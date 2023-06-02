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Общество1 июня 2023 22:00

В Суздале на Троицу можно будет покататься на старинных аттракционах и станцевать кадриль

Праздник пройдет 3 июня на территории Музея деревянного зодчества
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Троицын день — один из самых любимых праздников русского народа, с которым связано много обрядов и обычаев. В старину в этот день чествовали весеннее возрождение земли, проводили обряды на плодородие, загадывали желания и даже гадали. Обязательные атрибуты праздника – травы, цветы, зелень, а символ троицы – береза.

Каждый год масштабные гуляния в этот день устраивают в Музее деревянного зодчества. Неизменными участниками праздника станут фольклорные коллективы «Радуница» и «Надея», которые проведут обряды, игры и хороводы. Будет и «Вождение Колоска», и затопление березки, посмотреть которые едут туристы со всей России. Обещают детскую программу с мастер-классами и игровыми представлениями. На ярмарке мастеров можно будет поучиться разным ремеслам и приобрести на память уникальные изделия ручной работы.

Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Изюминкой праздника станет площадка со старинными русскими аттракционами, воссозданными по гравюрам и чертежам XVII-XVIII веков. Каждый желающий сможет покататься на русских круглых качелях и поиграть в старинную игру «Закрутиха», испытать силу и ловкость в боях на мешках, на бревне.

Впервые специальным гостем Троицкой субботы станет уникальный коллектив из Москвы «Под облаками». Это союз творческих молодых людей, которые занимаются музыкальной этнографией: исполняют старинные песни, записанные в русских деревнях. Основу репертуара составляют песни Центрального Черноземья (Белгородской и Воронежской областей).

Фото ВСМЗ.

Фото ВСМЗ.

Приедет в гости и другой интересный проект из Воронежа - «Музей Zабытой музыки». Мастер из Воронежа Сергей Плотников привезет старинные русские инструменты – от била до механизированного органа. В его коллекции их около 80, каждый из которых мужчина сделал своими руками: это волынки, дудочки, трещотки, лиры, арфы, гусли, гудки. На выступлении Сергея гости узнают, что такое било, которому уже более 1000 лет, чем отличаются южнорусские трещотки от новгородских и круговых, почему на кугиклах играли только женщины, а на колесной лире – только слепые музыканты. А еще можно будет услышать волынку, арфу, гусли и спеть любимые народные песни под аккомпанемент старинных инструментов.

На празднике можно будет покататься на старинных аттракционах. Фото ВСМЗ.

На празднике можно будет покататься на старинных аттракционах. Фото ВСМЗ.

Научиться танцевать кадриль и другие популярные танцы можно будет у настоящих знатоков, которые тщательно изучают и сохраняют хореографическое наследие России - Ансамбля фольклорного танца «Карусель» из Костромы.

Праздник начнется в 12 часов. Цена билета — 500 рублей. Для детей до 14 лет, пенсионеров, многодетных семей — 350 рублей. Детям до 7 лет вход свободный.

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