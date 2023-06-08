Во Владимирской области детские площадки опасны для здоровья

С детской площадки во Владимире после грозы до сих пор не убрали упавшее дерево Фото: Виктория СУХОВА

Летом дети проводят на свежем воздухе гораздо больше времени. Многие предпочитают играть на площадках во дворе. Если, конечно, на них хоть что-нибудь установлено.

Прокуратура области решила поверить, в каком состоянии находятся детские и спортивные площадки. Сотрудники надзорного ведомства объехали больше 370 объектов и выявили многочисленные нарушения.

В частности, в детской игровой зоне в сквере по улице Ленина в Камешково проверяющие не нашли ударопоглощающего покрытия в зоне приземления горок и качелей, также не было крепежных элементов на отдельном оборудовании. Такие же нарушения выявили на детских площадках Киржачского района.

Бревно, по которому ходят дети, треснуло Фото: Виктория СУХОВА

- В поселке имени Артема в Камешковском районе была выявлена площадка, которая была установлена, несмотря на отсутствие проекта и паспортов изготовителя, - рассказали в областной прокуратуре.

На площадке в Коврове горка была ржавая, на качалке были опасные заостренные края, в песочнице вырван деревянный борт. В отношении обслуживающей компании и ее руководителя возбуждены производства по делам об административных правонарушениях.

Горка вся ободранная и треснутая Фото: Виктория СУХОВА

Проверяющие оценили спортивную площадку на улице Добровольского в Кольчугино. Она была завалена мусором, а деревянное ограждение сломано. На детских площадках в Муроме и Суздальском районе были неисправны элементы крепления, краска на игровом оборудовании слезла. Прокурорами были внесены 36 представлений, устранение всех выявленных нарушений взято на контроль.

А вот рейд по детским площадкам Владимира провели представители регионального ОНФ. Они побывали во дворе дома №143А по улице Лакина. Там общественники увидели множество булыжников, карусель, которая находится в аварийном состоянии (у основания она начали трескаться и разваливаться), у качелей видна жесткая сцепка, чего быть не должно. Площадка, предназначенная для игры в волейбол, превратилась в стихийную парковку. По словам общественников, у детской площадки просто нет хозяев, кроме самих детей. И это не может не удручать.

Еще один адрес, по которому побывали члены ОНФ — проспект Строителей, 36. Вокруг качелей торчат трубы, куски бетона, валяются куски стекла. Качели не устойчивы и покрыты трещинами. Общественники обещают обратиться в прокуратуру и добиваться обновления детских площадок в областном центре.

На детской площадке валяются куски бетона Фото: Виктория СУХОВА

КСТАТИ

Детские площадки во дворах обслуживает либо управляющая компания, либо ТСЖ. Деньги, которые требуются на обслуживание детских площадок, включены в коммунальные тарифы. Если песка мало в песочнице, гвоздь торчит на горке, то в первую очередь надо жаловаться в свою жилконтору. Лучше письменно, еще лучше - с доказательствами, например, фотографиями. Если не ответят, следует обратиться в городское управление ЖКХ.