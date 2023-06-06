Во Владимирской области нашли опасный сидр, произведенный под Самарой

Фото УМВД России по Владимирской области.

История с «метаноловым» яблочным сидром прогремела на всю страну. После того, как от него начали умирать люди, суррогатный «Мистер сидр» начали искать в магазинах по всей России. Продукцию обнаружили и во Владимирской области.

Как сообщают в региональном УМВД, в полицию поступила информация о возможном наличии в складских помещениях на территории области опасного алкогольного напитка, после употребления которого погибли и пострадали люди в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии.

Фото УМВД России по Владимирской области.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Владимирской области при содействии коллег из городского УМВД в помещении склада, находящегося во Владимире, был обнаружен яблочный напиток, поставленный из Самарской области. Сотрудниками полиции было изъято 90 кег по 30 литров. Более 70 кег оперативники обнаружили в Муроме.

- Содержимое емкостей будет направлено на физико-химическое исследование на предмет установления наличия или отсутствия опасности для жизни и здоровья людей. В настоящее время оборот данной продукции ограничен до установления всех обстоятельств. Проверочные мероприятия проводятся полицейскими на всей территории Владимирской области, - подчеркнули в региональном УМВД.

Фото УМВД России по Владимирской области.

Напомним, череда отравлений сидром началась в Ульяновской области. После выпитого напитка многие люди ослепли, а потом умирали в мучениях. По последним данным, пострадал 51 человек, 16 из которых погибли. Известно, что на больничных койках оказались двое подростков и беременная женщина. Одна из пострадавших, 16-летняя девочка, потеряла свою сестру, но выжила сама.

В целом в России, по данным на ночь 6 июня, от суррогата пострадали больше 60 человек. Отравились еще девять жителей Самары (два человека умерли, семеро в больницах), двое жителей Ижевска – они госпитализированы, а также несколько человек пострадали в Нижнем Новгороде. Итого официально в Приволжье скончались 18 человек.

Суррогатный алкоголь производили в поселке Витай Самарской области – фирма занимается выпуском только яблочного напитка «Мистер сидр» с разными вкусами, но неизменной крепостью – 4,7%.

Дело об отравлении в Ульяновской области передали для расследования в Главное следственное управление СКР Фото: Скриншот с видео.

Как именно был приготовлен напиток и что привело к массовому отравлению, выясняют следователи. Силовики задержали поставщика опасного алкоголя. С 32-летним предпринимателем продолжают работать следователи.

Расследование об отравлении людей передано в Главное следственное управление СКР.