Владимирские семьи чаще всего тратят маткапитал на покупку нового жилья

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В связи с празднованием Дня защиты детей руководитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области Антон Курбаков рассказал, какие его ведомство выплачивает пособия, и кто на них может претендовать.

Все зависит от доходов

После всех организационных реформ Социальный фонд России, в том числе во Владимирской области, стал выплачивать так называемое единое пособие, в которое входит сразу несколько блоков: это выплаты на первого, третьего и последующих детей, выплата на малышей до 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также пособия для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности.

Правда, претендовать на эти выплаты могут не все. По словам Антона Курбакова, учитывается сразу несколько факторов — доход семьи, ее имущество и занятость родителей.

- Если взрослые члены семьи имеют заработок ниже регионального прожиточного минимума, составляющего сейчас 13944 рубля, либо объективные причины отсутствия заработка, они могут претендовать на получение единого пособия, - объяснил управляющий регионального отделения Соцфонда.

В общей сложности это пособие во Владимирской области получают более 27 тысяч семей на 46300 детей и еще 1400 беременных.

- Размер пособия зависит от размера дохода семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов от величины прожиточного минимума на ребенка. В нашем регионе это 13526 рублей. Что касается беременных женщин, то для них учитывается прожиточный минимум для трудоспособных граждан, составляющий у нас 15199 рублей, - рассказал Антон Курбаков. - Возникает много вопросов, можно ли повторно подавать заявление на назначение единого пособия, если вам отказали. Подавать заявление можно любое количество раз, но только после вынесения решения по предыдущему. Если оно не вынесено, значит, заявление еще рассматривается. Если отказ получили из-за нехватки документов, лучше заранее их подготовить.

Бюрократию свели к минимуму

Отдельно руководитель фонда остановился на материнском капитале, который еще называют семейным. Современные правила его выплаты упростились, и теперь претендовать на маткапитал могут даже те мамы и папы, которые родили первенца. Да и круг возможностей по его использованию стал куда шире.

- Безусловно, популярным направлением во Владимирской области остается улучшение жилищных условий, - говорит Антон Курбаков. - С начала года 2046 семей обратились к нам по этому поводу, что составило 55 процентов от всех заявлений. Фондом на эти цели было выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей.

На втором месте по востребованности оказались ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте до трех лет. Этой возможностью с начала года воспользовалось более 1600 семей, что составляет 35 процентов от общего числа заявлений на пользование средствами маткапитала. На это выделено 850 миллионов рублей.

Правда, тут тоже кроется подводный камень — чтобы получать эти выплаты, семья не должна иметь доход выше двух региональных прожиточных минимумов. Сама выплата составляет 13526 рублей в месяц и теперь выплачивается каждое пятое число месяца за предыдущий. Таково новое общее правило.

Зато есть плюс — если раньше мамы и папы могли получать эти деньги лишь на второго ребенка, то теперь их платят и на первенца и на всех последующих малышей.

Кроме вышеназванного, средства материнского капитала владимирские родители могут потратить на накопительную часть пенсии для мамы, а также воспользоваться ими для программы реабилитации детей-инвалидов.

Что касается конкретных цифр, то с 1 февраля материнский капитал на первого ребенка проиндексирован и составляет 586947 рублей, а если родители уже получили его за первенца раньше, то с 1 января 2020 года на второго и последующих детей указанная сумма увеличивается на 188682 рубля.

Важный момент — бюрократия в плане получения маткапитала сведена к минимуму.

- Как только родился ребенок, из ЗАГСА нам поступают данные, мы проверяем их на соответствие и информацию о сертификате направляем родителям в личный кабинет на сайте госуслуг, - поделился Антон Курбаков. - Также сейчас заключены соглашения с большинством банков региона, и родители сразу могут подавать туда заявления о распоряжении средствами маткапитала. Таким образом, не нужно обращаться и к нам, и в банк, который сам будет взаимодействовать с фондом.

КСТАТИ

Еще одним видом поддержки молодых мам являются родовые сертификаты. Это документ, который предоставляют женщине после ее обращения в женскую консультации по месту жительства по поводу беременности.

Родовой сертификат дает женщине право выбирать медорганизацию для будущих родов, а также место наблюдения до и после беременности. Причем если раньше женщине самой приходилось носить бумажный бланк туда, где она хочет рожать и наблюдаться, то сейчас процедура упростилась, и все сведения Соцфонд получает автоматически и так же передает их в медицинские учреждения.

С начала года уже более 3000 женщин Владимирской области воспользовались родовыми сертификатами.