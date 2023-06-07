Петушинский район является лидером по зарплате во Владимирской области

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимирстат озвучил данные за прошлый год по средней номинальной зарплате работников организаций. Она составила 45676,7 рубля. По сравнению с данными 2021 года она увеличилась на 15,5 процентов.

Нужно отметить, что номинальная зарплата — это отношение фонда заработной платы, учитывая подоходный налог и страховой платеж работника, к среднесписочной численности работников за 12 месяцев.

В районах Владимирской области зарплата заметно отличается. Несомненным лидером в регионе является Петушинский район, там зарплата доходит до 60275 рублей. Больше 50 тысяч получают во Владимире, Коврове, Киржачском и Собинском районах. Самая низкая зарплата — чуть больше 35 тысяч рублей - у работников организаций в Вязниковском и Меленковском районах.

Выгоднее всего в регионе заниматься финансовой и страховой деятельностью. Средняя номинальная зарплата в этих сферах составляет 66067,5 рубля.

От 50 тысяч до 59 тысяч рублей получают работники, занятые добычей полезных ископаемых, деятельностью в области информации и связи, трудящихся на обрабатывающих производствах, а также специалисты профессиональной и технической области.

Те, кто трудится в торговле, занимается ремонтом автомобилей и мотоциклов, охотой, рыболовством и рыбоводством, строительством, транспортировкой и хранением, обеспечением электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха, государственным управлением и обеспечением военной безопасности, социальным обеспечением, работает в сельском и лесном хозяйстве получают от 40 до 49 тысяч рублей.

От 35 до 39 тысяч рублей зарабатывают работники, экономическая деятельность которых связана с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, различных операций с имуществом, образованием, культурой, спортом, организацией досуга и развлечений, а также сотрудники сферы здравоохранения и социальных услуг.

Самая низкая номинальная зарплата у сотрудников, чья сфера деятельности относится к гостиницам и предприятиям общепита, а также к административной деятельности — 28212,5 рубля и 29736,2 рубля соответственно.

- Среди всех субъектов ЦФО Владимирская область по уровню среднемесячной заработной платы находится на седьмом месте с конца. Меньше заработная плата в Ивановской, Тамбовской, Костромской, Брянской, Орловской и Смоленской областях. Несомненным лидером по уровню начисленной среднемесячной номинальной заработной платы является Московская область – больше 70 тысяч рублей, - отмечают во Владимирстате.