных грызунов, совы перешли на питание птицами. Специалисты заказника во время кольцевания совенка вынули из гнезда всю подстилку с перьями, костями, шерстью жертв. Сделано это, чтобы понять, чем сейчас питаются совы. Детальный анализ питания еще предстоит провести, но предварительно можно сказать, что среди перьев были обнаружены такие группы птиц, как чирки, пастушковые, вьюрковые, дроздовые, прочие мелкие воробьиные.

Бородатая неясыть. Фото Юлии Буяновой.

В ожидании сплюшек

Впереди орнитологов ждет повторная проверка искусственных гнездовий для мелких видов сов. Но, вряд ли популяция сов будет такой же большой, как в прошлом году. И все же в заказниках надеются, что своим присутствием областные леса порадуют сплюшки.

- Надеемся, что у нас еще в этом году будет хотя бы один выводок сплюшки, но это мы узнаем только ближе к июлю. Это самая поздняя по гнездованию наша сова, - пояснила Юлия Буянова.

Сплюшки — маленькие совы размером со скворца, которые питаются насекомыми и иногда ловят мелких птиц. Гнездятся они обычно в дуплах, однако не брезгуют и дуплонами — искусственными местами для гнездования, созданными человеком.

Еще два года назад сведений о гнездовании совы-сплюшки во Владимирской области вовсе не было, однако с 2020 года дирекция ООПТ начала работу по развешиванию дуплонов. И в конце июня 2022 года в северной части Клязьминско-Лухского заказника в одном из них поселилось семейство сплюшек.