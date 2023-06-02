В Суздале на Троицу можно будет покататься на старинных аттракционах и станцевать кадриль

Фото ВСМЗ.

Троицын день — один из самых любимых праздников русского народа, с которым связано много обрядов и обычаев. В старину в этот день чествовали весеннее возрождение земли, проводили обряды на плодородие, загадывали желания и даже гадали. Обязательные атрибуты праздника – травы, цветы, зелень, а символ троицы – береза.

Каждый год масштабные гуляния в этот день устраивают в Музее деревянного зодчества. Неизменными участниками праздника станут фольклорные коллективы «Радуница» и «Надея», которые проведут обряды, игры и хороводы. Будет и «Вождение Колоска», и затопление березки, посмотреть которые едут туристы со всей России. Обещают детскую программу с мастер-классами и игровыми представлениями. На ярмарке мастеров можно будет поучиться разным ремеслам и приобрести на память уникальные изделия ручной работы.

Фото ВСМЗ.

Изюминкой праздника станет площадка со старинными русскими аттракционами, воссозданными по гравюрам и чертежам XVII-XVIII веков. Каждый желающий сможет покататься на русских круглых качелях и поиграть в старинную игру «Закрутиха», испытать силу и ловкость в боях на мешках, на бревне.

Впервые специальным гостем Троицкой субботы станет уникальный коллектив из Москвы «Под облаками». Это союз творческих молодых людей, которые занимаются музыкальной этнографией: исполняют старинные песни, записанные в русских деревнях. Основу репертуара составляют песни Центрального Черноземья (Белгородской и Воронежской областей).

Фото ВСМЗ.

Приедет в гости и другой интересный проект из Воронежа - «Музей Zабытой музыки». Мастер из Воронежа Сергей Плотников привезет старинные русские инструменты – от била до механизированного органа. В его коллекции их около 80, каждый из которых мужчина сделал своими руками: это волынки, дудочки, трещотки, лиры, арфы, гусли, гудки. На выступлении Сергея гости узнают, что такое било, которому уже более 1000 лет, чем отличаются южнорусские трещотки от новгородских и круговых, почему на кугиклах играли только женщины, а на колесной лире – только слепые музыканты. А еще можно будет услышать волынку, арфу, гусли и спеть любимые народные песни под аккомпанемент старинных инструментов.

На празднике можно будет покататься на старинных аттракционах. Фото ВСМЗ.

Научиться танцевать кадриль и другие популярные танцы можно будет у настоящих знатоков, которые тщательно изучают и сохраняют хореографическое наследие России - Ансамбля фольклорного танца «Карусель» из Костромы.

Праздник начнется в 12 часов. Цена билета — 500 рублей. Для детей до 14 лет, пенсионеров, многодетных семей — 350 рублей. Детям до 7 лет вход свободный.