По Владимиру проедет литературный троллейбус

Литературный троллейбус. Фото областной научной библиотеки.

Каждый год работники Владимирской областной научной библиотеки готовят для пассажиров экскурсию по историческим местам города, через которые пролегает маршрут кольцевой «восьмерки».

В этом году акция «Литературный троллейбус» будет посвящена не только дню библиотекаря, но и дню русского языка, отмечаемому в день рождения Пушкина, а также владимирскому краеведу и коллекционеру Леониду Богданову, чей 130-летний юбилей отмечает библиотека.

Узнать библиотечный троллейбус несложно – он будет украшен воздушными шарами и логотипом главной библиотеки области. Курсировать по кольцевому маршруту он будет с 11 до 14 часов. В салоне троллейбуса будут звучать отрывки из художественных и краеведческих произведений по истории Владимира разных авторов, декламироваться стихи, проводиться обзоры книжных новинок и предстоящих библиотечных мероприятий. Пассажиры смогут поучаствовать в литературных викторинах на знание русской литературы и истории родного края – шуточных и серьезных – и получить за ответ на несложный вопрос памятный сувенир.

Фото парка "Дружба".

В 10.30 отмечать день рождения «Солнца русской поэзии» будут в парке Липки. Гостей мероприятия ждет квест «Путешествие по сказкам Пушкина», свободный поэтический микрофон, выступление актеров Владимирского областного театра кукол с фрагментами из сказок Пушкина, а также зоны игр и викторин.

В 11 часов праздничная программа «Что за прелесть эти сказки!» пройдет в парке «Дружба». Ребят ждет познавательная программа-квест «У Лукоморья», а затем путешествие по сказкам Пушкина, во время которого дети смогут ответить на вопросы ведущего и выполнить увлекательные задания сказочной героини - Бабы Яги. Также в этот день на площадке «Березки» будет организован читальный зал на открытом воздухе с познавательно-игровой викториной по произведениям великого русского поэта.

Вячеслав Улитин в научной библиотеке. Фото с сайта библиотеки.

Вечером можно переместиться в областную научную библиотеку, где в 17.30 состоится праздник поэзии. В нем примут участие владимирские поэты, писатели и журналисты Юрий Павлов, Дмитрий Кантов, Юрий Поликарпов, Вячеслав Улитин, Ирина Дмитриевская, Валерий Скорбилин, Светлана Шульга. Выступят барды Анатолий Евсеенко из Суздаля, Юрий Лебедев из Мстеры, Наталья Сенькова из Радужного. Свои выступления они посвятят Александру Пушкину: это будут стихи собственного сочинения и любимые строки из творчества Александра Сергеевича. В исполнении владимирского певца Павла Королева прозвучат романсы на стихи Пушкина, а актер Владимирского областного театра драмы Михаил Бабаев выступит с чтением фрагмента из романа в стихах «Евгений Онегин». Вход на праздник — свободный!

В филармонии в 18.30 пройдет музыкальный салон «Пушкин и музыка». Владимирский русский оркестр и солисты филармонии исполнят лучшие стихи поэта, прозвучат романсы и арии из опер, написанные по произведениям Пушкина. Автором сценария вечера стал актер и режиссер Владимирского академического театра драмы Владимир Лаптев. Он же выступит в качестве ведущего и чтеца. Владимир Лаптев прочитает отрывки из повести Пушкина «Метель». Цена билета — 350 рублей.