Муромлянин ударил ножом инвалида и получил два года условно

. Фото: Иван ВИСЛОВ

О драматических событиях, которые едва не обернулись трагедией, нам рассказали родные пострадавшего мужчины. К счастью, он остался жив, но до сих пор не может восстановить здоровье, хотя прошло уже два года.

Драма в хрущевке

Дочь пострадавшего Сергея Елена (фамилию не называем по просьбе семьи — авт.) о событиях 25 апреля 2021 года до сих пор говорит, едва сдерживая слезы. В тот день ничто не предвещало беды в простой, благополучной муромской семье, и вдруг все буквально перевернулось.

- Папин сосед по подъезду Андрей шел с работы и встретил отца, который выгуливал собаку. Между ними завязалась беседа, и Андрей предложил папе выпить с ним, так как супруга ушла на дежурство, она трудится в больнице медсестрой. Что удивительно, отец согласился, хотя выпивает достаточно редко, и они договорились, что пойдут в квартиру к Андрею, - вспоминает Елена.

По словам девушки, ее папа в ранней молодости попал в автокатастрофу и стал инвалидом — у него нет одной ноги буквально до бедра. Тем не менее, 65-летний мужчина никогда сложа руки не сидел — он более 30 лет трудился на разных заводах в Муроме и по зову сердца стал собаководом. Последнее увлечение захватило Сергея всерьез, так что он даже начал работать в ведомственной заводской охране кинологом — отсутствие ноги не мешало мужчине дрессировать больших собак и держать их в исправности. Более того, какое-то время Сергей даже работал в школе милиции, но теперь по выслуге лет вышел на заслуженный отдых и тихо зажил в своей муромской хрущевке.

Однако крупная овчарка всегда была рядом, и из-за нее и решено было, что приятельскую посиделку проведут у соседа, который совершенно не возражал.

По словам Сергея, вместе с Андреем они выпили бутылку водки и решили взять еще, вместе сходили в магазин и вернулись на кухню. Сергей уверяет, что никаких скандалов и ссор между мужчинами не было.

И вот, когда он засобирался домой и уже был в дверях, и случилась трагедия. Пенсионер вдруг почувствовал удар в шею. Развернувшись, он увидел соседа с кухонным ножом, который с криками: «Я тебя убью!» - бросился на него, отчего инвалид потерял равновесие и упал. Уже лежа, он начал закрываться рукой, и получил несколько ножевых ранений на лице, шее и руке.

Покушение на убийство

- Папа помнит, как в квартиру зашла соседка, смутно помнит бригаду «скорой помощи», которые тут же позвонили в приемный покой и сказали, чтобы готовили операционную. А я сама все узнала от соседки. Она позвонила и сказала: «Лена, скорее приезжай! Отец лежит на лестничной клетке в луже крови, у него перерезано горло!», - рассказывает Елена.

К моменту ее приезда на месте уже были «скорая» и полиция. Врачи долго не могли увезти Сергея в больницу, так как прямо в машине срочно поставили капельницу. Соседа Андрея задержали.

По роковому стечению обстоятельств супруга Андрея работала как раз в том отделении, куда доставили потерявшего много крови мужчину. Семья утверждает, что она даже присутствовала во время операции.

Дом, где произошла вся эта история. Фото из архива героев публикации.

Кстати, Андрей после содеянного прибежал к соседке и просил ее вызвать не «скорую», а именно его жену-медсестру, что та и сделала. И только сама жена уже вызывала медиков для пострадавшего, который все это время лежал в крови.

К счастью, хирурги смогли спасти жизнь Сергею, и уже на следующий день к вечеру его перевели из реанимации в общую палату.

По словам Елены, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», но после проведения судмедэкспертизы его переквалифицировали в «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Сам обвиняемый впоследствии заявил, что поводом к поножовщине стало высказывание Сергея, который якобы оскорбительно отозвался о его жене.

Третья судмэдэкспертиза

Тем временем, стало ясно, что проблемы у Сергея куда серьезнее, чем казалось изначально. Родственники обратили внимание врачей, что мужчина не может шевелить пальцами и сжимать правую руку. Нейрохирург заключил, что у него перерезаны нервы и требуется операция. Впоследствии ее выполнили в Нижнем Новгороде, но мужчине до сих пор сложно выполнять даже простые действия, не говоря о том, что постоянно приходится снимать или надевать протез и готовить еду для себя и собаки.

В ходе следствия соседи так и не примирились, и лишь во время суда обвиняемый перевел инвалиду 50 тысяч рублей, которые семья вовсе не просила. Но больше всего семью пострадавшего обескуражил приговор: два года лишения свободы условно.

- То есть, получается, что можно размахивать ножом, лишь бы не убить, и ничего за это не будет? - возмутилось семейство и подало апелляцию.

Они были категорически не согласны ни с квалификацией преступления, ни со столь мягким приговором. Владимирский областной суд назначил повторную судмедэкспертизу, но та снова дала заключение о средней тяжести вреда здоровью. Тем не менее, приговор Муромского городского суда вторая инстанция отменила, и дело вернулось в Следком на доследование.

Тогда семья обратилась к независимому судмэдэксперту из другого региона, который истребовал все медицинские документы, и обнаружил важные нестыковки. Как объяснила адвокат потерпевшего Елена Прусова, изначально судмедэксперты получали не оригинал, а лишь копию медкарты на 14 листах, в то время как на самом деле листов в ней оказалось 20. К тому же независимый эксперт усмотрел тяжесть вреда здоровью не только из-за неработающей руки, но и из всей картины случившегося, включая документы, оформленные бригадой «скорой помощи», и определил не вторую, а третью степень шока, которая однозначно является тяжким вредом здоровью. Однако следователи по какой-то причине не стали назначать третью судмедэкспертизу.

- Сейчас дело вернулось в СК, но официальной бумаги о том, какой будет квалификация, нам не предоставляли. Нас не вызывают, а время идет. В итоге пришлось ехать на прием к прокурору Владимирской области, после чего нам позвонили следователи и сказали, что экспертиза будет назначена, - уточнила Елена Прусова. - Также остается открытым вопрос, почему дело не квалифицируют, как покушение на убийство?

В прокуратуре Владимирской области рассказали, что действительно по обращению Лариных проводится проверка. Пока однозначные выводы делать рано. В Следственном управлении СК России по Владимирской области вовсе предпочли ситуацию не комментировать.

Сама семья пострадавшего инвалида надеется, что справедливость все-таки восторжествует. А с моральным вредом и издержками на лечение они намерены разбираться уже после приговора суда.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Независимый судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков:

- Потерпевшая сторона обратилась ко мне на стадии апелляции. На основании обращения потерпевшей стороны я провел независимое судебно-медицинское исследование по медицинским документам. При этом помимо медицинской документации, исследований государственными экспертами, я запросил карту вызова скорой медицинской помощи и результаты анализов крови на момент поступления потерпевшего в стационар (отсутствовали в представленных копиях). Справедливости ради следует отметить, что госэкспертам первоначально предоставили только копии истории болезни, в которых отсутствовали результаты анализов крови непосредственно после поступления, что могло стать причиной того, что они не усмотрели тяжкий вред здоровью. Так же экспертам не предоставили и карту вызова скорой медицинской помощи. По результатам проведенного независимого исследования медицинских документов мной были установлены множественные телесные повреждения – рана лица, три раны передней и левой боковой поверхности шеи, сквозное ранение правого предплечья с повреждением лучевого нерва; рана левого плеча. Данные ранения сопровождались обильным кровотечением и вызвали развитие острой массивной кровопотери и геморрагического травматического шока тяжелой степени (декомпенсированный шок), то есть угрожающего жизни состояния, и поэтому в совокупности расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Мое заключение специалиста адвокат потерпевшей приобщил к материалам уголовного дела. Сейчас по делу назначена третья судебно-медицинская экспертиза, в распоряжение экспертов теперь предоставлены все исчерпывающие меддокументы. Время покажет, будет ли следующая экспертная комиссия беспристрастна и объективна.