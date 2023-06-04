Владимирская область пострадала от атмосферного фронта, града и шквалистого ветра

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир".

3 июня в ряде районов Владимирской области шквалистый ветер и град размером с перепелиное яйцо повредили объекты электросетевого комплекса, а также привел к падению деревьев, вырыванию дорожных знаков и проблемам на дорогах.

Стихия накрыла регион около трех часов дня. Тучи сгустились такие, что стало темно как поздним вечером. Моментально полил сильный дождь. Во многих районах он сопровождался ураганным ветром и крупным градом.

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

Владимирские водители через соцсети сообщили о том, что после ураганного ветра, пронесшегося по части региона, автодорога «Владимир — Муром — Арзамас» оказалась частично завалена деревьями. Дорога была перекрыта поваленными стволами в районе деревень Красная Горка и Сойма в Судогодском районе. На место выехали сотрудники экстренных служб, которые убирали упавшие стволы и ветки, однако какое-то время движение на участке было затруднено.

- В Судогодском районе на трассе «Владимир — Муром — Арзамас» опиловкой упавших стволов занимались подразделения спасателей, в то время как силами МЧС опиловку рухнувшего на дорогу дерева производили в Камешковском районе, куда выезжала пожарно-спасательная часть Пенкино, - сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели также рассказали, что к 17.30 в шести районах области было нарушено электроснабжение, упавшими деревьями повреждено четыре автомобиля. Всего на борьбе с последствиями непогоды были задействованы 16 сотрудников МЧС и восемь единиц различной техники. К счастью, никто из людей во время разгула стихии не погиб и не пострадал.

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

Но основной удар приняли на себя даже не сотрудники МЧС, а энергетики. Для устранения последствий непогоды в районы без электричества были оперативно направлены бригады ремонтников филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго». В наиболее пострадавшие районы были направлены бригады энергетиков и спецтехника из других территорий региона, в которых обстановка стабильная. В восстановительных работах были задействованы 48 бригад энергетиков: 96 специалистов и 48 единиц спецтехники.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, к 19.00 3 июня без электричества оставалось два района. При этом изначально без света находились шесть районов Владимирской области. Конкретно, 91 населённый пункт с населением 10241 человек, из которых 1046 – дети. Но удалось восстановить электричество в 4 районах, 44 населённых пунктах (3155 человек, из которых 489 – дети).

Дополнение от 11.24 4 июля:

Электроснабжение восстановлено у почти 95 процентов отключённых из-за стихии потребителей. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В течение ночи с 3 на 4 июня энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» устранили основной объём повреждений на линиях 10 киловольт в районах, пострадавших от урагана. Сейчас усиленная группировка энергетиков работает в Судогодском районе, где из-за шквалистого ветра и грозы зафиксированы технологические нарушения. Это последний район, где до сих пор не решены все проблемы с электроснабжением.