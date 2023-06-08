«Дом северной собаки» в Петушинском районе оказался под угрозой закрытия

Яна Ремизова выезжает с собаками на гонки и завоевывает медали. Фото из архива героя публикации

Во Владимирской области разгорелся очередной скандал, связанный с содержанием животных. На этот раз под угрозой оказалось существование «Дома северной собаки», который находится в Петушинском районе уже пять лет.

«Мы вас сюда не звали»

«Дом северной собаки» расположен в двух километрах от Костерево. На четырех гектарах земли, которые находятся в частной собственности владелицы Яны Ремизовой, живут около 200 собак. Большая часть из них относятся к северным ездовым породам — это хаски, маламуты, лайки, метисы, но есть и обычные дворняжки.

Некоторые животные были когда-то бездомными, кого-то Яна забрала у живодеров, кого-то неравнодушные нашли на улице и привезли женщине. Сейчас все собаки принадлежат Яне Ремизовой, на каждую у нее есть документы.

Многих собак Яна тренирует как ездовых, выезжает с ними на гонки и завоевывает медали. Кроме того, «Дом северной собаки» - это место, куда можно просто приехать для общения с животными. Плюс центр занимается и благотворительной деятельностью — сотрудники часто выезжают в местные детские дома и дома престарелых. А еще Яна Ремизова мечтает открыть бесплатную школу езды на упряжках для детей. Для этого необходимо построить специальное помещение и провести электричество.

И все бы хорошо, но местные власти изначально невзлюбили приезжих.

- Когда мы только сюда приехали, то обратились за помощью по подбору подходящего земельного участка, понимали, что собак много и не хотели никому мешать. Однако сразу услышали в ответ, что «Мы вас сюда не звали, и вы нам тут не нужны», хотя на тот момент мы приютили местных бездомных собак . Тогда я просто купила земельный участок, и наши пути разошлись. За помощью и поддержкой мы больше не обращались, - говорит Яна Ремизова.

В то время «Дом северной собаки» был зарегистрирован как НКО, чтобы заниматься деятельностью приюта. Однако в 2020 году учреждение посетила прокуратура и нашла нарушения.

- Мы могли устранить все, но земля относится к категории сельхозназначения, а значит приют здесь официально быть не может. Поэтому мы ликвидировали НКО и выбрали спортивно-туристическое направление для нашего центра, - объясняет Яна.

Все собаки ухоженные и привитые. Фото Яны Ремизовой

Нарушения у несуществующего приюта

В середине февраля этого года в «Дом северной собаки» с проверкой вновь приехала прокуратура Петушинского района, которая решила, что организация все-таки является приютом для животных. Такой вывод надзорное ведомство сделало на основе публикаций в социальных сетях о сборе денег на корм и нескольких репортажей.

Проверка показала, что женщина нарушает санитарные правила, распространяющиеся на приюты: территория ограждена частично, у собак есть свободный доступ на земельный участок, нет проекта санитарно-защитной зоны, не заключен договор с ветеринарной службой, свой ветеринарный пункт отсутствует, нет дезинфекционного барьера, помещения не оборудованы водоотведением, канализацией и электроснабжением. По итогам проверки прокурор вышел в суд с требованием выселить животных.

- Вот только все эти требования, которые я якобы нарушила, относятся к приютам. А у меня нет приюта, я живу на своей земле со своими собаками. А в законодательстве нет четкого ограничения по количеству животных. Главное, чтобы для проживания животных были созданы все условия. А с этим у нас все в порядке — у каждой собаки есть своя будка, большая площадь для прогулок, животные ухоженные, все стерилизованы и привиты, - говорит Яна Ремизова.

Однако доводы женщины судья не принял. Суд встал на сторону прокурора и удовлетворил иск. Теперь Яна Ремизова должна вывезти собак в неизвестном направлении, поскольку ни одного официального приюта в области до сих пор не построили, а приюты в Москве переполнены.

- Да и я не хочу расставаться со своими собаками, они мне как дети. К тому же многих я покупала в питомниках, а некоторых животных мне дали на передержку, поскольку их хозяев призвали на службу. Что я скажу им, когда они вернутся за животными? - подчеркивает Яна. - Очень боюсь, что в свете нового закона об эвтаназии к нам придут и просто усыпят всех собак.

Из шерсти собак сотрудники "Дома северной собаки" вяжут носки и варежки, а потом продают. Фото Яны Ремизовой

«Никто их не выселяет»

Областная прокуратура озвучила свою версию происходящего, подчеркнув, что после устранения выявленных нарушений выселять собак никто не собирается.

- Сколько угодно можно спорить о том, является ли «Дом северной собаки» приютом или нет, но объективно там есть 250 собак. Они могут болеть, а договора на ветеринарное обслуживание у их хозяйки нет. Территория не огорожена, карантинной зоны нет. В 2020 году были составлены протоколы о причинении вреда жителям Петушинского района. Кроме того, хозяйка хоронила умерших животных прямо в землю. Из-за выявленных нарушений прокурор обратился в суд. Он говорит о том, что если вы занимаетесь какой-то деятельностью, то вы должны заниматься ей ответственно, - подчеркнула пресс-секретарь областной прокуратуры Татьяна Логинова. - Пока шло судебное разбирательство, хозяйка могла начать устранять выявленные нарушения, но она этого не сделала. Нам не важно — приют это или нет, нам важно здоровье и безопасность людей, которые там проживают.

Решение суда было внесено 30 мая и пока в законную силу не вступило. И по словам надзорного ведомства, у хозяйки «Дома северной собаки» есть время обжаловать решение и принять меры по устранению нарушений.

- Позиция прокурора — не закрыть все приюты в области, а привести их в соответствии с требованием закона, обеспечить безопасность людей и нормальное существование животных, - резюмировала Татьяна Логинова.

Подобному комментарию областной прокуратуры Яна Ремизова удивилась, отметив, что надзорное ведомство района не говорит об устранении нарушений, а настаивает на выселение собак.

- Я при всем желании не могу заключить договор с ветеринарной службой, поскольку я — частное лицо, а строительство своего ветеринарного пункта обойдется в миллионы. Таких денег у меня нет. Но я вожу своих собак в лучшие ветеринарные клиники, и все необходимые документы я могу предоставить. Что касается ограждения, то мы уже начали его делать, но внезапно обнаружили, что по границе нашего участка начали строить дорогу. И нас об этом даже не предупредили. По этому поводу мы будем встречаться с администрацией, - рассказала Яна Ремизова.

В любом случае женщина не намерена сдаваться, она будет подавать апелляцию и готова дойти до Верховного суда.