Для большегрузов закроют проезд по мосту через Клязьму в Загородном

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31 мая состоялось очередное заседание горсовета. Депутат Николай Питиримов обратил внимание на проблему, сложившуюся в Загородном. Речь идет о большегрузах, которые проезжают по мосту через Клязьму и тем самым разрушают его.

- С 1999 по 2003 год мы уже капитально ремонтировали мост. Тогда жителям приходилось ездить через понтонный мост и даже ходить пешком, - вспомнил народный избранник. - Несмотря на то, что на мосту висят камеры и есть знаки, запрещающие проезд грузовиков, большегрузы все равно продолжают там ездить. Им проще заплатить со скидкой штраф 250 рублей и ехать дальше.

Чаще всего мост разрушает транспорт компании ДСУ-3. Большегрузы перевозят песок для строительства Рпенского проезда. И хотя компанию неоднократно просили найти другие пути объезда, грузовики продолжают выбирать именно дорогу по мосту через Клязьму.

В качестве временной меры Николай Питиримов предложил обратиться в управление ГИБДД, чтобы выставить на мосту пост, который разворачивал бы грузовики. Кроме того, он предложил подумать о том, чтобы поставить систему автоматического весового контроля. Штрафы там намного больше — 1500 рублей для физических лиц и от 250 тысяч для юридических.

Глава города Дмитрий Наумов отметил, что вопрос об ограничении движения через мост в Загородном рассматривался неоднократно, уже было проведено совещание. Об установке весового контроля мэр пообещал подумать, но признался, что не видит в нем смысла, поскольку есть запрещающие знаки и нужно работать именно с тем, чтобы большегрузы не нарушали правила.

- ГИБДД должно принять меры по недопущению проезда с обеих сторон как на въезде, так и на выезде из города, чтобы минимизировать нагрузку на мост. Со следующей недели мы выходим на грандиозное перекрытие участка на Южном объезде, и это еще больше увеличит нагрузку. Так что «блокпосты» будут выставлены, при необходимости усиления будем обращаться в УМВД, - подчеркнул Дмитрий Наумов.

Глава города обратил внимание на то, что нужно создавать альтернативу. Поэтому было принято решение, что из областного бюджета при софинансировании города будут выделены средства на ремонт въездного пути со стороны «Ямы». Также сейчас рассматривается вопрос о выделении денег на проектирование второго моста. Средства могут прийти уже в июне.