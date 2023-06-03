На фестивале «Реки-Руки» владимирцев научат резьбе по дереву и изготовлению бус из платков

Фото предоставлены организаторами фестиваля.

Уже в эту субботу парк Пушкина превратится в настоящий город мастеров. В течение всего дня, в любую погоду, с 10 до 19 часов, там пройдет полюбившийся владимирцам фестиваль «Реки -Руки». Организаторы отмечают, что его удалось реализовать с помощью гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди».

В этом году фестиваль пройдет уже в 12-й раз и объединит не меньше 170 ремесленников из Владимирской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей. Впервые в нем примут участие мастера из Смоленской, Костромской, Кировской областей. Всего будет представлено 10 регионов страны.

Народным промыслам и ремеслам как всегда будет уделено особое внимание - на протяжении дня посетители смогут наблюдать за работой гончаров, мастеров лозоплетения, ткачей, резчиков по дереву и вышивальщиц. Изделия будут создаваться в режиме реального времени в формате интерактивного мастер-шоу. Кроме того, в фестивале примут участие мастера-представители современных видов рукоделия. Владимирцы смогут познакомиться с талантливыми людьми, создающими авторские украшения, кукол и игрушки, предметы декора, одежду и аксессуары.

Фото предоставлены организаторами фестиваля.

Расширится и зона мастер-классов. Организаторы говорят, что все больше внимания посетителей привлекают возрождаемые ремесленные направления – ткачество, плетение из лозы, роспись и резьба по дереву. Впервые на фестивале будет представлена кубовая набойка, плетение на колышках (из краев павловопосадских платков на специальном устройстве плетется небольшой коврик, который можно постелить на табуретку) и даже мастер-класс по изготовлению бус из платков. Все эти и многие другие направления будут объединены фестивальной площадкой «Город мастеров». В проведении большинства мастер-классов будут использоваться природные материалы. К слову, цены на участие в мастер-классах весьма демократичные — начинаются от 100 рублей. Более сложные обойдутся дороже — в 500-750 рублей.

К традиционным фестивальным направлениям в этом году добавится уникальная для региона площадка для демонстрации народных костюмов и аксессуаров, а также работ владимирских дизайнеров. В рамках фестиваля состоится дефиле – свои работы представят предприятия народно-художественных промыслов, студенты, занимающиеся изучением народного костюма, дизайнеры из Владимира и Павловского Посада. А еще владимирцы увидят конкурс на лучшего мастера фестиваля, а также творческий конкурс среди мастеров «Душа России».

В течение всего дня на главной сцене будет проходить музыкально-поэтическая программа, на которой выступят как известные коллективы и исполнители, так и начинающие музыканты. Первая половина дня будет посвящена народной музыке, вторая – современной. На сцене фестиваля выступят владимирские группы «Фён», ОДНАНОЧЬ, «Rock'n'bell», композитор и аранжировщик Акоб Оганесян.

КОНКРЕТНО

Узнать расписание фестиваля и стоимость мастер-классов можно в официальной группе Вконтакте.